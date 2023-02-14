Чайковская о допинговом деле Валиевой: «Нужно, чтобы Камила ощутила себя человеком, против которого ведется большая политическая игра»
Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о допинговом деле Камилы Валиевой.
«Вся история недопуска нас на соревнования – это один из этапов. Такая придумка, микродоза чего-то, которая ничего не дает. И били ведь по самой лучшей нашей девочке. Если это известно было, так чего же вы не объявили сразу на чемпионате Европы? Отобрали бы медали, и все.
Ничего подобного – дождались Олимпиады. Очень все сделано, хитрый ход. Скажу честно – неожиданный. Никто этого не ждал, и вообще это хулиганство просто. И сейчас надо быть очень стойкими. Особенно мне нужно, чтобы Камила себя ощутила человеком, против которого ведется большая политическая игра. Она это поймет, она это пройдет, и будет все нормально.
Ей трудно. Если человек взрослый, он может оценить, понять, а тут сложно. Поэтому очень важна поддержка. Но ее поддерживают все. Вообще для меня эта история с допингом не то что неприятна – она просто возмутительна. Так не должно быть. Так не должны бить по спортсменам, тем более по девочкам», – сказала Чайковская.
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Сразу было ясно, что шоу , но самое мерзкое , которое можно быть.
"Никто этого не ждал, и вообще это хулиганство просто" -мы поняли что в федерации ФК РФ те кто отвечали за отправку на главный старт ОИ чистых спортсменов-даже НЕ ПОЧЕСАЛИСЬ выяснить что с пробой и никто ответственности не понес за не выполнение прямых должностных обязанностей.
Это не хулиганство г-жа чайковская-это не выполнение должностных обязанностей накануне ОИ.
Потому что если бы почесались -были бы на руках запросы в лабу, РУСАДУ по результатам не готовой пробы и можно было апеллировать этим в КАСе, а когда никто кто обязан контролировать и близко не выполнил должностные обязанности-можно валить на весь мир вокруг и на политику.Набрали левых людей в Федерацию))),которые только бабки снимают и ничего не делают и ни за что не отвечают....
ну и главного тренера подтянули с "правильной" позицией .
Наглая подстава!
Теперь это начали озвучивать наши официальные лица.
игра, может и была, но не политическая и не против Валиевой, а просто WADA чуть было не создала прецедент, когда можно, придержав пробу, манипулировать медальным зачётом на ОИ.
но тут вмешался CAS и это дело пресёк, чтобы в принципе не позволять такие игрища
История про то, что Валиева кому-то мешала и против нее затеяли политическую игру - бред полный. ТШТ уже много лет тотально доминирует в женской одиночке и вдруг все всполошились по поводу Валиевой, чтобы что-то придумывать конкретно против нее? Не смешите мои тапочки.
Реально - и врагов не надо((
Какая политика. Разве впервые получили положительный допинг тест, у нас таких случаев масса . Лучше бы конкретно рассказала, кто виноват и почему не проверили кейс спортсменки при формирование сборной на ОИ .
Если Лаба предупредила, что опаздывает с тестами, но все приоритетные пробы исполняет своевременно, почему спортчинушами не предприняты были меры в получение ответа на этот тест до ОИ, разве это не приоритетный был тест . Как же первое правило ОКР: Чистые спортсмены на ОИ.
Этими причитаниями ТАТ и Чайковской делу не поможешь, а вот общественное мнение уводят в сторону от вины спортчинуш , просто всеми силами старательно уводят.
Кто ответственен за получение ответов на допинг-тесты при формирование сборной на ОИ !
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