Альба о ЧМ-2022: «Все фанаты хотели, чтобы Месси победил – за все, что он перенес»
Жорди Альба высказался о победе Лионеля Месси на чемпионате мира.
«С того момента, как Испания вылетела, все футбольные фанаты хотели, чтобы Месси победил. За все, что он перенес.
Он заслужил это за все, чего достиг», – сказал защитник «Барселоны» в интервью Universo Valdano.
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Фанаты бездаря из аль насры этого боялись и их страхи воплотились в жизнь.
То есть он думает что все фанаты были за Испанию, но после того как она вылетела, все стали за Месси?