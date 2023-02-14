Овечкин в связи со срочной госпитализацией отца вылетит в Москву в ближайшее время («Матч ТВ»)

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Михаил Овечкин Матч ТВ Здоровье Хоккей

Александр Овечкин в связи с болезнью отца Михаила Овечкина в ближайшее время вылетит в Россию.

Как сообщает «Матч ТВ», в ближайшие дни капитан «Вашингтона» прилетит в Москву. Игрок договорился с клубом, что пропустит несколько матчей. Основная причина – срочная госпитализация отца.

Ранее пресс-служба клуба НХЛ сообщила, что Овечкин покинул расположение «Вашингтона», «чтобы заняться семейными делами и здоровьем близкого человека».

В нынешнем сезоне игрок провел 54 матча и набрал 54 (32+22) очка.

Материалы по теме

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ Dima Lopatin
После поражения на Олимпиаде в Сочи
После судейского поражения от США - важно уточнить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
он прежде всего человек, а уже потом спортсмен
Определенно. Но бывает по-разному, Роналду выходил на поле в Москве, когда отец умер, Джокович тоже выступал, когда отец говорил, что ему в больнице так будет легче. Ситуация Булахруза - это вообще куда хуже, там жене труднее всего было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Фанат Ференцвароша
Пусть минусуют! Я не злорадствую ни в коем случае! Я высказываю своё мнение!
Судя по твоему общему рейтингу за -2000 твои остальные мнения тоже понятны, что сказать, мне тебя жаль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HockeyMan
Ответ Фанат Ференцвароша
Отец его выходил на митинги против войны? Ну или хотя бы что то делал, чтоб её избежать? А так что сказать? Ну бывает. Никто не застрахован. Что слёзы то лить?
А если бы выходил, то можно было бы слезы лить?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GLW
Ответ Андрей Хенто
Хейт тоже должен иметь границы, искренне жаль Вас.
всегда слежу за границами, я бы их перешел, если бы про его отца что-нибудь написал
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Павел Мельников
Молодец Овечкин. Не каждый спортсмен в такой момент прерывает выступления, а он больше ценит свою семью.
он прежде всего человек, а уже потом спортсмен
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Павел Мельников
Я вот не особо понимаю, как Булахруз играл 1/8 финала Евро-08. Но как-то играл же, все по-разному делают.
у него вообще умер маленький ребенок. это вообще сложно представить как он играл тогда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Ответ GLW
А добровольцем за своего царя, он не хочет пойти? Зря, что ли прилетает.
Хейт тоже должен иметь границы, искренне жаль Вас.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GLW
А добровольцем за своего царя, он не хочет пойти? Зря, что ли прилетает.
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Ференцвароша
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Из всего текста слово не застрахован самое адекватное, а остальное что? Явно столько минусанули не просто так🤦
Пусть минусуют! Я не злорадствую ни в коем случае! Я высказываю своё мнение!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Dima Lopatin
После поражения на Олимпиаде в Сочи
Да точно, на олимпиаде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Ответ Arty K.
Так бы поступил абсолютно любой на его месте. Здоровья отцу!
Я вот не особо понимаю, как Булахруз играл 1/8 финала Евро-08. Но как-то играл же, все по-разному делают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
столичный ж.и.т.е.л.ь.
Ответ Фанат Ференцвароша
Отец его выходил на митинги против войны? Ну или хотя бы что то делал, чтоб её избежать? А так что сказать? Ну бывает. Никто не застрахован. Что слёзы то лить?
если ***** - то это надолго!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Варлампий Варлампий
А ведь еще недавно в Вашингтон раз в неделю летал Аэрофлот, а теперь Саше, верноподданному заокеанскому пехотинцу царя, приходится лететь через три перди
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Фанат Ференцвароша
Так я же не злорадствовал! Я наоборот пишу, что никто не застрахован!
Из всего текста слово не застрахован самое адекватное, а остальное что? Явно столько минусанули не просто так🤦
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Смирнов
Ответ ДМ-1чемпион
Найди стену покрепче, и убейся!
он уже похоже не раз об эту стену бился , раз такую хрень несёт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dima Lopatin
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
У отца его инфаркт был же, по-моему когда Россия проиграла на ЧМ
После поражения на Олимпиаде в Сочи
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Молодец Овечкин. Не каждый спортсмен в такой момент прерывает выступления, а он больше ценит свою семью.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Ференцвароша
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
У тебя мамы и папы нет? Или они от тебя отказались?
Комментарий скрыт
0
-9
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маруся Климова
Ответ Геннадий Горбан
Я то думал что с Путиным что-то не то
Думать это не твоё, за тебя пан думает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белый офицер
Ответ Маруся Климова
Филарет с термосом за тебя помолится
Кто это?!
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arty K.
Так бы поступил абсолютно любой на его месте.
Здоровья отцу!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маруся Климова
Ответ Белый офицер
Надеюсь Гундяев помолится за здоровья дяди Миши и все будет хорошо!
Филарет с термосом за тебя помолится
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Костя Кот
Ответ Фанат Ференцвароша
Отец его выходил на митинги против войны? Ну или хотя бы что то делал, чтоб её избежать? А так что сказать? Ну бывает. Никто не застрахован. Что слёзы то лить?
ты просто #####
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белый офицер
Комментарий скрыт
+2
-16
-14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий