Нагельсманн о победе «Баварии»: «Удивлен, что «ПСЖ» был так пассивен. Они вообще не планировали отбирать мяч»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА тактика Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн удивлен пассивностью «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тренер «Баварии» дал комментарий после победы со счетом 1:0.

«Мы очень хорошо играли в первые 25 минут и здорово контролировали ситуацию. И все же мы могли быть более нацеленными на ворота. Было ощущение, что команда очень удивилась, что так часто владеет мячом, а «ПСЖ» предпочел отойти назад.

Я знал, что «ПСЖ» всегда глубоко защищается, но я был немного удивлен, что они были так пассивны, сидели так глубоко и вообще не планировали отбирать мяч», – отметил Нагельсманн.

«Бавария» доминировала над «ПСЖ». Его освежил только Мбаппе, у которого отменили два гола

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79 комментариев

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TheFrosty
Ответ Лужин
Блин, их несколько сантиметров от ничьей отделили, как-то слишком много гонора. Изначально было ясно что ПСЖ не на прессинг рассчитывает в этом противостоянии.
ПМЖ несколько сантиметров от отлёта в 0-3 отделили, лол.
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MSM
Ответ Kimmich Scream
Может гонор потому, что состав за 900 мультов сидит у себя в штрафной, как Вильяреал? Можно тоже самое сказать, что штанга после удара Мотинга отделила момент «оревуа Пари», там можно было уже не выпускать Мбаппе, а возвращаться по домам
Вильярреал в прошлом сезоне вроде крепко прижал Баварию) можно сказать даже доминировал, зря вы так про ВИлью
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MSM
Ответ rcbkz6mrtd
Болельщики ПСЖ как вам игра любимой команды в первые 70 минут 0 ударов 20% владения 35 человек в защите - весомая заявка на проход в следующий раунд
Не, теперь они будут молчать в тряпочку, зато когда против Реала они владели мячом и продули, это Реал отскочил, а не Псж дно
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TheFrosty
Ответ GuruFutbola
Кринжеботы: «кококо, зачем так много новостей о Месси» Так же кринжеботы *упоминают в каждом комментарии Месси* То чувство, когда в действиях приматов на отдыхе в гамаке больше логики)
То чувство, когда в действиях приматов на отдыхе в гамаке больше логики)

Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Правильно.
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MSM
Ответ Anarchy
В прошлой ЛЧ ПСЖ намного сильнее доминировал в играх против Реала, чем сегодня это делала Бавария, но в итоге вылетел. Ответка будет очень интересной, учитывая что парижанам нужно атаковать для победы.
ахаахахах, ну ты и сравнил, Псж может доминировать 99% времени, но выйграть у Реала никак
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MSM
Ответ Tpy6kaMerlina
Псж сыграл как рыхлая команда изнеженных избалованных хлюпиков мажориков мультимиллионеров веселящихся на пляже Бавария приехала аки суровые мужики Один Мбаппе бился. Ну ему с ЧМ не привыкать в одиночку тащить (и не вытаскивать)
ага, а потом смотреть как старичку Месси отдают все почести будто он что то делал)
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TheFrosty
Ответ Anarchy
В прошлой ЛЧ ПСЖ намного сильнее доминировал в играх против Реала, чем сегодня это делала Бавария, но в итоге вылетел. Ответка будет очень интересной, учитывая что парижанам нужно атаковать для победы.
Ну то есть ПМЖ отлетает даже когда доминирует, что уж говорить про сегодняшнее позорище. 8-2?
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Сергей Штырков
Ответ chouchou
ср.пройденное расстояние за матч в ЛЧ у 1. Веррати - 11,52 км (ср.ск. 28.17 км.ч) 2.Неймара - 10.23 км (ср.ск 31.19 км.ч) 3.Рамос - 10.22 км (ср.ск 29,99 км,ч) и при этом его называют пешеходом,который должен еще и на острие атаки быть у Мбаппе - 7.59 км (ср.ск с34.19 км.ч) у Месси - 7.7 км (ср.ск 28.62 км.ч)
То есть месси за матч набегал меньше чем мбаппе за 30 минут, ничего не смущает?
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Лужин
Блин, их несколько сантиметров от ничьей отделили, как-то слишком много гонора. Изначально было ясно что ПСЖ не на прессинг рассчитывает в этом противостоянии.
Псж несколько сантиметров от разгрома отделило😂
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chouchou
Ответ Сергей Штырков
Его фантики кричат что виноваты все особенно неймар, но по матчу неймар бегал за мячом как контуженный первые 60 минут пока не наелся. в это время его величество инопланетяльность стояло и ковыряло ножкой поле
ср.пройденное расстояние за матч в ЛЧ
у 1. Веррати - 11,52 км (ср.ск. 28.17 км.ч)
2.Неймара - 10.23 км (ср.ск 31.19 км.ч)
3.Рамос - 10.22 км (ср.ск 29,99 км,ч)
и при этом его называют пешеходом,который должен еще и на острие атаки быть

