Губерниев о пении Загитовой: «Алина, чуть лучше попадать в фонограмму – и будет роскошное пение!»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил музыкальные способности олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Сегодня фигуристка спела в дуэте с Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

«Алина, чуть лучше попадать в фонограмму – и будет роскошное пение!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Щербакова, Валиева, Трусова, Синицина и Кацалапов вышли на лед, Загитова спела под фонограмму с Zivert