Альба о ЧМ-2022: «Все фанаты хотели, чтобы Месси победил – за все, что он перенес»

высказался о победе на чемпионате мира.

«С того момента, как вылетела, все футбольные фанаты хотели, чтобы Месси победил. За все, что он перенес.

Он заслужил это за все, чего достиг», – сказал защитник «Барселоны» в интервью Universo Valdano.

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