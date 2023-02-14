Чайковская о допинговом деле Валиевой: «Нужно, чтобы Камила ощутила себя человеком, против которого ведется большая политическая игра»

Теги Елена Чайковская сборная России допинг женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о допинговом деле Камилы Валиевой.

«Вся история недопуска нас на соревнования – это один из этапов. Такая придумка, микродоза чего-то, которая ничего не дает. И били ведь по самой лучшей нашей девочке. Если это известно было, так чего же вы не объявили сразу на чемпионате Европы? Отобрали бы медали, и все.

Ничего подобного – дождались Олимпиады. Очень все сделано, хитрый ход. Скажу честно – неожиданный. Никто этого не ждал, и вообще это хулиганство просто. И сейчас надо быть очень стойкими. Особенно мне нужно, чтобы Камила себя ощутила человеком, против которого ведется большая политическая игра. Она это поймет, она это пройдет, и будет все нормально.

Ей трудно. Если человек взрослый, он может оценить, понять, а тут сложно. Поэтому очень важна поддержка. Но ее поддерживают все. Вообще для меня эта история с допингом не то что неприятна – она просто возмутительна. Так не должно быть. Так не должны бить по спортсменам, тем более по девочкам», – сказала Чайковская.

«Это был наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка». В России радуются оправданию Валиевой

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39 комментариев

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AlexFed
Ответ Oleandra
структура американской лёгкой атлетики ещё больше, что, они себя сами как-то клеймили позором, когда их спортсмены саморазоблачались там?
И никого не отстранили и никого не наказали и ничего не поменялось?
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Alexander2022
У российских чиновников уже не один десяток лет есть оправдание своим провалам - происки запада.
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Oleandra
Ответ AlexFed
Испанская федра бюджеты поменьше осваивает и внимания к ней нет, а тут структура немаленькая.
структура американской лёгкой атлетики ещё больше, что, они себя сами как-то клеймили позором, когда их спортсмены саморазоблачались там?
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Lapo Elkann
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Это было бы верно, если бы допинг в рядовом режиме нашли-объявили-отобрали медаль ЧР-на Европу не едет. А так это выглядит как хорошо продуманное шоу, организованное выгодоприобретателями этой постановки.
" xорошо продуманное шоу, организованное выгодоприобретателями этой постановки."
Сразу было ясно, что шоу , но самое мерзкое , которое можно быть.
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Спорт_в_массы
Ответ Yumi
По Медведевой не били, по Загитовой не били, наоборот, контракты с Nike и Puma заключали, на шоу приглашали заграничные. А по Валиевой вдруг решили ударить. Что несет эта женщина, зачем на старости лет терять все уважение?
тихо, щас придут поклонники Алины и расскажут вам, как весь мир ополчился против крошки. но она выстояла)
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Дружба11
какое лицемерие)).
"Никто этого не ждал, и вообще это хулиганство просто" -мы поняли что в федерации ФК РФ те кто отвечали за отправку на главный старт ОИ чистых спортсменов-даже НЕ ПОЧЕСАЛИСЬ выяснить что с пробой и никто ответственности не понес за не выполнение прямых должностных обязанностей.
Это не хулиганство г-жа чайковская-это не выполнение должностных обязанностей накануне ОИ.
Потому что если бы почесались -были бы на руках запросы в лабу, РУСАДУ по результатам не готовой пробы и можно было апеллировать этим в КАСе, а когда никто кто обязан контролировать и близко не выполнил должностные обязанности-можно валить на весь мир вокруг и на политику.Набрали левых людей в Федерацию))),которые только бабки снимают и ничего не делают и ни за что не отвечают....
ну и главного тренера подтянули с "правильной" позицией .
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Роман Волков
Всё это подстава в чистом виде!
Наглая подстава!
Теперь это начали озвучивать наши официальные лица.
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Oleandra
Ответ Yumi
Испанку отстранили сразу и она не выступает. Растяжки в Мадриде на дома не вешали с ее фото, я была там, подтверждаю. Руку Запада не ищут, а молча идет расследование. С чего бы им возмущаться?
ну и возмущения не было.. голову пеплом не посыпали и рубахи на себе не рвали.. а нас заставляют это делать.
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Спорт_в_массы
ну это она хватанула, конечно)

игра, может и была, но не политическая и не против Валиевой, а просто WADA чуть было не создала прецедент, когда можно, придержав пробу, манипулировать медальным зачётом на ОИ.

