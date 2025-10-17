Тренер «Порта» Мускат после 4:3 с «Циндао Хайню»: «Победа очень важна для нас, все счастливы и довольны. Мы много забили в гостях и вернулись в Шанхай с тремя очками»

Кевин Мускат прокомментировал победу над «Циндао Хайню».

Команды встречались в 27-м туре Суперлиги Китая. «Порт» победил со счетом 4:3, забив победный гол на 89-й минуте, и сохранил лидерство в таблице. «Порт» опережает «Шанхай» Слуцкого на три очка и «Чэнду» на два.

Кевин Мускат остался доволен исходом встречи.

«Эта победа очень важна для нас. По самоотверженности команды и эмоциям на поле можно было увидеть значимость результата в матче. Мы могли действовать лучше в некоторых аспектах, особенно в плане реализации, но мы забили много голов в выездной игре и вернулись в Шанхай с тремя очками. Мы все очень счастливы и довольны.

Расписание действительно плотное. После приезда домой и проведем всестороннюю оценку состава и состояния игроков, на основе этого мы сможем провести ротацию.

Кроме азиатской Лиги чемпионов у нас будет ключевой матч 26 октября [против «Шаньдун Тайшань»], и команда будет полностью готова к нему», – заявил главный тренер «Шанхай Порт».