Ведущие представили Валиеву как чемпионку России и Олимпиады на шоу «Влюбленные в фигурное катание»

Теги сборная России женское катание Андрей Журанков Александра Трусова Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева приняла участие в шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

Ведущие объявили Валиеву как чемпионку России и олимпийскую чемпионку. Перед этим они также назвали чемпионкой России Александру Трусову, на что комментатор «Матч ТВ» Андрей Журанков в эфире заявил, что Трусова не выигрывала чемпионат. Однако чуть позже он извинился за свои слова.

После представления Валиевой комментатор вновь отреагировал: «Меня коллеги-журналисты уже пропесочили, что я с Трусовой ошибся. Ну, надо определиться тогда, кто у нас чемпионка России».

25 декабря 2021 года Трусова заняла на чемпионате России второе место. Победила Камила Валиева, результат которой позже был аннулирован из-за положительной допинг-пробы.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева взяла золото в командных соревнованиях, но награждение по их итогам так и не состоялось из-за расследования допинг-дела.

Трусову представили как чемпионку России на шоу «Влюбленные в фигурное катание». Комментатор «Матч ТВ» Журанков опроверг, а потом извинился

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

 

57 комментариев

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Alexander X
а в чём проблема? Камила Чемпионка России по прыжкам🤷😔
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Irina Kuznetsova
Ответ Зиля Бадриева
Аня должна быть благодарна Камиле за золотую медаль ОИ. Она свою ПП слила, чтобы девочки стояли на подиуме. Всем понятно, что Ками на тот момент была самой сильной фигуристкой планеты, победа Щербаковой была случайной. Даже более случайной, чем чё Самодуровой.
Вы бредите
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uyuonka
Ответ MAKSIMKA
Почитайте и посмотрите ее интервью после решения передать ей титул.
«мне приятно» - реакция выпрыгивания из штанов?
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Ekoplane
Ответ ssd125
Ахаха))) Трусова вообще никто - без единого взрослого титула, живи с этим.)
Вы очень ошибаетесь, назначенные чемпионки не котируются, они никто 😁
Так что, при желании, каждый теперь назначает своих чемпионок. Чем мы хуже стариков в кабинетах? Александра Трусова лучшая фигуристка крайнего Олимпийского цикла. Настоящая спортсменка, а не кабинетная, бумажная назначенка. Трехкратная Чемпионка России и двукратная Олимпийская Чемпионка в реальности, живи с этим.)
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Ekoplane
Я тоже чемпионка 😁
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ssd125
Ответ Ekoplane
Пфффт, Александра настоящая трехкратная Чемпионка России и двукратная Олимпийская Чемпионка. И никакие грязные подставы и бюрократические игры, этого факта не изменят.
Ахаха))) Трусова вообще никто - без единого взрослого титула, живи с этим.)
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-4
-4
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dpv
На территории Российской Федерации
0
-1
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Ekoplane
Ответ ssd125
Всё верно, Камила - настоящая Чемпионка России 2022 года, была, есть и будет. И никакие грязные подставы и бюрократические игры, этого факта не изменят.
Пфффт, Александра настоящая трехкратная Чемпионка России и двукратная Олимпийская Чемпионка. И никакие грязные подставы и бюрократические игры, этого факта не изменят.
+3
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+3
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Ekoplane
В фигурном катании теперь каждый сам решает, кто чемпионка. Шкала GOE +5/-5 и судейский беспредел, они такие 😁
Все куски металла обесценены. Остается только выгнать фк из Олимпийских видов спорта.
+1
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Вячеслав Власов
Ответ шампион
Камилла Валиева - странный предмет: вроде чемпионка, а вроде и нет.
Точно не чемпионка, но если очень кому-то хочется то чемпионка
+1
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MAKSIMKA
Ответ Noname No
А можно ссылку на реакцию, где она якобы из штанов выпрыгивает?
Почитайте и посмотрите ее интервью после решения передать ей титул.
+2
-2
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Noname No
Ответ MAKSIMKA
