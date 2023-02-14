Губерниев о пении Загитовой: «Алина, чуть лучше попадать в фонограмму – и будет роскошное пение!»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Алина Загитова музыка Фигурное катание

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил музыкальные способности олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Сегодня фигуристка спела в дуэте с Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

«Алина, чуть лучше попадать в фонограмму – и будет роскошное пение!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Щербакова, Валиева, Трусова, Синицина и Кацалапов вышли на лед, Загитова спела под фонограмму с Zivert

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153 комментария

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Sutekh Hexen
Ответ Викусик Шабаева
Алине респект за смелость.Вот так выходить каждый раз из зоны комфорта и ,зная что будет осуждение,и при этом нести достойно это бремя,это простите надо быть реально бомбой.Алина просто кайфуй
Ну и дурь...
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Rums67
Ответ Сергей Лебедев
о как! попадать под фанеру-это уже пением считается...
Ни один певец не поёт в живую.
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Ольга Ив
Ответ Tresk2
Просто ленивые губы открываются с задержкой.
У вас треск сломался, трещите ерунду
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Raphanus
Ответ MariRed
Вообще-то конечно забавно , девушка которая максимально пару недель занималась вокалом должна была выйти из спеть в живую Как вы говорите идеально. когда звёзды которые годами занимаются и зарабатывают на этом миллионы поют под фанеру ))) Я думаю что процентов 90 из спортсменов кто бы вышел петь пели бы по фанеру просто потому что они не обучались этому, всё это было сделано ради хайпа. ради продажи шоу и кто этого не понимает, ну извиняйте .
, , , , , , , - держите, у вас закончились
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Tresk2
Просто ленивые губы открываются с задержкой.
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Rums67
Губерниеву лучше
зашнуровать коньки и можно на шоу.
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Артём omg
Ответ Бобынин
Я только одного не понимаю, она зачем это всё делает? Певицей она всё равно не станет, просто опускает своё имя. Её менеджера надо уволить.
Она пробует новое
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AnnaPak
Ответ Мария Курникова
ахах классная шутка! так и надо эту Алиначку!
Вы в шутках извращаетесь, убогость ваше серого вещества поражает, у Алины всё спер замечательно, чемпионка всего , прошла олимпиада, а именно Алина прима фестиваля .
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mtoo
Ответ Вера Цура
Мы сегодня имели честь видеть, как он стоит на коньках)))-вот это было "круто "))).Ему бы в сторону Алины молчать и молчать.
Да, кстати)) у меня та же мысль промелькнула))
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Артём omg
Ответ Мария Курникова
Алиначка это конечно ужас... Ни кататься, ни петь, ни учиться не может... Зато Татнефть щедро осыпает деньгами пиар проекты, придуманные папой Ильназом...
Почему кататься не может? Она ЧР, ОЧ, ЧЕ, ЧМ
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Виктор Войнов
Ответ Rums67
Золотой граммофон Щербаковой дадут. ОНА САМА пела. Слова жуткие и очень плохие. Пела сама эти плохие слова произносил.
Да пусть обеим дадут))
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Вера Цура
Ответ Сергей Лебедев
о как! попадать под фанеру-это уже пением считается...
Так она под свою фонограмму пела и, кстати, у Алины отлично получилось!
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Вера Цура
Ответ Горгона Медузовна
Губер, если опытные ведущие и комментаторы запишут тебе фонограмму, под которую ты будешь рот открывать, я готова смотреть шоу с твоим участием) А пока работать и работать)
Мы сегодня имели честь видеть, как он стоит на коньках)))-вот это было "круто "))).Ему бы в сторону Алины молчать и молчать.
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pravda87
Ответ Gemma157
ну то, что ради обсуждения это само собой. загитова все это делает только ради того, чтобы о ней говорили..
А ты пишешь оскорбления для чего?
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Сергей Лебедев
о как! попадать под фанеру-это уже пением считается...
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Дружба11
Алину с дебютом!
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Rums67
Ответ Виктор Войнов
Буга га... Ждём золотой граммофон))
Золотой граммофон Щербаковой дадут. ОНА САМА пела. Слова жуткие и очень плохие. Пела сама эти плохие слова произносил.
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pravda87
Ответ Галина Александрова
Матч ТВ превзошёл 1 канал по количеству ведущих шоу)
Все ведущие спотыкались, друг друга перебивали, жалкое зрелище, особенно представителей мужского рода.
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Виталий Желтоусов
Ответ pravda87
Советы хороши, когда их спрашивают, а когда их навязывают выглядит нелепо, хотя просится другое слово.
Ирония, но... Сколько там бывших спортсменок.
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Jazzy22
Ответ Marina Syrovova
Лучше Алину слушать, чем ведущих на матч тв
В точку сказали
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Rums67
Ответ Anna Morgan
фонограмма была и это было видно.Зачем, если петь не умеешь? У зиверт еще и мелодии такие , что не всякий даже неплохой певец попадет
Фонограмма Zivert.
Алина один куплет спела.
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pravda87
Ответ Happy_Kleo
Да, не каждый может так позориться. Ну не зря же у Загитовой кумиром является Бузова.
Вы же каждый день здесь позоритесь и никто ничего с этим сделать не может.
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Виталий Желтоусов
Ответ pravda87
Советы хороши, когда их спрашивают, а когда их навязывают выглядит нелепо, хотя просится другое слово.
Мне это не к чему. Удачи вам.
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UserFreud
Ответ Туц
Алина еще действующей спортсменкой была только с ОИ вернулась а Губер уже флагом только с МЖ размахивал и старался игнорить ОЧ. Тогда чем ему Алина мешала? А сейчас? Или тоже хотел с Зиверт спеть и Алина опередила?
Понятия не имею. Это ж Губерниев, тут ничему не удивишься))
С флагом видео не видел, только фото, в т.ч. то, где он ко всем троим подходил (к Этери, ЕМ и Алине). Плюс там сама Этери подливала масла в огонь с "не называйте её ОЧ". Так что, если он реально игнорил Загитову, то может дело в этом было, а не в персональной неприязни к ней.
Ну, а со времён ЛП пошла уже снисходительная язвительность и пиар на имени Алины.
Губерниев очень злопамятен. Для тех, кто биатлон смотрит, это не новость. Там Губерниев охотно полощет в эфирах спортсменов, которые хоть чем-то ему не угодили. Повод может быть абсолютно незначителен и даже вовсе не касаться его лично.
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Виталий Желтоусов
Ответ pravda87
Советы хороши, когда их спрашивают, а когда их навязывают выглядит нелепо, хотя просится другое слово.
Суть комментариев - высказать свое мнение, но это не значит что его кому то навязывают. Удачи.
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