но тут вмешался CAS и это дело пресёк, чтобы в принципе не позволять такие игрища
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Lala M
Ответ Блинчик
Стоит задуматься, а правда ли западу дался какой-то там керлингист, но не дались Медведева и Загитова? Может, керлингист просто принимал допинг и попался, и никакого заговора в этом нет?
Ну, конечно, это очень важный препарат для керлингистов. И да таки, это была первая медаль для РФ в этом виде, и дался им кердингист тогда больше, чем Загитова или Медведева.
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AlexFed
Ответ Oleandra
у испанки нашли допинг на ОИ, много испанская федра возмущалась?
Испанская федра бюджеты поменьше осваивает и внимания к ней нет, а тут структура немаленькая.
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Yumi
Ответ Oleandra
у испанки нашли допинг на ОИ, много испанская федра возмущалась?
Испанку отстранили сразу и она не выступает. Растяжки в Мадриде на дома не вешали с ее фото, я была там, подтверждаю. Руку Запада не ищут, а молча идет расследование. С чего бы им возмущаться?
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Блинчик
Ответ Lala M
Зато по керлигистам ударили. Повезло Медведевой и Загитовой
Стоит задуматься, а правда ли западу дался какой-то там керлингист, но не дались Медведева и Загитова? Может, керлингист просто принимал допинг и попался, и никакого заговора в этом нет?
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ретроградный меркурий
Чем больше наши чинуши вещают про происки Запада и прочую всевдопатриотическую муть, тем большее отторжение это вызывает. Невиновный человек не будет тихушничать, бегать от камер, и целый год всячески отмалчиваться от прямых вопросов. Если бы Валиевой что-то придумали или подсыпали, то она бы давно уже сделала официальное заявление, как Сергеева, Кокс и прочие, кого необоснованно заподозрили в сознательном применении допинга. И официальные лица давали бы совсем другие комментарии и не прятали концы в воду, разводя демагогию о врагах с Запада. Настоящие враги - это те, кто покрывает допинг у себя в стране.
История про то, что Валиева кому-то мешала и против нее затеяли политическую игру - бред полный. ТШТ уже много лет тотально доминирует в женской одиночке и вдруг все всполошились по поводу Валиевой, чтобы что-то придумывать конкретно против нее? Не смешите мои тапочки.
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Большое Путешествие Рузика
А потом говорят, что у нас допинг не поддерживается государством.....
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Леди Брэкнелл
Я всё понимаю, но нельзя было везти спортсменку с непроверенной пробой. Почти уверена, что сама Ками тут не при чем, но надежда на авось налицо.
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Лучше бы Камила чувствовала себя просто человеком: девочкой, спортсменкой, дочерью и т.д. А уж точно не тем, кем её сделали сейчас господа взрослые-пешкой в своей игре.
Если бы она была просто человеком, то всех благ и плюшек, которые у неё есть сейчас, не было бы.
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Блинчик
Бабулю понесло.
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Lina T.
И вот это вот теперь "лицо" российского ФК???
Реально - и врагов не надо((
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Татьяна Голосова
Если микродоза и ничего не дает, то зачем пичкали тем, что ничего не дает? Вот и не надо было пичкать спортсменку не дающим ничего препаратом, а то пичкали, попались, а потом кричат, что "ничего не дает". "Если это известно было, так чего же вы не объявили сразу на чемпионате Европы? Отобрали бы медали, и все." - а чего же пробу Валиевой РУСАДА не пометила как приоритетный образец, исследование которого лаборатории надо ускорить? Не пометили, не интересовались результатом вообще, спортсменку с неясной допинговой историей отправили на ОИ и заявили в командник. В итоге подставили и всю свою команду, которая не получит золото ОИ, и другие, которые год не могут получить заслуженные медали.
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Oleandra
Ответ Yumi
И возмущается эта женщина не тем, что у Валиевой нашли допинг, а тем, что не замолчали эту ситуацию. Почему защита чести Валиевой всемиправдами и неправдами важнее для главного тренера сборной чем защита чести русского фигурного катания?
у испанки нашли допинг на ОИ, много испанская федра возмущалась?
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Анна Беляева
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Это было бы верно, если бы допинг в рядовом режиме нашли-объявили-отобрали медаль ЧР-на Европу не едет. А так это выглядит как хорошо продуманное шоу, организованное выгодоприобретателями этой постановки.
Соглашусь. Веет роскошной постановкой, правда несколькогрубоватой, но вполне в духе больших игроков, там тонкость не в почете. Вот только выгодопреобретатель может быть куда как отличен от тех, на кого думается в первую очередь.
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AAPolyansky
Ответ frol92
А может ей нужно ощутить себя человеком, которому допинг в любом виде принимать нельзя, а также ощущать ответственность не только за себя, но и за всю команду в целом? Но нет, проще все на Запад и политику свалить.
если она сознательно или по халатности приняла предуктал или фрагмент предуктала, то да, но, судя по всему, ни сознательного действия ни халатности тут не было. возможно, была халатность близких
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Lala M
Ответ Yumi
По Медведевой не били, по Загитовой не били, наоборот, контракты с Nike и Puma заключали, на шоу приглашали заграничные. А по Валиевой вдруг решили ударить. Что несет эта женщина, зачем на старости лет терять все уважение?
Зато по керлигистам ударили. Повезло Медведевой и Загитовой
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AllaS
Елена Анатольевна удивила, так удивила.
Какая политика. Разве впервые получили положительный допинг тест, у нас таких случаев масса . Лучше бы конкретно рассказала, кто виноват и почему не проверили кейс спортсменки при формирование сборной на ОИ .
Если Лаба предупредила, что опаздывает с тестами, но все приоритетные пробы исполняет своевременно, почему спортчинушами не предприняты были меры в получение ответа на этот тест до ОИ, разве это не приоритетный был тест . Как же первое правило ОКР: Чистые спортсмены на ОИ.
Этими причитаниями ТАТ и Чайковской делу не поможешь, а вот общественное мнение уводят в сторону от вины спортчинуш , просто всеми силами старательно уводят.
Кто ответственен за получение ответов на допинг-тесты при формирование сборной на ОИ !
Этот вопрос в каждом втором комментарии в соц.сетях уже год.
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