«Милан» выиграл в плей-офф ЛЧ впервые за 10 лет. В 2013-м победили «Барселону»
«Милан» добился первой победы в матче плей-офф ЛЧ за десять лет.
Команда Стефано Пиоли одолела «Тоттенхэм» (1:0) в домашней игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
До этого в последний раз «россонери» выигрывали в плей-офф 13 февраля 2013 года – у «Барселоны» (2:0). В ответной игре они уступили каталонцам со счетом 0:4.
В сезоне-2013/14 «Милан» проиграл «Атлетико» (0:1 и 1:4) в 1/8 финала и с тех пор из группы не выходил.
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Рад, что Габбиа на банке, а Тшау в основе. Отличный защитник, видно сразу.
Ну и поддержу Татарушану. Многие называют его плохим кипером. Для меня он хороший второй вратарь для команды. На то он и второй, что полгода не должен был играть.
Играй он стабильно хорошо полгода, то и первый не нужен в таком случае. Свою роль неплохо исполняет
Покинут одновременно
Судя по матчу с Баварией все предпосылки есть.
Та Барса частенько устраивала камбэки