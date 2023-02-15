Месси нанес 2 удара в матче с «Баварией» – оба заблокировали. На форварде «ПСЖ» сфолили 5 раз, Павар получил красную на 92-й минуте

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Бенжамен Павар Футбол

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не отметился результативными действиями в матче с «Баварией».

По ходу домашней игры 1/8 финала Лиги чемпионов 35-летний форвард пробил дважды: в добавленное к первому тайму время он попал в стенку со штрафного, а на 84-й минуте его удар заблокировал защитник Бенжамен Павар. Также на счету аргентинца три потери мяча и пять успешных обводок.

Футболисты «Баварии» нарушили на Месси правила пять раз. Один из этих фолов, на краю штрафной на второй добавленной ко второму тайму минуте, привел к удалению Павара – он получил вторую желтую карточку.

В Лиге чемпионов в этом сезоне Месси забил 4 гола за 6 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Бавария» доминировала над «ПСЖ». Его освежил только Мбаппе, у которого отменили два гола

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96 комментариев

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Vinnipukh Vinni
Ответ Сергей Штырков
это не говоря о том что мусиала бегает как ишак и мячики отбирает, пока этот просто стоит ты хотел сказать, или это другое? стоять в центральной зоне и грустить что тебя опекают, печальная доля ленивых игроков, не находишь? Мусиала играл не на фланге кстати, держу в курсе, но ты во время матча видимо кроме месси ничего не видел. видел как он 3 паса в аут отдал? это был мем
Ну и пусть бегает. Молодец, никто не спорит.
А вот Месси ходит пешком и делает результат пешком. Ну не в этом матче, а вот в декабре сделал (а вот Мусиала со своим бегом даже в плей-офф не протащил свою команду - такие дела). У Месси всё в порядке, не волнуйся, он своей цели добился. Всё остальное будет приятным бонусом. А если не будет бонуса, тоже ничего страшного.

Мусиала играл не на фланге кстати
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Во-первых, если ты не смотрел игру, то посмотри хотя бы тепловую карту. А во-вторых, в обводку он шёл именно на фланге. Самый яркий его момент был, когда он Мендеша на фланге обыграл.

видел как он 3 паса в аут отдал?
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Всё видел. У всех бывают ошибки. Вопрос в том, что есть кроме ошибок.

У Баварии из-за раннего вылета с ЧМ было много времени на подготовку, а у Месси и Мбаппе этого времени не было, это было сразу понятно - кто далеко зайдёт на ЧМ, у того будут проблемы в клубном сезоне после ЧМ. Мбаппе, конечно, грустно в очередной раз из ЛЧ вылетать, а для Месси нормальный размен. СВОЕЙ цели он достиг. Теперь пусть Мусиала радуется, талантливый чувак. Хотя посмотрим, что ещё будет в ответном матче.
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Rainn
Ответ Rainn
Ага :) 3 гола Арсеналу в 2016, гол ПСЖ В 2017, 3 гола Челси в 2018, 2 гола МЮ в 2019 и тд
Минусы – аргументы мужчин :)
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Сергей Штырков
Ответ Vinnipukh Vinni
Мусиала - 9 попыток дриблинга, 6 успешных. Мендеш - 7 попыток, 6 успешных Месси - 8 попыток, 5 успешных Лоси 20-21 года сделали на одну успешную обводку больше, чем 35-летний ветеран. Прям грустно. Посмотри просто, что в их возрасте Месси делал. Ну и посмотрим, сколько у них будет обводок в 35, если вообще будут. Это только по статистике. Это не говоря о том, что Месси свои попытки совершает в центральной зоне, в опорной, когда вокруг толпа соперников, а они на фланге бегают, где можно разбежаться просто прокинув мяч мимо защитника.
это не говоря о том что мусиала бегает как ишак и мячики отбирает, пока этот просто стоит ты хотел сказать, или это другое? стоять в центральной зоне и грустить что тебя опекают, печальная доля ленивых игроков, не находишь? Мусиала играл не на фланге кстати, держу в курсе, но ты во время матча видимо кроме месси ничего не видел. видел как он 3 паса в аут отдал? это был мем
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Я Гражданин Мира
Ответ Aleksandr Dubovik
4 балла за матч, худший наравне с Неймаром. Но вам фанаткам пешехода разве объяснишь
Но вы же смотрели матч команда играла плоха, но Месси всё таки . лучше всех играл .
Что он может делать в этой команде ?
Всего два игрока соответствует уровня супер команды
Месси, Мбпапе
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Пинающий Достоинства
Почему-то дали пенальти, чем занимался тренер парижан и не выпустил Альвареса…!?
Почему комментатор не орал Месси-Месси под стать Шнякина на ЧМ?!

