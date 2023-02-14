Сборная России может провести несколько товарищеских матчей с бразильскими клубами в марте

может сыграть с бразильскими клубами.

Как сообщает « », РФС рассматривает вариант с проведением серии товарищеских матчей между сборной России и клубами бразильского чемпионата в ходе мартовской паузы на матчи национальных команд. Одними из соперников россиян могут стать « ».

При этом рассматривается возможность участия в турне не только основной сборной, но и одной из юношеских.

В РФС подтвердили эту информацию.

« ведет переговоры с рядом федераций относительно организации матчей сборной в марте. Вариант игр с ведущими клубами Бразилии также рассматривается», – сообщили в службе коммуникаций союза.

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