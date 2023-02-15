Василевский отразил 43 из 46 бросков «Колорадо» и не пропустил в серии буллитов. Победа – 26-я в сезоне
Андрей Василевский отразил 43 из 46 бросков «Колорадо» и выиграл серию буллитов.
Вратарь «Тампы» сыграл в матче против «Эвеланш» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
В серии буллитов он отразил броски Нэтана Маккиннона и Микко Рантанена, а также удачно сыграл на выходе против Эвана Родригеса.
Победа стала для россиянина 26-й в текущем сезоне. Он занимает 2-е место в лиге по этому показателю, уступая лишь Линусу Улльмарку («Бостон», 27).
В 40 матчах текущего сезона Василевский отражает 92,0% бросков при коэффициенте надежности 2,53.
Бостон
НХЛ 34 28 6 1 63 1.90 992 929 0.936 2 58:23
2021/2022
Бостон
НХЛ 41 26 15 2 95 2.45 1142 1047 0.917 1 56:50
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https://www.nhl.com/player/linus-ullmark-8476999