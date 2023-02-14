Первая игра «Шерифа» и «Партизана» в плей-офф конференций пройдет без зрителей.

Сербский клуб опубликовал заявление о том, что по решению Службы безопасности и информации Молдовы игра пройдет за закрытыми дверями. «Шериф» вернет покупателям билетов потраченные деньги.

« » также сообщил болельщикам «Партизана», что въезд в Молдову невозможен, и попросил не приезжать «в целях личной безопасности и комфорта».

«Радио Свободная Европа» (признано иноагентом на территории РФ) сообщило, что из Молдовы были высланы 12 фанатов сербской команды, а пресс-секретарь погранполиции Раиса Новицки заявила, что нескольким гражданам Сербии было отказано во въезде из-за того, что они «они не соответствовали условиям въезда, не имели необходимых документов и не могли обосновать цель своей поездки».

Ситуацию также прокомментировали в парламенте Молдовы.

«На этой неделе в Кишиневе должен состояться футбольный матч между командой из Сербии и командой из Молдовы. Первоначально планировалось, что в нашу страну приедут все представители основного фанатского движения сербской команды.

Благодаря мерам Службы безопасности и информации, предпринятым задолго до появления предоставленной Зеленским информации, сербская команда будет играть при пустых трибунах, потому что в число ее болельщиков планировалось включить диверсантов.

Молдавские правоохранительные органы будут использовать все имеющиеся у них возможности для защиты конституционного строя и права граждан страны на интеграцию в ЕС», – сказал депутат Андриан Кептонар.

Матч между « » и «Партизаном» назначен на 16 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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