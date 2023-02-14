Массовая драка между игроками «Шинника» и украинского «Миная» произошла в турецком отеле

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия происшествия Первая лига Шинник ТАСС Р-Спорт Минай Сергей Кулаков Футбол

В турецком отеле произошла драка между игроками российского и украинского клубов. 

Как сообщает телеграм-канал Baza, в отеле Royal Seginus, расположенном в Анталье, произошла массовая драка между футболистами «Шинника» и «Миная». 

Утверждается, что конфликт начался вечером 13 февраля, когда несколько представителей «Миная» подошли к начальнику ярославского клуба и потребовали от него спеть украинский гимн. Тот предложил украинцам разобраться на улице, однако сотрудникам отеля удалось уладить конфликт.

Через некоторое время, по данным Baza, несколько игроков украинского клуба избили футболиста «Шинника» в лифте. Когда лифт приехал на этаж, его встретила группа футболистов российской команды, и между игроками вспыхнула массовая драка. В отель пришлось вызывать полицию и скорую помощь.

Украинский журналист Михаил Спиваковский в телегам-канале «ТаТоТаке» подтвердил сообщение о драке, но при этом заявил, что конфликт возник не из-за требования исполнить гимн Украины

По данным украинского ютуб-канала «Бомбардир», «Минай» требовал не размещать команду в одном отеле с российскими клубами, однако из-за землетрясения в Турции возникли проблемы с гостиницами. В результате «Шинник» заселился в тот же отель, где проживали игроки «Миная».

Украинский источник отмечает, что причиной конфликта стала бытовая ситуация: российский игрок якобы был пьян и хамил персоналу отеля, ему сделал замечание футболист «Миная», после чего они подрались. Затем игрок «Шинника» привел одноклубников, за этим последовала еще одна драка.

Сейчас в отеле дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны. Отмечается, что между между футболистами и представителями команд до сих пор происходят единичные стычки. В самом отеле подтвердили информацию о драке. 

В «Шиннике» заявили, что проведут расследование этой ситуации. 

«Мы сейчас проводим расследование, выясняем обстоятельства происшествия», – сказал генеральный директор клуба Сергей Кулаков.

