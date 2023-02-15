Василевский отразил 43 из 46 бросков «Колорадо» и не пропустил в серии буллитов. Победа – 26-я в сезоне

отразил 43 из 46 бросков « » и выиграл серию буллитов.

Вратарь « » сыграл в матче против «Эвеланш» (4:3 Б) в регулярном чемпионате .

В серии буллитов он отразил броски Нэтана Маккиннона и Микко Рантанена, а также удачно сыграл на выходе против Эвана Родригеса.

Победа стала для россиянина 26-й в текущем сезоне. Он занимает 2-е место в лиге по этому показателю, уступая лишь Линусу Улльмарку («Бостон», 27).

В 40 матчах текущего сезона Василевский отражает 92,0% бросков при коэффициенте надежности 2,53.