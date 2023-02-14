Альба о ЧМ-2022: «Все фанаты хотели, чтобы Месси победил – за все, что он перенес»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Жорди Альба Футбол

Жорди Альба высказался о победе Лионеля Месси на чемпионате мира. 

«С того момента, как Испания вылетела, все футбольные фанаты хотели, чтобы Месси победил. За все, что он перенес.

Он заслужил это за все, чего достиг», – сказал защитник «Барселоны» в интервью Universo Valdano. 

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43 комментария

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DolJun
что интересно месси перенес? левые золотые мячи и уход из сборной, когда сам же психанул?
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Мельников Михаил
И что же такого Лео перенес?
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Экспертное мнение
Ответ red hikkikomori
С того момента как Испания вылетела все фанаты хотели... То есть он думает что все фанаты были за Испанию, но после того как она вылетела, все стали за Месси?
В самой Испании может так и было. Недаром же такие легенды Мадрида как Рамос называют Месси лучшим в истории, очевидно и весь Мадрид любит Месси больше, чем Криша. Да и сам Криш внутренний фанат Лео, просто никогда не признается в этом, тот кто любит футбол - любит игру Месси. Думаю Криш любит футбол.
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mr kovalsky
Ответ Oleg
фанаты футбольные хотели, поэтому Аргентина самая популярнвя в мире сборная с отрывом. Фанаты бездаря из аль насры этого боялись и их страхи воплотились в жизнь.
Это ваша личная статистика, собранная у своих одноклассников или есть какие то другие подтвержденные данные?
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Master Slova
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Не так), я люблю футбол и своего кумира Кринжа, и мне пофиг на Месси
у вас футбольный мир делится либо на Криштиану либо на Месси? Но есть и другие цвета, например серые
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slow focus
что он перенёс-то, золотые мячи в свою каморку
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mr kovalsky
Ответ fellx
Я не понимаю, почему на этой ветке адекваты в топе? Где минусомёты глоры?
В школе, после обеда навалят минусы
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&_Bishep_&
Ответ WESTERN-
Надеюсь в следующем ЧМ Альба уже поднимет этот кубок под лидерствам Гави и Педри
На Кубке выбита гравировка - " За 10 000 пасов на одном турнире"
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Oleg
Ответ mr kovalsky
Прям все футбольные фанаты хотели?
фанаты футбольные хотели, поэтому Аргентина самая популярнвя в мире сборная с отрывом.

Фанаты бездаря из аль насры этого боялись и их страхи воплотились в жизнь.
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mr kovalsky
Ответ AF007
Нет, глоры реала были категорически против
Кроме персофанов меськи и подлиз испанцев, вроде, никто не хотел🤭
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red hikkikomori
С того момента как Испания вылетела все фанаты хотели...
То есть он думает что все фанаты были за Испанию, но после того как она вылетела, все стали за Месси?
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Отец Абду
например мой сын и его друзья имя фамилия, романы, псих, декард шоу не хотели)))
Вы своему сыну скажите пока не поздно, что бы не связывался с такими друзьями, они только плохому научат
+3
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Виталий Желтоусов
Ответ Eikei
количество проигранных финалов до Копы 21 и ЧМ
Вот у парня жесть в жизни.)))
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JealousNobody
а что он перенес -то?
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AF007
Ответ mr kovalsky
Прям все футбольные фанаты хотели?
Нет, глоры реала были категорически против
+3
-4
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Иван Куянец
Кто за Месси + кто за Пеналду -
+4
-6
-2
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JBa
Ответ ЧакЧак
а он что больной что ли ? пережил то что ?
пережил игры с Брэтуэйтом
0
-1
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fellx
Я не понимаю, почему на этой ветке адекваты в топе? Где минусомёты глоры?
+1
-2
-1
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Sanchello
да задолбали вы. не все, нифига не все!!! я люблю футбол, но мне пофиг на месси
Не так), я люблю футбол и своего кумира Кринжа, и мне пофиг на Месси
+7
-8
-1
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ЧакЧак
а он что больной что ли ? пережил то что ?
+3
-3
0
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fellx
Главное этого хотели функционеры ФИФА, Катар и Адидас.
+8
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mr kovalsky
Прям все футбольные фанаты хотели?
0
-1
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Moscwow
Самый великий пиар в истории футбола. Нашли ребенка-аутиста, обкололи гормонами и сделали чемпионом мира
+5
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The Best
Почему сразу все?Хватит уже боготворить этого Месси и сборную Аргентины.
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Нурбол Жумаскалиев
кто хотел то? разве что арабы и купленые ими судьи, вот и все
+9
-8
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