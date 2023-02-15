«Милан» выиграл в плей-офф ЛЧ впервые за 10 лет. В 2013-м победили «Барселону»

«Милан» добился первой победы в матче плей-офф ЛЧ за десять лет.

Команда Стефано Пиоли одолела « » (1:0) в домашней игре 1/8 финала чемпионов.

До этого в последний раз «россонери» выигрывали в плей-офф 13 февраля 2013 года – у «Барселоны» (2:0). В ответной игре они уступили каталонцам со счетом 0:4.

В сезоне-2013/14 « » проиграл «Атлетико» (0:1 и 1:4) в 1/8 финала и с тех пор из группы не выходил.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!