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440 комментариев

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ТвояМамка
Ответ Игорь Замаруев
Ну круто) надеюсь, на территории Алтайского края и Сибири референдум проведёт Норвегия или Швеция и что ты тогда будешь говорить?)
Пусть проводят, если смогут. У нас свободная страна, возможно даже слишком, иначе бы не было никакой Украины в принципе.
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здоровяк
Ответ master_of_dzen
Ага, тут поди разберись кто прав, а кто виноват, т.к. каждая сторона будет своих выгораживать. Хотя наверняка и те и другие хороши по своему
Ну так можно дождаться видео и комментариев турецких сми и свидетелей
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svas17
Ответ Runaldos
по многоэтажкам ракетами бьёт ВСУ. приезжай к нам Донецк, посмотришь. российская армия работает только по военным и инфраструктурным объектам
Много видео про Донецк в ютубе, блогеры всегда утверждали, что там прекрасная жизнь. На Мариуполь взгляните, как рос.армия била по военным и инфраструктурным объектам. Так и по всей Украине бьёт, как и по Мариуполю.
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maxromanov84@mail.ru
Один народ! Быдло-братья !
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Pigmalion
Ответ BananaMama
Террористов из соседней страны и помогающих им местных коллаборантов? Это не подло, это правильно. Любая нормальная страна защищает свою территориальую целостность в своих границах.
То есть Милошевич все делал правильно?
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Bleffinho
Ответ BananaMama
Террористов из соседней страны и помогающих им местных коллаборантов? Это не подло, это правильно. Любая нормальная страна защищает свою территориальую целостность в своих границах.
Чего ты ожидаешь, когда так относишься к людям из соседней и своей страны? думаешь подобные несуразные мысли говорить много лет и твоим боевикам ответка не прилетит? Уничтожать людей, их культуру и историю - так территориальную целостность отстаивала одна страна - хозяева Украины
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Tigran Voskanyan
Ответ Zakal
почему гугл меня не обманет?кто подает информацию?и ты же заявил про многоэтажки.так кто стреляет?
Ты в библиотеку тоже не ходишь, потому что "почему она тебя не обманет"? А я почему не обману? Ты вообще понимаешь, как поисковик работает? Это не газета, где все авторы одной точки зрения придерживаются. Там много ссылок от самых разных СМИ. Можно до бесконечности долго всё изучать.
P. S. Ты точно взрослый? А то какие-то детские вопросы задаёшь.
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master_of_dzen
Ответ здоровяк
Прекрасный пример отсутствия критического мышления. Когда любая поданная информация не ставится даже под сомнение.
Ага, тут поди разберись кто прав, а кто виноват, т.к. каждая сторона будет своих выгораживать. Хотя наверняка и те и другие хороши по своему
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funkey 007
ах эта пьющая русня и великие воины света из украины
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mevlut
отхреначил бы всех этих ****тых ***хлов
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teddy10
Неприятная и идиотская история. Но выводы делать рано, так как слишком разрозненные и противоречивые данные.
Могли представители Миная заставить руководителя Шинника петь гимн? Очевидная глупость и провокация, но да, могли. Вспомнить хотя бы полуфинал Евро по мини-футболу в 2021 г.
Мог ли игрок Шинника перебрать и хамить персоналу отеля. Да, тоже мог. Случаев, когда русские туристы под градусом быдлят за границей, воз и маленькая тележка.
Поэтому необходимо расследование с доказательствами
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Epicman
Ответ жирный кот
местные школьники поверили на слово в версию о требовании спеть гимн и массовом нападении на одного несчастного беззащитного игрока.. лол. впрочем также лол как и версия о пьяном русском и якобы заступившимся за персонал отеля украинце. вы че реально верите в эту пургу? ну очевидно же что обе стороны врут. включайте голову хоть иногда.
ты еще скажи, что и гусей-биороботов не существует? и комаров-убийц? местные школьники к такому неготовы))
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Maxim Zhdanov
Ответ Денис Давыдов
виноваты, но не виноваты в том что два народа не могут вместе ужиться, всяко были провокации по обе стороны, могли не чинить проблемы в другой стране, в которой итак сейчас происходит ужас и своих проблем хватает. Мне кажется как обычно обе стороны хороши, жалко только что опять туркам в этом разбираться надо.
Турки на этом зарабатывают
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Артём Стёпин
печально, что все это происходит.
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Плачущая Криштинка
Ответ ДМ-1чемпион
Кто забыл закрыть двери в киевском зоопарке в клетке с мартышками!?
А может в московском зоопарке? Жил там и там. Уверяю в московском их намного больше
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MDFOOTVOL
Ответ Отец МанСити
Детский вброс про лифт. Новости были, а вам не понятны причины такого поведения?
О, ну просветите меня.
В чем же причина такого поведения?
Как адекватный человек, который никогда не заставлял петь гимн моей страны - думаю отсутствие мозгов?)
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Adeen
Ответ здоровяк
Прекрасный пример отсутствия критического мышления. Когда любая поданная информация не ставится даже под сомнение.
Тот случай, когда, в принципе, на 100 процентов можно быть уверенным в зачинщиках. Россиянам этот Минай вообще ни в одно место не упёрся. Как и украинцы, в целом.
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ fil_spb
"стали требовать от него спеть украинский гимн" Потом толпой на одного в лифте напали, уточнив говорит ли тот на русском. Реально конченные ведь. А потом тут какой-нибудь veld или эстонец Новиков будут заливать про "на украине нацизма нет".
Новиков вообще ноль без палочки и своего мнения, его не стоит учитывать
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schwein
Ответ mevlut
"про кавказские традиции" - это вам ответочка спустя 20 лет прилетает, когда в 00х недалекие лысеватые парни толпой прыгали на людей. Или это было другое?)))))))))
Было такое, но вы обратили внимание, что уже году к 2006-2008 они все исчезли. Наверное сами одумались.
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Тимур Тима
Ответ Алексей Никитин
когда же за тобой придут?
Если такой смелый ,то сам зайди за ним.....тузик диванный)
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Epicman
Ответ ДМ-1чемпион
Надо срочно заселить в отель в Турции сборную России по боям без правил! Закрыть все двери и никого не впускать и не выпускать в течении ночи. С утра незалежники 100% будут петь гимн России на чистейшем РУССКОМ, и извиняюсь плакать, что они все водители и повара и их не правильно поняли!
как бы ты сам не запел))
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Владимир Ожигнед
Ну прям Герои толпой одного в лифте- это прям подвиг, практически фронтовой! Ну и конечно никакого призыва спеть гимн не было- это все враки,нажрался на сборах русский(как и делают в основном все русские,особенно проф спортсмены),вызывал цыган и медведя,а украинцы замечание сделали.
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Бродяга-симпатяга
Украинская пенсионерка сбила НЛО банкой огурцов
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BananaMama
Ответ GuruFutbola
Родился тут, и я не патриот, просто независимое мнение
Угу, все вы "независимые", только чуть копнешь, абсолютно одинаковые кремлёвские методички идут.
Так повторяю вопрос, чего из "ужасной русофобской Латвии" в свою обожаемую рфию не поедешь? Есть же программа переселения соотечественников. Заодно можешь пойти добровольцем сражаться за "русский мир"
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cskamsk2016
Ответ Yallonen
Всё правильно сделали. А те кто тут воет о несправедливости, вы сидите спокойно дома и вообще пох что происходит. Так нельзя. Получили заслуженно я считаю. Хоть и сам из РФ, но осуждаю таких фашистов россиян
Приведи пример фашизма про россиян из новости) к ним подошли два быдла начали провоцировать , потом толпа былоа избила человека в лифте, что тут правильного? По-моему нацистские наклонности тут у представителей украинского клуба или там все было иначе?
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