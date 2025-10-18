Люксен считает Мбаппе неэгоистичным: «Это большая добродетель для такого хищника. Мы видели, как Килиан отдал пенальти Винисиусу, и он не медлит с передачей, если товарищ лучше расположен»

Петер Люксен впечатлен зрелостью Килиана Мбаппе.

– Он бомбардир, но не эгоист.

– И это большая добродетель для такого хищника, как он. Мы уже видели в матче с «Вильярреалом », как он позволил Винисиусу исполнить пенальти. Хотя Арнау Тенас – его друг, остановить удар Килиана с пенальти сложно.

К тому же он не медлит с передачей, если товарищ лучше расположен. Он знает, что главное – команда, и это бескорыстие – ключевой фактор для построения команды и завоевания титулов. Его взросление впечатляет, – отметил бывший полузащитник «Атлетико».