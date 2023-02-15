Нагельсманн о победе «Баварии»: «Удивлен, что «ПСЖ» был так пассивен. Они вообще не планировали отбирать мяч»
Юлиан Нагельсманн удивлен пассивностью «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Тренер «Баварии» дал комментарий после победы со счетом 1:0.
«Мы очень хорошо играли в первые 25 минут и здорово контролировали ситуацию. И все же мы могли быть более нацеленными на ворота. Было ощущение, что команда очень удивилась, что так часто владеет мячом, а «ПСЖ» предпочел отойти назад.
Я знал, что «ПСЖ» всегда глубоко защищается, но я был немного удивлен, что они были так пассивны, сидели так глубоко и вообще не планировали отбирать мяч», – отметил Нагельсманн.
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Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Правильно.
у 1. Веррати - 11,52 км (ср.ск. 28.17 км.ч)
2.Неймара - 10.23 км (ср.ск 31.19 км.ч)
3.Рамос - 10.22 км (ср.ск 29,99 км,ч)
и при этом его называют пешеходом,который должен еще и на острие атаки быть
у Мбаппе - 7.59 км (ср.ск с34.19 км.ч)
у Месси - 7.7 км (ср.ск 28.62 км.ч)
Можно тоже самое сказать, что штанга после удара Мотинга отделила момент «оревуа Пари», там можно было уже не выпускать Мбаппе, а возвращаться по домам