Люксен считает Мбаппе неэгоистичным: «Это большая добродетель для такого хищника. Мы видели, как Килиан отдал пенальти Винисиусу, и он не медлит с передачей, если товарищ лучше расположен»
Петер Люксен впечатлен зрелостью Килиана Мбаппе.
– Он бомбардир, но не эгоист.
– И это большая добродетель для такого хищника, как он. Мы уже видели в матче с «Вильярреалом», как он позволил Винисиусу исполнить пенальти. Хотя Арнау Тенас – его друг, остановить удар Килиана с пенальти сложно.
К тому же он не медлит с передачей, если товарищ лучше расположен. Он знает, что главное – команда, и это бескорыстие – ключевой фактор для построения команды и завоевания титулов. Его взросление впечатляет, – отметил бывший полузащитник «Атлетико».
