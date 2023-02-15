Месси нанес 2 удара в матче с «Баварией» – оба заблокировали. На форварде «ПСЖ» сфолили 5 раз, Павар получил красную на 92-й минуте

Форвард «ПСЖ» не отметился результативными действиями в матче с «Баварией».

По ходу домашней игры 1/8 финала Лиги чемпионов 35-летний форвард пробил дважды: в добавленное к первому тайму время он попал в стенку со штрафного, а на 84-й минуте его удар заблокировал защитник . Также на счету аргентинца три потери мяча и пять успешных обводок.

Футболисты «Баварии» нарушили на Месси правила пять раз. Один из этих фолов, на краю штрафной на второй добавленной ко второму тайму минуте, привел к удалению Павара – он получил вторую желтую карточку.

В Лиге чемпионов в этом сезоне Месси забил 4 гола за 6 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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