у Мбаппе - 7.59 км (ср.ск с34.19 км.ч)
у Месси - 7.7 км (ср.ск 28.62 км.ч)
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TheFrosty
Если бы уефашные не отменили выездной гол, ПМЖ уже бы отлетало сегодня.
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Абдул Абакаев
Ответ Бродяга-симпатяга
Не царское это дело мячи отбирать. Поздравляю Баварию с деклассированием раздутого прыщика который все хочет купить а не выиграть
ох уж это деклассирование со счётом 0 1
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Jhon Jhon
Ответ Лужин
Блин, их несколько сантиметров от ничьей отделили, как-то слишком много гонора. Изначально было ясно что ПСЖ не на прессинг рассчитывает в этом противостоянии.
Играя дома? Ясно кому?) Что значит несколько см, ты моменты ПМЖ учел, а Баварии нет?)
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mr kovalsky
Ответ GuruFutbola
Кринжеботы: «кококо, зачем так много новостей о Месси» Так же кринжеботы *упоминают в каждом комментарии Месси* То чувство, когда в действиях приматов на отдыхе в гамаке больше логики)
Привет) как ты?
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Лужин
Ответ Kimmich Scream
Может гонор потому, что состав за 900 мультов сидит у себя в штрафной, как Вильяреал? Можно тоже самое сказать, что штанга после удара Мотинга отделила момент «оревуа Пари», там можно было уже не выпускать Мбаппе, а возвращаться по домам
Ну во первых- у Баварии состав не сильно дешевле. А во вторых- Реалу расскажи как постыдно играть низким блоком против активно прессингующих команд, им четыре титула в ЛЧ такая тактика принесла.
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Матвей Зауров
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JBa
Ответ Wild91688
Ну ничего,на выходных месси сделает предголевой и снова его будут величать как лучшего всех времен
напомни, Бавария уже прошла в 1/4?
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mr kovalsky
Ответ Виктор Петров
Ну ведёшь себя как кристинка
Хотел ответить, потом увидел в графе возраст 15)
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Виктор Петров
Ответ kaka10
неа, необязательно быть фанатом Роналду, чтобы критиковать игру Месси)
Ну ведёшь себя как кристинка
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Oleg
Ответ kaka10
Неймар в кубке свою десятку отдал Месси. Пенальти он по щелчку отдаст. Не будь так наивен) у Нея нынче авторитет минимален в Париже, открыто избавиться хотят
ну если у тебя на голове шапочка из фольги, то я поверю)
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kaka10
Ответ Виктор Петров
Ты фанатка невестки марокканца у которой 0+0 в плей офф на 5 чм???))))
неа, необязательно быть фанатом Роналду, чтобы критиковать игру Месси)
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Сергей Штырков
Ответ ILIILI
Во всех ветках только и пишешь про Месси и пенальти ради плюсиков от таких же экспертов как ты.
ну пока ведь совпадает, нет пенальти - нет победы, нету ручек - нет конфетки
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-1
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Kimmich Scream
Ответ Лужин
Блин, их несколько сантиметров от ничьей отделили, как-то слишком много гонора. Изначально было ясно что ПСЖ не на прессинг рассчитывает в этом противостоянии.
Может гонор потому, что состав за 900 мультов сидит у себя в штрафной, как Вильяреал?

Можно тоже самое сказать, что штанга после удара Мотинга отделила момент «оревуа Пари», там можно было уже не выпускать Мбаппе, а возвращаться по домам
+13
-3
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Виктор Петров
Ответ kaka10
А чё отбирать то Месси по привычке выжидал пенальти
Ты фанатка невестки марокканца у которой 0+0 в плей офф на 5 чм???))))
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Виктор Петров
Ответ Сергей Штырков
Его фантики кричат что виноваты все особенно неймар, но по матчу неймар бегал за мячом как контуженный первые 60 минут пока не наелся. в это время его величество инопланетяльность стояло и ковыряло ножкой поле
Не ну ты реально истеричка похлеще Кристинки которую на чм насиловали и выкинули соотечественники бадра
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