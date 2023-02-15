«Милан» выиграл в плей-офф ЛЧ впервые за 10 лет. В 2013-м победили «Барселону»

Теги Милан Стефано Пиоли премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Футбол

«Милан» добился первой победы в матче плей-офф ЛЧ за десять лет.

Команда Стефано Пиоли одолела «Тоттенхэм» (1:0) в домашней игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

До этого в последний раз «россонери» выигрывали в плей-офф 13 февраля 2013 года – у «Барселоны» (2:0). В ответной игре они уступили каталонцам со счетом 0:4.

В сезоне-2013/14 «Милан» проиграл «Атлетико» (0:1 и 1:4) в 1/8 финала и с тех пор из группы не выходил.

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18 комментариев

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kaka10
Практически идеальная игра Милана сегодня. Не дали ничего создать. Настойчиво ждал второго гола, жаль не забили, можно было додавить.

Рад, что Габбиа на банке, а Тшау в основе. Отличный защитник, видно сразу.

Ну и поддержу Татарушану. Многие называют его плохим кипером. Для меня он хороший второй вратарь для команды. На то он и второй, что полгода не должен был играть.
Играй он стабильно хорошо полгода, то и первый не нужен в таком случае. Свою роль неплохо исполняет
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zzzeeerrrooo
Ответ 0rbit
Будет забавно если «ушедший не за деньгами, а за амбициями» покинет ЛЧ раньше клуба который кинул. 🥲 Судя по матчу с Баварией все предпосылки есть.
Милану все равно дальше ничего не светит
Покинут одновременно
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rigobersong
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Тогда ещё в концовке Пуйоль с углового бил замотанной в какой-то гигантский пластырь головой после рассечения, не попал в ворота и в сердцах сорвал всю повязку, побежав обратно. Типичный Карлес🥲
Офигеть, и после такого воспринимать днилисиуса и его нытье всерьез может только отбитая на голову петушня:))
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rigobersong
Молодцы конечно, но ТТХ дома думаю их вынесет разгромно:)
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Кто подставил тренера Роджерса??
Ответ 0rbit
Будет забавно если «ушедший не за деньгами, а за амбициями» покинет ЛЧ раньше клуба который кинул. 🥲 Судя по матчу с Баварией все предпосылки есть.
Кессье уже покинул))
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ХавиГави_Паратрупер
Тогда ещё в концовке Пуйоль с углового бил замотанной в какой-то гигантский пластырь головой после рассечения, не попал в ворота и в сердцах сорвал всю повязку, побежав обратно. Типичный Карлес🥲
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0rbit
Будет забавно если «ушедший не за деньгами, а за амбициями» покинет ЛЧ раньше клуба который кинул. 🥲
Судя по матчу с Баварией все предпосылки есть.
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Кто подставил тренера Роджерса??
Ответ НРИ
Это когда Пато убежал с центра поля ??
Нет, Пато убежал вроде в 11 или 12 году. Тогда сыграли 2-2 на Камп Ноу
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blaugrano
Ответ sheri_24
«До этого в последний раз «россонери» выигрывали в плей-офф 13 февраля 2013 года – у «Барселоны» (2:0). В ответной игре они уступили каталонцам со счетом 0:4.» Та Барса частенько устраивала камбэки
А чуть позже зачастила обратными камбэками)
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Fona
Доктор Тоттенхэм в своем стиле
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НРИ
Это когда Пато убежал с центра поля ??
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The world champion 1998
Помню, помню. Тогда болелы Челси (с чего бы вдруг, казалось ) на ветке праздник устроили :-)
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JuVero
Конте стабилен))
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sheri_24
«До этого в последний раз «россонери» выигрывали в плей-офф 13 февраля 2013 года – у «Барселоны» (2:0). В ответной игре они уступили каталонцам со счетом 0:4.»

Та Барса частенько устраивала камбэки
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Artem89S
Выиграли по делу, всех с победой
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Streetbor
довольно громкий заголовок, будто Милан все эти годы играл в ЛЧ))
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Игорь Новиков
Вернулись.
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SternDesSüdens
Сейчас заплачу
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