Перейдет по правилам, но не по совести. когда то золото Кабаевой отдавали другой гимнастке, так она дала интервью и отказалась. А здесь Трусова чуть из штанов от радости не выпрыгивает. Видели ее реакцию на ОИ. Чужое любит.
А можно ссылку на реакцию, где она якобы из штанов выпрыгивает?
+4
-4
0
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Noname No
Ответ Зиля Бадриева
Ну перейдет, и ладно. Болельщики меньше не станут ее любить, и популярности не убавится. Просто жаль медаль, завоеванную потом и кровью. Камила тогда прыгнула больше всех ультраси - три квада и два трикселя.
Жаль медали че и ои будет, если отберут. А ЧР проходит каждый год по словам самой же Камилы. Но правила есть правила
+2
-2
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MAKSIMKA
Ответ Noname No
Вы путаете ситуации. Трусовой перейдёт золото ЧР по правилам из-за скандала Камилы
Перейдет по правилам, но не по совести. когда то золото Кабаевой отдавали другой гимнастке, так она дала интервью и отказалась. А здесь Трусова чуть из штанов от радости не выпрыгивает. Видели ее реакцию на ОИ. Чужое любит.
+3
-4
-1
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Delirium
Ответ Noname No
А можно было просто назвать ЧЕ и ОИ, но видимо по плану было набросить на Трусову
Шоу то смотрел, или по комментам злобствуешь? Чуть позже Камилу тоже назвали ЧР, а Журанкову пришлось выходить из этой ситуации.
+1
-1
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Зиля Бадриева
Ответ Noname No
Вы путаете ситуации. Трусовой перейдёт золото ЧР по правилам из-за скандала Камилы
Ну перейдет, и ладно. Болельщики меньше не станут ее любить, и популярности не убавится. Просто жаль медаль, завоеванную потом и кровью. Камила тогда прыгнула больше всех ультраси - три квада и два трикселя.
+2
-3
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Noname No
Ответ Delirium
Собственно что и требовалось доказать. Организаторы просто видимо не хотели обижать ни одну из девочек, а Журанков просто был не в курсе решения обеих назвать ЧР.
А можно было просто назвать ЧЕ и ОИ, но видимо по плану было набросить на Трусову
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Noname No
Ответ lanfqk
А потом удивляются, когда Камила на весь мир заявляет, что она Олимпийская Чемпионка. Мерзко смотреть на то, как федерация и весь бомонд активно пропихивают одних, отодвигая других спортсменов. А Щербакову еще титула не лишили на этом шоу? А почему бы и нет? Давайте скажем, что Камила ОЧ и в личке, а Аня так, мимо проходила. Не удивлюсь, если в конце концов Камиле вернут и статус ЧР, и ОЧ, даже не важно, что там КАС решит. Еще раз повторюсь: во всем виноваты вот такие вот ситуации, устраиваемые взрослыми ответственными людьми вокруг Валиевой.
Как же я рада, что Камила забрала себе славу ОЧ и она не досталась той, кто случайным образом получила золото, а ранее и вовсе украла золото чр у не одной девочки. Справедливость она такая
+3
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ssd125
Всё верно, Камила - настоящая Чемпионка России 2022 года, была, есть и будет. И никакие грязные подставы и бюрократические игры, этого факта не изменят.
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Зиля Бадриева
Ответ Люблю Женьку
А что, она должна была оставить? Иди закатить скандал? Это не в её ситуации.
Боброва закатила, да и другие тоже. А Ками никто не защитил пока. Посмотрим, что дальше будет.
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Noname No
Ответ MAKSIMKA
Ну и что, не впервой, вон Авербух неоднократно Медведеву на своих шоу чемпионкой ОИ называл. А МЖ цвела от радости.
Вы путаете ситуации. Трусовой перейдёт золото ЧР по правилам из-за скандала Камилы
+3
-3
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Пылесос
Российская олимпийская чемпионка-одиночница в командом в России пока одна: Липницкая.
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Люблю Женьку
Ответ Зиля Бадриева
В принципе Камила без истерик и комментариев убрала золотую медаль с личных страничек. Мужественная девушка!
А что, она должна была оставить? Иди закатить скандал?
Это не в её ситуации.
+2
0
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Mbest77
Олимпийская чемпионка на территории РФ же. Что не ясно то?
+2
0
+2
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Зиля Бадриева
В принципе Камила без истерик и комментариев убрала золотую медаль с личных страничек. Мужественная девушка!
+1
-3
-2
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