Чайковская о допинговом деле Валиевой: «Нужно, чтобы Камила ощутила себя человеком, против которого ведется большая политическая игра»

Главный тренер сборной России по фигурному катанию высказалась о допинговом деле .

«Вся история недопуска нас на соревнования – это один из этапов. Такая придумка, микродоза чего-то, которая ничего не дает. И били ведь по самой лучшей нашей девочке. Если это известно было, так чего же вы не объявили сразу на чемпионате Европы? Отобрали бы медали, и все.

Ничего подобного – дождались Олимпиады. Очень все сделано, хитрый ход. Скажу честно – неожиданный. Никто этого не ждал, и вообще это хулиганство просто. И сейчас надо быть очень стойкими. Особенно мне нужно, чтобы Камила себя ощутила человеком, против которого ведется большая политическая игра. Она это поймет, она это пройдет, и будет все нормально.

Ей трудно. Если человек взрослый, он может оценить, понять, а тут сложно. Поэтому очень важна поддержка. Но ее поддерживают все. Вообще для меня эта история с допингом не то что неприятна – она просто возмутительна. Так не должно быть. Так не должны бить по спортсменам, тем более по девочкам», – сказала Чайковская.

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