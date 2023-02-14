Губерниев о пении Загитовой: «Алина, чуть лучше попадать в фонограмму – и будет роскошное пение!»
Комментатор Дмитрий Губерниев оценил музыкальные способности олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Сегодня фигуристка спела в дуэте с Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.
«Алина, чуть лучше попадать в фонограмму – и будет роскошное пение!» – написал Губерниев в телеграм-канале.
Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Щербакова, Валиева, Трусова, Синицина и Кацалапов вышли на лед, Загитова спела под фонограмму с Zivert
зашнуровать коньки и можно на шоу.
Алина один куплет спела.
С флагом видео не видел, только фото, в т.ч. то, где он ко всем троим подходил (к Этери, ЕМ и Алине). Плюс там сама Этери подливала масла в огонь с "не называйте её ОЧ". Так что, если он реально игнорил Загитову, то может дело в этом было, а не в персональной неприязни к ней.
Ну, а со времён ЛП пошла уже снисходительная язвительность и пиар на имени Алины.
Губерниев очень злопамятен. Для тех, кто биатлон смотрит, это не новость. Там Губерниев охотно полощет в эфирах спортсменов, которые хоть чем-то ему не угодили. Повод может быть абсолютно незначителен и даже вовсе не касаться его лично.