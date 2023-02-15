Василевский отразил 43 из 46 бросков «Колорадо» и не пропустил в серии буллитов. Победа – 26-я в сезоне

Теги Тампа-Бэй Колорадо НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский отразил 43 из 46 бросков «Колорадо» и выиграл серию буллитов.

Вратарь «Тампы» сыграл в матче против «Эвеланш» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

В серии буллитов он отразил броски Нэтана Маккиннона и Микко Рантанена, а также удачно сыграл на выходе против Эвана Родригеса.

Победа стала для россиянина 26-й в текущем сезоне. Он занимает 2-е место в лиге по этому показателю, уступая лишь Линусу Улльмарку («Бостон», 27). 

В 40 матчах текущего сезона Василевский отражает 92,0% бросков при коэффициенте надежности 2,53. 

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14 комментариев

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Melnikov1968
Ответ Александр Балабанов
Там 26, потому что сегодняшнюю игру еще не прибавили. Не очень оперативно(
Все уже 27 значится.
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Александр Балабанов
Ответ Melnikov1968
Спасибо. Однако, в ссылке на сайт НХЛ вообще 26 побед значится. На что же тогда опираться?
Там 26, потому что сегодняшнюю игру еще не прибавили. Не очень оперативно(
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Melnikov1968
Ответ Melnikov1968
Спасибо. Однако, в ссылке на сайт НХЛ вообще 26 побед значится. На что же тогда опираться?
А сейчас открыл 27. Внесли изменения. Ну все, вроде разобрались.
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Melnikov1968
Ответ Александр Балабанов
Дружеский совет - в профилях здесь этот показатель лучше вообще не смотреть.
Спасибо. Однако, в ссылке на сайт НХЛ вообще 26 побед значится. На что же тогда опираться?
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Тюмен ДL
Сначала прочитал что в воротах стоял Линус Умарк
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Александр Балабанов
Ответ Melnikov1968
Тогда надо поправить статистику на спортс.ру. Там 28 значится.
Дружеский совет - в профилях здесь этот показатель лучше вообще не смотреть.
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Melnikov1968
Ответ Александр Балабанов
Нет. https://www.nhl.com/player/linus-ullmark-8476999
2022/2023
Бостон
НХЛ 34 28 6 1 63 1.90 992 929 0.936 2 58:23
2021/2022
Бостон
НХЛ 41 26 15 2 95 2.45 1142 1047 0.917 1 56:50
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Melnikov1968
Ответ Александр Балабанов
Нет. https://www.nhl.com/player/linus-ullmark-8476999
Тогда надо поправить статистику на спортс.ру. Там 28 значится.
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Bulat89
Вася наконец-то заиграл на своём уровне!
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Александр Балабанов
Ответ Melnikov1968
Небольшое уточнение:у Ульмарка 28 побед.
Нет.

https://www.nhl.com/player/linus-ullmark-8476999
+1
-1
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Melnikov1968
Небольшое уточнение:у Ульмарка 28 побед.
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Егор Ковынёв
Прогресс Васи во второй части сезона заметен невооружённым взглядом
+8
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ogent
Не зря же Васю лучшим назвали игроки и руководители команд НХЛ
+4
0
+4
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curdboy
Не знаю как там всякие Конноры и Хьюзы, но от Тампы номинант на Харта - это Вася. Пора уже и такие призы получать
+2
-2
0
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