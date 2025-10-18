«В семье не без Станковича. Раньше я думал, что он плохой тренер, а выясняется, что он еще и глупый человек. Выгнать – и все: чемодан, вокзал, Белград». Губерниев о словах Деяна про критику
Дмитрий Губерниев назвал Деяна Станковича неумным человеком.
Ранее главный тренер «Спартака» заявил, что его критикуют только из-за того, что он приехал из другой страны.
– К нему такое отношение, потому что он глупый. Умный человек такого не скажет.
К Каррере было такое отношение? А к Гусу Хиддинку?
Причем Станкович – серб, представитель братского народа. Но, как говорится, в семье не без Станковича.
– Удивило ли его интервью?
– Меня уже ничего не удивляет. Раньше я думал, что он плохой тренер, а выясняется, что он еще и глупый человек.
С ним не надо спорить. Его надо выгнать – и все: чемодан, вокзал, Белград, – сказал ведущий «Матч ТВ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
