Сборная России может провести несколько товарищеских матчей с бразильскими клубами в марте

Теги Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сборная России по футболу товарищеские матчи (клубы) РФС товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

Сборная России может сыграть с бразильскими клубами. 

Как сообщает «Спорт-Экспресс», РФС рассматривает вариант с проведением серии товарищеских матчей между сборной России и клубами бразильского чемпионата в ходе мартовской паузы на матчи национальных команд. Одними из соперников россиян могут стать «Коринтианс». 

При этом рассматривается возможность участия в турне не только основной сборной, но и одной из юношеских.

В РФС подтвердили эту информацию. 

«РФС ведет переговоры с рядом федераций относительно организации матчей сборной в марте. Вариант игр с ведущими клубами Бразилии также рассматривается», – сообщили в службе коммуникаций союза. 

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37 комментариев

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atelos
Ответ Nurzhan
а со сборной народных домов Турции не будет игр?)
со сборной администрации Белого дома
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Night Crawler
Ответ a2wai
О, еще со времен СССР не ездили в Южную Америку играть.
Один раз точно играли. В 1998 с Бразилией на их поле. 1-5 слили при Бышовце. Но это, пожалуй, единственный матч сборной России в Южной Америке на ум приходит.
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Valentin Kompaneytsev
А это уже интересно мероприятие.
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Дмитрий Осипов 24
Ответ Ярик01
Шикарный вариант, клубники все полетят в Бразилию в разгар своего сезона.
Матчи хотят провести в ОАЭ.Так что в Бразилию никто точно не полетит.
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СИ
Скажите, кому нужен такой футбол. Были огромные траты на содержание РФС и сборной, теперь Летать будут ещё за большие деньги. А зачем? Официальных игр сборной не предвидится да и едут аж в Бразилию чтобы сыграть с клубными командами. Руководство страны куда смотрит на такое расточительство?
Почему сборная не съездит в Саранск и не сыграет со сборной Мордовии? Деньги требуются на СВО.
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Ковид 07.10.52
Ответ Олег Мохов
на бронепоезде поедут
Который через море перелетит...вам и не такое наобещают....только лапшу успевай снимать...
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Quincy Anton-Promes
Ответ HI MARS
Не сыграют.Для футболистов Коринтианса это будет кринжом
А че ты на украинском спортсе не сидишь?
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Dizzod
Ответ Nurzhan
а со сборной народных домов Турции не будет игр?)
хорошее знание истории 5+
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Xameleon1992
А поездка в Питер это уже турне?)
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Олег Мохов
Ответ Ковид 07.10.52
К тому времени летать не на чем будет...
на бронепоезде поедут
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Nurzhan
а со сборной народных домов Турции не будет игр?)
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Зизуха
Сборная теперь будет работать по бразильской системе
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Александр Сас
Ответ HI MARS
Не сыграют.Для футболистов Коринтианса это будет кринжом
Уж не тебе определять что для футболистов Коринтианса будет "кринжом"
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a2wai
О, еще со времен СССР не ездили в Южную Америку играть.
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Tigo_Volchara93
Раньше такое только в ФИФЕ можно было встретить 😁
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Winterburn
Ответ kk.abb
Без шуток было бы интересно посмотреть сборная против Коринтианса/Сантоса/Интернасьонала
Без шуток, было бы интересно посмотреть сборная России против сборной мира всех времен и народов с Пеле, Марадоной, Месси... Очень бы интересно было посмотреть!
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Dead88 Poets
гольяново vs фавелы Рио
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HI MARS
Ответ kk.abb
Комментарий удален модератором
Топ клубы узнают о Восточной Европы только когда покупают игроков у Шахтера за сотни миллионов(((
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HI MARS
Ответ Злобный Конь
А зачем вообще нужна сборная? Ни в каких официальных турнирах она ещё лет 5 играть не будет.
Чтобы показать что всё хорошо и что футбол в стране не умер.Чтобы поддерживать эту фикцию,они будут предлагать огромные деньги Коринтиансам
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Ковид 07.10.52
К тому времени летать не на чем будет...
+2
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инок
Хорошая идея - пусть она сбудется...
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Злобный Конь
А зачем вообще нужна сборная? Ни в каких официальных турнирах она ещё лет 5 играть не будет.
+3
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Давид Agabekyan
Ответ HI MARS
Не сыграют.Для футболистов Коринтианса это будет кринжом
Кринж это писать 4 однотипных коммента под одной новостью
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HI MARS
Футболисты Коринтианса,Сантоса,Фламенго это полузвезды и мечтают о карьере в Европе.У них кореша,фанаты по всему миру и им не нужны эти токсичные движения,за которые им прилетит
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Ярик01
Ответ Влад Путман
Потом будут ныть, что им очки не начислили за эти игры.
Ныть будут что из-за перелетов устали, это 100%.
Валерка в этот раз треть состава Ростова оставит дома, если не дурак ...
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