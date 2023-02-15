Андрей Свечников не забил в 17-м матче подряд. У него 1 бросок, 4 хита, 4 минуты штрафа и «минус 1» за 17:49 с «Вашингтоном»

не забил в 17-м матче подряд.

Форвард «Каролины» остался без набранных очков в матче регулярного чемпионата с « » (3:2).

На его счету 43 (19+24) балла в 53 играх при 59 минутах штрафа. В этом календарном году россиянин еще не забивал.

Сегодня Свечников (17:49, 0:31 – в единственном большинстве «Харрикейнс», «минус 1») нанес 1 бросок в створ, применил 4 силовых приема и получил 2 малых штрафа. Также допустил 1 потерю шайбы.