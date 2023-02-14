Овечкин в связи со срочной госпитализацией отца вылетит в Москву в ближайшее время («Матч ТВ»)

Александр Овечкин в связи с болезнью отца Михаила Овечкина в ближайшее время вылетит в Россию.

Как сообщает «Матч ТВ», в ближайшие дни капитан «Вашингтона» прилетит в Москву. Игрок договорился с клубом, что пропустит несколько матчей. Основная причина – срочная госпитализация отца.

Ранее пресс-служба клуба НХЛ сообщила, что Овечкин покинул расположение «Вашингтона», «чтобы заняться семейными делами и здоровьем близкого человека».

В нынешнем сезоне игрок провел 54 матча и набрал 54 (32+22) очка.