Андрей Свечников не забил в 17-м матче подряд. У него 1 бросок, 4 хита, 4 минуты штрафа и «минус 1» за 17:49 с «Вашингтоном»

Теги Каролина Вашингтон НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников не забил в 17-м матче подряд.

Форвард «Каролины» остался без набранных очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:2). 

На его счету 43 (19+24) балла в 53 играх при 59 минутах штрафа. В этом календарном году россиянин еще не забивал.

Сегодня Свечников (17:49, 0:31 – в единственном большинстве «Харрикейнс», «минус 1») нанес 1 бросок в створ, применил 4 силовых приема и получил 2 малых штрафа. Также допустил 1 потерю шайбы. 

4 комментария

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Марк Рейман
Его Мартинюк абьюзит, перед каждой игрой подходит и орет "Mista Svechnikov".
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Илья Илья
Ответ Nikolas Polosukhin
а че? хоккей состоит в том чтобы только голы забивать?
Как бы да, если играет в топ6, лидер , который должен делать разницу.
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sk0208827
может с травмой играет?
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikolas Polosukhin
а че? хоккей состоит в том чтобы только голы забивать?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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