Что из нетолстый то?!
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Anarchy
Судя по статистике, Месси лидер по успешному дриблингу, против него больше всех в матче нарушали правила, а так же на нем удалился лучший защитник Баварии, который теперь пропустит ответку. И это в матче, где почти всю игру его команду возили. Но в топах комментов бред о том, что он потерялся на поле. Откуда столько слепых и озлобленных людей?
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Aleksandr Dubovik
Ответ Я Гражданин Мира
Он был лучшим, хотя тебе не понять
4 балла за матч, худший наравне с Неймаром.
Но вам фанаткам пешехода разве объяснишь
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ILIILI
Ответ Aleksandr Dubovik
Кого то удивило, что он испарился в игре с топ соперником?
У таких как ты: Месси выиграл — с сильной командой, он там ничего не решал, судья. Месси проиграл — Месси во всем виноват, растворился на поле…
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Vinnipukh Vinni
Ответ &#013; &#013;
Кажется, ты не понял мою иронию над тем, что вы раньше представляли обводки как величайшее достижение в футболе, а теперь уже скатились до "посадил на карточки". Воистину сектантство отбивает чувство смешного.
Так у тебя тупая ирония.
Обводки сами по себе не величайшее достижение. Любой фланговый бегунок просто прокидывает мяч мимо защитника и чешет до лицевой, чтобы прострелить.
А вот обводки Месси, Марадоны - да. Ну когда они по полкоманды соперников обыгрывали и создавали великие голы. Но хейтерам ведь плевать на футбол, им главное какую-нибудь чушь сморозить.
А посадил соперников на карточки за счёт обводок. Если бы не обводил, не было бы и карточек. На нём пять раз сфолили.
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leeexxxxtml
Ответ VERBLYUD
Не хочешь посчитать липовые пенки и офсайдные голы Кришти в этих 5 розыгрышах ЛЧ?
Не хочешь посчитать 5 липовых пенок на одном ЧМ?)))
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Vinnipukh Vinni
Ответ Сергей Штырков
и по дриблингу месси проиграл мусиале и мендешу. наверно грустно когда левый защ дриблит лучше чем его величество
Мусиала - 9 попыток дриблинга, 6 успешных.
Мендеш - 7 попыток, 6 успешных
Месси - 8 попыток, 5 успешных

Лоси 20-21 года сделали на одну успешную обводку больше, чем 35-летний ветеран. Прям грустно.
Посмотри просто, что в их возрасте Месси делал.
Ну и посмотрим, сколько у них будет обводок в 35, если вообще будут. Это только по статистике. Это не говоря о том, что Месси свои попытки совершает в центральной зоне, в опорной, когда вокруг толпа соперников, а они на фланге бегают, где можно разбежаться просто прокинув мяч мимо защитника.
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Виктор Петров
Ответ Pelerin
Вы, верно, за Месси болеете, сударь? )
За псж
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VERBLYUD
Ответ leeexxxxtml
5 ЛЧ в 2 клубах > 5 пенальти липовой пенальтистки на ЧМ. И это прекрасно, не забывай)
Не хочешь посчитать липовые пенки и офсайдные голы Кришти в этих 5 розыгрышах ЛЧ?
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leeexxxxtml
Ответ VERBLYUD
Да всем пофиг на твою лигу 1. Месси там вообще не напрягался, на расслабоне готовился к ЧМ. В 34 Лео выиграл КА, став лучшим бомбардиром, ассистентом и игроком турнира, в 35 выиграл ЧМ, став лучшим игроком, ассистентом и 2 бомбардиром турнира. Твой кумир ни в 35, ни в 30, ни в 25, ни в 20 не имел такие достижения)))
5 ЛЧ в 2 клубах > 5 пенальти липовой пенальтистки на ЧМ. И это прекрасно, не забывай)
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&#013; &#013;
Ответ Vinnipukh Vinni
Чтобы посадить на жёлтые и красные, не поверишь, нужны обводки. Ну я не беру в расчёт смешные и нелепые симуляции Роналду. Миллион раз уже говорили дурачкам. Месси - это не только голы и голевые передачи. Он полезен даже когда не забивает. Но дурачки всё время пропускают мимо ушей и сравнивают только мусорную никому не нужную стату литовской принцессы с величайшим Месси.
Кажется, ты не понял мою иронию над тем, что вы раньше представляли обводки как величайшее достижение в футболе, а теперь уже скатились до "посадил на карточки". Воистину сектантство отбивает чувство смешного.
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Oleg
Ответ Los Galácticos
Месси после победы в ЛЧ 2015 постоянно испаряется в матчах плей-офф, так что лично меня это вообще не удивило.
ты про плей офф то не загнула?
Челси 2018, Ливерпуль 2019, МЮ 2019 )
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VERBLYUD
Ответ leeexxxxtml
В прошлом году Месси стал худшим игроком фермер лиги с 6 голами за год. В этом же возрасте Роналду забил хет-трик Атлетико в 1/8, 2 гола Аяксу в след. стадии и стал лучшим игроком в Топ3 Серии А 21+11. Месси полностью уничтожен в фермерской недолиге.
Да всем пофиг на твою лигу 1. Месси там вообще не напрягался, на расслабоне готовился к ЧМ. В 34 Лео выиграл КА, став лучшим бомбардиром, ассистентом и игроком турнира, в 35 выиграл ЧМ, став лучшим игроком, ассистентом и 2 бомбардиром турнира. Твой кумир ни в 35, ни в 30, ни в 25, ни в 20 не имел такие достижения)))
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нелюбитель футбола
Месси был хорош во втором тайме... Непонятно почему Галтье выпустил поздно Витинью... Лео выполнял его работу... Пять обводок у Месси за матч это ровно столько сколько у верблюда из NASRa за пять лет...Если все будут здоровы - ПСЖ пройдёт глупую и некреативную, но бегающую Баварию..
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Владислав Бегагаев
Две стаи ботов Какие же вы жалкие
В этом же возрасте Роналду единственный, кто тащил матч против Лиона забив 2 гола, и играл он за Юве с хз кем в составе, а не богатейшим псж
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Антон
Ответ U. M. A. Muhammad
Месси играл на своём обычном уровне. Просто он уже не молодой физически не вывез игры против защитников 185+ см. А так были моменты и пасы гениальные тоже были в первом тайме, не хватало Килиана для завершения атак. Неймар подвёл это факт.
Я бы не сказал, что прям так не вывез. Он нормально продвигал мяч и обострял, по сравнению с тем же Неймаром, который терял все, смотрелся нормально.
Просто если мы возьмем тот же ЧМ, у Лео там был Альварес на острие, который мог зацепиться и отыграться с ним. Неймар в целом не играет на острие, это не его амплуа, и в первом тайме цепляться впереди буквально было некому. Как только вышел Мбаппе, появился адресат для забросов и возможность для быстрых выходов в атаку. Наконец-то кто-то стал цепляться за мячи впереди.
Месси на текущем этапе карьеры это в большей степени созидатель, а не завершитель, которому партнер на острие необходим, пример сборной это доказывает
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Сергей Штырков
Ответ Vinnipukh Vinni
Чтобы посадить на жёлтые и красные, не поверишь, нужны обводки. Ну я не беру в расчёт смешные и нелепые симуляции Роналду. Миллион раз уже говорили дурачкам. Месси - это не только голы и голевые передачи. Он полезен даже когда не забивает. Но дурачки всё время пропускают мимо ушей и сравнивают только мусорную никому не нужную стату литовской принцессы с величайшим Месси.
и по дриблингу месси проиграл мусиале и мендешу. наверно грустно когда левый защ дриблит лучше чем его величество
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KING_OF_RUSSIA
Ответ U. M. A. Muhammad
Месси играл на своём обычном уровне. Просто он уже не молодой физически не вывез игры против защитников 185+ см. А так были моменты и пасы гениальные тоже были в первом тайме, не хватало Килиана для завершения атак. Неймар подвёл это факт.
Неймар подвёл, а Месси играл нормально😂
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Сергей Штырков
Ответ Nika13
месси сегодня даже не приближался к атаке только потому, что у псж абсолютная дыра в полузащите и доставлять мяч в финальную зону некому
только потому что не прессинговал, поэтому и не приближался
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AnMe
Ответ AnMe
8 г/п в 4 матчах ЛЧ даже учитывая, что это не основной нападающий Привет, всем клоунам - хейтерам 🤝
Даже без Маккаби у него 2 г/п в 4 матчах включая сегодняшний, не будучи основным нападающим. Ок)
Это ответ мымре сверху)
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Vinnipukh Vinni
Ответ &#013; &#013;
Кто бы мог подумать, что главное в футболе -- это не обводки, а "сажать на желтые и красные".
Чтобы посадить на жёлтые и красные, не поверишь, нужны обводки.
Ну я не беру в расчёт смешные и нелепые симуляции Роналду.
Миллион раз уже говорили дурачкам. Месси - это не только голы и голевые передачи. Он полезен даже когда не забивает. Но дурачки всё время пропускают мимо ушей и сравнивают только мусорную никому не нужную стату литовской принцессы с величайшим Месси.
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