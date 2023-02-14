Массовая драка между игроками «Шинника» и украинского «Миная» произошла в турецком отеле
В турецком отеле произошла драка между игроками российского и украинского клубов.
Как сообщает телеграм-канал Baza, в отеле Royal Seginus, расположенном в Анталье, произошла массовая драка между футболистами «Шинника» и «Миная».
Утверждается, что конфликт начался вечером 13 февраля, когда несколько представителей «Миная» подошли к начальнику ярославского клуба и потребовали от него спеть украинский гимн. Тот предложил украинцам разобраться на улице, однако сотрудникам отеля удалось уладить конфликт.
Через некоторое время, по данным Baza, несколько игроков украинского клуба избили футболиста «Шинника» в лифте. Когда лифт приехал на этаж, его встретила группа футболистов российской команды, и между игроками вспыхнула массовая драка. В отель пришлось вызывать полицию и скорую помощь.
Украинский журналист Михаил Спиваковский в телегам-канале «ТаТоТаке» подтвердил сообщение о драке, но при этом заявил, что конфликт возник не из-за требования исполнить гимн Украины.
По данным украинского ютуб-канала «Бомбардир», «Минай» требовал не размещать команду в одном отеле с российскими клубами, однако из-за землетрясения в Турции возникли проблемы с гостиницами. В результате «Шинник» заселился в тот же отель, где проживали игроки «Миная».
Украинский источник отмечает, что причиной конфликта стала бытовая ситуация: российский игрок якобы был пьян и хамил персоналу отеля, ему сделал замечание футболист «Миная», после чего они подрались. Затем игрок «Шинника» привел одноклубников, за этим последовала еще одна драка.
Сейчас в отеле дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны. Отмечается, что между между футболистами и представителями команд до сих пор происходят единичные стычки. В самом отеле подтвердили информацию о драке.
В «Шиннике» заявили, что проведут расследование этой ситуации.
«Мы сейчас проводим расследование, выясняем обстоятельства происшествия», – сказал генеральный директор клуба Сергей Кулаков.
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P. S. Ты точно взрослый? А то какие-то детские вопросы задаёшь.
Могли представители Миная заставить руководителя Шинника петь гимн? Очевидная глупость и провокация, но да, могли. Вспомнить хотя бы полуфинал Евро по мини-футболу в 2021 г.
Мог ли игрок Шинника перебрать и хамить персоналу отеля. Да, тоже мог. Случаев, когда русские туристы под градусом быдлят за границей, воз и маленькая тележка.
Поэтому необходимо расследование с доказательствами
В чем же причина такого поведения?
Как адекватный человек, который никогда не заставлял петь гимн моей страны - думаю отсутствие мозгов?)
Так повторяю вопрос, чего из "ужасной русофобской Латвии" в свою обожаемую рфию не поедешь? Есть же программа переселения соотечественников. Заодно можешь пойти добровольцем сражаться за "русский мир"