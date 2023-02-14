Ведущие представили Валиеву как чемпионку России и Олимпиады на шоу «Влюбленные в фигурное катание»

Фигуристка Камила Валиева приняла участие в шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

Ведущие объявили Валиеву как чемпионку России и олимпийскую чемпионку. Перед этим они также назвали чемпионкой России Александру Трусову, на что комментатор «Матч ТВ» Андрей Журанков в эфире заявил, что Трусова не выигрывала чемпионат. Однако чуть позже он извинился за свои слова.

После представления Валиевой комментатор вновь отреагировал: «Меня коллеги-журналисты уже пропесочили, что я с Трусовой ошибся. Ну, надо определиться тогда, кто у нас чемпионка России».

25 декабря 2021 года Трусова заняла на чемпионате России второе место. Победила Камила Валиева, результат которой позже был аннулирован из-за положительной допинг-пробы.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева взяла золото в командных соревнованиях, но награждение по их итогам так и не состоялось из-за расследования допинг-дела.

Трусову представили как чемпионку России на шоу «Влюбленные в фигурное катание». Комментатор «Матч ТВ» Журанков опроверг, а потом извинился

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона