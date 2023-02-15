Месси нанес 2 удара в матче с «Баварией» – оба заблокировали. На форварде «ПСЖ» сфолили 5 раз, Павар получил красную на 92-й минуте
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не отметился результативными действиями в матче с «Баварией».
По ходу домашней игры 1/8 финала Лиги чемпионов 35-летний форвард пробил дважды: в добавленное к первому тайму время он попал в стенку со штрафного, а на 84-й минуте его удар заблокировал защитник Бенжамен Павар. Также на счету аргентинца три потери мяча и пять успешных обводок.
Футболисты «Баварии» нарушили на Месси правила пять раз. Один из этих фолов, на краю штрафной на второй добавленной ко второму тайму минуте, привел к удалению Павара – он получил вторую желтую карточку.
В Лиге чемпионов в этом сезоне Месси забил 4 гола за 6 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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А вот Месси ходит пешком и делает результат пешком. Ну не в этом матче, а вот в декабре сделал (а вот Мусиала со своим бегом даже в плей-офф не протащил свою команду - такие дела). У Месси всё в порядке, не волнуйся, он своей цели добился. Всё остальное будет приятным бонусом. А если не будет бонуса, тоже ничего страшного.
Мусиала играл не на фланге кстати
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Во-первых, если ты не смотрел игру, то посмотри хотя бы тепловую карту. А во-вторых, в обводку он шёл именно на фланге. Самый яркий его момент был, когда он Мендеша на фланге обыграл.
видел как он 3 паса в аут отдал?
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Всё видел. У всех бывают ошибки. Вопрос в том, что есть кроме ошибок.
У Баварии из-за раннего вылета с ЧМ было много времени на подготовку, а у Месси и Мбаппе этого времени не было, это было сразу понятно - кто далеко зайдёт на ЧМ, у того будут проблемы в клубном сезоне после ЧМ. Мбаппе, конечно, грустно в очередной раз из ЛЧ вылетать, а для Месси нормальный размен. СВОЕЙ цели он достиг. Теперь пусть Мусиала радуется, талантливый чувак. Хотя посмотрим, что ещё будет в ответном матче.
Что он может делать в этой команде ?
Всего два игрока соответствует уровня супер команды
Месси, Мбпапе
Почему комментатор не орал Месси-Месси под стать Шнякина на ЧМ?!
Что из нетолстый то?!
Но вам фанаткам пешехода разве объяснишь
Обводки сами по себе не величайшее достижение. Любой фланговый бегунок просто прокидывает мяч мимо защитника и чешет до лицевой, чтобы прострелить.
А вот обводки Месси, Марадоны - да. Ну когда они по полкоманды соперников обыгрывали и создавали великие голы. Но хейтерам ведь плевать на футбол, им главное какую-нибудь чушь сморозить.
А посадил соперников на карточки за счёт обводок. Если бы не обводил, не было бы и карточек. На нём пять раз сфолили.
Мендеш - 7 попыток, 6 успешных
Месси - 8 попыток, 5 успешных
Лоси 20-21 года сделали на одну успешную обводку больше, чем 35-летний ветеран. Прям грустно.
Посмотри просто, что в их возрасте Месси делал.
Ну и посмотрим, сколько у них будет обводок в 35, если вообще будут. Это только по статистике. Это не говоря о том, что Месси свои попытки совершает в центральной зоне, в опорной, когда вокруг толпа соперников, а они на фланге бегают, где можно разбежаться просто прокинув мяч мимо защитника.
Челси 2018, Ливерпуль 2019, МЮ 2019 )
Просто если мы возьмем тот же ЧМ, у Лео там был Альварес на острие, который мог зацепиться и отыграться с ним. Неймар в целом не играет на острие, это не его амплуа, и в первом тайме цепляться впереди буквально было некому. Как только вышел Мбаппе, появился адресат для забросов и возможность для быстрых выходов в атаку. Наконец-то кто-то стал цепляться за мячи впереди.
Месси на текущем этапе карьеры это в большей степени созидатель, а не завершитель, которому партнер на острие необходим, пример сборной это доказывает
Это ответ мымре сверху)
Ну я не беру в расчёт смешные и нелепые симуляции Роналду.
Миллион раз уже говорили дурачкам. Месси - это не только голы и голевые передачи. Он полезен даже когда не забивает. Но дурачки всё время пропускают мимо ушей и сравнивают только мусорную никому не нужную стату литовской принцессы с величайшим Месси.