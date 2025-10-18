  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Люксен считает Мбаппе неэгоистичным: «Это большая добродетель для такого хищника. Мы видели, как Килиан отдал пенальти Винисиусу, и он не медлит с передачей, если товарищ лучше расположен»
5

Люксен считает Мбаппе неэгоистичным: «Это большая добродетель для такого хищника. Мы видели, как Килиан отдал пенальти Винисиусу, и он не медлит с передачей, если товарищ лучше расположен»

Петер Люксен впечатлен зрелостью Килиана Мбаппе.

– Он бомбардир, но не эгоист.

– И это большая добродетель для такого хищника, как он. Мы уже видели в матче с «Вильярреалом», как он позволил Винисиусу исполнить пенальти. Хотя Арнау Тенас – его друг, остановить удар Килиана с пенальти сложно.

К тому же он не медлит с передачей, если товарищ лучше расположен. Он знает, что главное – команда, и это бескорыстие – ключевой фактор для построения команды и завоевания титулов. Его взросление впечатляет, – отметил бывший полузащитник «Атлетико».

Кто победит в главном матче Бундеслиги?1898 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoПетер Люксен
logoВильярреал
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Люксен о Мбаппе: «Больше похож на Криштиану, чем Роналдо. Рони был волшебником и обладал всем: мощью, техникой, скоростью, умением бить обеими ногами. Любому сложно достичь такого уровня»
21сегодня, 19:17
Люксен о «Золотом мяче»: «У Мбаппе самый большой потенциал. Килиан – игрок из другого измерения, «киллер», использующий почти каждый голевой момент»
26сегодня, 17:05
Главные новости
«В семье не без Станковича. Раньше я думал, что он плохой тренер, а выясняется, что он еще и глупый человек. Выгнать – и все: чемодан, вокзал, Белград». Губерниев о словах Деяна про критику
23сегодня, 21:58
Британское правительство разбирается с недопуском фанатов «Маккаби»: «Никто не должен быть лишен возможности посмотреть матч просто из-за того, кто он такой. Делаем все возможное»
24сегодня, 21:48
Канчельскис про Англию: «Не знаю, как они выживают, там тяжело. Люди недовольны – все повышается в цене, а зарплаты нет. Раньше было получше»
21сегодня, 21:32
Джон Терри: «Произошедшее с Абрамовичем омерзительно. Во время локдауна он помогал службе здравоохранения, открывал стадион для медсестер, давал людям приют. Прекрасный человек»
46сегодня, 21:27
Гендиректор «Маккаби» о недопуске фанатов на игру с «Виллой»: «Cпрашивают: «Как выглядит антисемитизм?» Часто – как цепочка мелких событий, ведущих к чему-то более зловещему»
24сегодня, 21:15
Ассоциация футболистов Испании анонсировала протесты против игры «Барсы» в США перед всеми матчами 9-го тура Ла Лиги – из-за «недостатка прозрачности и последовательности»
15сегодня, 20:53
Игроки «Овьедо» и «Эспаньола» 15 секунд после свистка не начинали матч в знак протеста против проведения игр в США. В трансляцию это не попало – показывали общие планы стадиона
81сегодня, 20:40Фото
«ПСЖ» отыгрался с 1:3 в матче со «Страсбуром» – Рамуш забил на 58-й минуте, Меюлю – на 79-й. Сафонов остался в запасе
73сегодня, 20:40
Чемпионат Франция. «ПСЖ» Сафонова и «Страсбур» сыграли вничью 3:3, «Монако» Головина сыграет с «Анже» в субботу
21сегодня, 20:39
Стойкович покинул пост тренера сборной Сербии без компенсации
17сегодня, 20:22
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Эспаньол» победил «Овьедо», «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье
3сегодня, 20:55
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах уступила «Униону», «Бавария» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в субботу
3сегодня, 20:25
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграл вничью с «Аль-Фейхой», «Аль-Ахли» Мареза – с «Аль-Шабабом», «Аль-Наср» Роналду встретится с «Аль-Фатехом» в субботу
2сегодня, 20:00
«Лион» арендовал Хатебура у «Ренна» по «правилу джокера»
2сегодня, 19:29Фото
Тренер «Порта» Мускат после 4:3 с «Циндао Хайню»: «Победа очень важна для нас, все счастливы и довольны. Мы много забили в гостях и вернулись в Шанхай с тремя очками»
сегодня, 17:50Видео
Пятибратов о «Спартаке»: «У Станковича феноменальный ресурс, один из самых сильных составов клуба. А что команда из себя представляет? Ни один специалист не скажет, и это печально»
21сегодня, 17:40
Слуцкий после 2:1 с «Циндао Вест Кост»: «Мы больше контролировали игру и мяч. Пенальти упростил задачу, но это не умаляет усилий команды»
1сегодня, 17:04Видео
«Спартак» принимает «Ростов». Ждем всех на «Лукойл Арене» на домашнем матче красно-белых!
сегодня, 17:00Реклама
Экс-менеджер «МЮ» об уровне клуба: «Если сравнить с игрой в кости, то «Юнайтед» для успеха достаточно выбрасывать 3 и 4. Проблема в том, что у них единицы и двойки, а у «Ливерпуля» и «Сити» серия шестерок»
10сегодня, 16:28
Рикарду Са Пинту: «Если Роналду завершит карьеру в «Спортинге», это будет прекрасно для всех, красивая история. Болельщики клуба этого заслуживают, и Криштиану тоже»
6сегодня, 16:16