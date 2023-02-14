Матч «Шерифа» с «Партизаном» пройдет без зрителей по решению службы безопасности Молдовы. Депутат Кептонар заявил, что под видом сербских фанатов в страну могли прибыть диверсанты

Теги высшая лига Сербия Партизан происшествия болельщики высшая лига Молдова Шериф Лига Конференций УЕФА Футбол

Первая игра «Шерифа» и «Партизана» в плей-офф Лиги конференций пройдет без зрителей.

Сербский клуб опубликовал заявление о том, что по решению Службы безопасности и информации Молдовы игра пройдет за закрытыми дверями. «Шериф» вернет покупателям билетов потраченные деньги.

«Партизан» также сообщил болельщикам «Партизана», что въезд в Молдову невозможен, и попросил не приезжать «в целях личной безопасности и комфорта».

«Радио Свободная Европа» (признано иноагентом на территории РФ) сообщило, что из Молдовы были высланы 12 фанатов сербской команды, а пресс-секретарь погранполиции Раиса Новицки заявила, что нескольким гражданам Сербии было отказано во въезде из-за того, что они «они не соответствовали условиям въезда, не имели необходимых документов и не могли обосновать цель своей поездки».

Ситуацию также прокомментировали в парламенте Молдовы.

«На этой неделе в Кишиневе должен состояться футбольный матч между командой из Сербии и командой из Молдовы. Первоначально планировалось, что в нашу страну приедут все представители основного фанатского движения сербской команды.

Благодаря мерам Службы безопасности и информации, предпринятым задолго до появления предоставленной Зеленским информации, сербская команда будет играть при пустых трибунах, потому что в число ее болельщиков планировалось включить диверсантов.

Молдавские правоохранительные органы будут использовать все имеющиеся у них возможности для защиты конституционного строя и права граждан страны на интеграцию в ЕС», – сказал депутат Андриан Кептонар.

Матч между «Шерифом» и «Партизаном» назначен на 16 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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55 комментариев

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Reece24
Ответ Алексей Никитин
у нас с Молдавией даже нет общей границы и это было дело времени. Молдавия понятное дело нахрен не сдалась. Давно уже надо забыть про одну страну, братство и так далее. Братство работает только когда нужна скидка на газ ,а в других ситуация не работает.
«Не сдалась», но часть территории оккупировали.
Так же «не сдалась» как Грузия и Украина.
Известный на весь мир почерк.
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мс-мешок
Ответ Under
Это не Молдова?
как бы, за всё своё время независимой Молдовы Тирасполь никогда не был с Кишиневом. Только во время Союза.
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vova123456
Ответ Гусеконь
у них президент вообще не молдованин. Румынку Запад посадил, которую в стране вообще все ненавидят.
У нас у всей страны есть румынский паспорт, логично что и у президента есть. Мы вообще может были бы вместе с Румынии и в ЕС, если бы не это озабоченность от российских властей несколько веков подряд.
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Если и прибыли, то уже без Калтыгина!
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Алексей Никитин
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
тогда у нас и внутри страны братства нет. 20% населения не имеют доступа к газу в принципе. Они заслуживают скидку? или тоже нахрен не сдались?
Аргументы у вас конечно весомые, но это к Молдавии не имеет отношения.
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Guillermo
Майя нагнетает обстановку
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dzenga 1
А какая у них цель !?!
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мс-мешок
хочет сосед( зеленский) ввязать Молдову в разборки. Оружие в ПМР много
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Bozqurd_Idel_Ural_
Ответ Алексей Никитин
у нас с Молдавией даже нет общей границы и это было дело времени. Молдавия понятное дело нахрен не сдалась. Давно уже надо забыть про одну страну, братство и так далее. Братство работает только когда нужна скидка на газ ,а в других ситуация не работает.
тогда у нас и внутри страны братства нет. 20% населения не имеют доступа к газу в принципе. Они заслуживают скидку?
или тоже нахрен не сдались?
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jepp ebriloff
Ответ Александр Кот
Что складывается ощущение, что маразм перешёл в соседнюю Молдавию.
Странно, у Молдовы же нет сухопутной границы с рф
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docs
если у тебя паранойя, это не значит, что за тобой не следят)
+2
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RWMen
Ответ Алекс Баландин
Ждать хитрости от тех, кто хотел захватить Киев за три дня...)))
На какой день свалил, признавайся?
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Batt Monner
Ответ Трампист
Комментарий удален модератором
Не понимают, что вид Гомо Шовинистикус в Европе вымирает и что нормальных людей волнует экономика, окружающая среда и границы между странами исчезли
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Жест Доброй Воли
Ответ Headly
Одни нло сбивают, другие диверсантов ищут. В интересное время живем
Год назад не насмеялись со всякими "да кому они нужны"?
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fbd
Ответ Balt
Легко. С марионеткой такой же во главе страны воротят что хотят. Вот такую параноидальную чушь например нести можно. И это ещё даже не цветочки, так почечки.
То есть любой, кто решает пойти в сторону, отличную от России, становится марионеткой запада? Удобно. Получается все, кто идет в сторону России - марионетки России?
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sancho81
Совсем штоль куку?
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VictorVallecano
Ответ Василий Батарейкин
А что в Тирасполе не играется?
Сначала надо выкинуть оттуда оккупантов - и можно играть :)
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Under
Ответ болельщег
Контингент в Приднестровье
Это не Молдова?
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болельщег
Ответ Under
Что тогда там российский военный контингент делает, если они нафиг никому не нужны?
Контингент в Приднестровье
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Сеня Мевля
Ну если учесть, что команда называется "партизан"...
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Under
Ответ болельщег
Молдова - это неуловимый Джо. То небо перекрывают, то диверсантов опасаются, хотя на фиг никому не нужны
Что тогда там российский военный контингент делает, если они нафиг никому не нужны?
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0mertas626
Ответ Трампист
Комментарий удален модератором
устроили даже "дискуссию" тут, сообразили на троих))
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BigPapa
Фулюганы хотели приехать)
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болельщег
Молдова - это неуловимый Джо. То небо перекрывают, то диверсантов опасаются, хотя на фиг никому не нужны
+3
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sashafan2
Коварные сербские шпионы хотели выведать секретный рецепт мамалыги😂
+11
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