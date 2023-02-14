Массовая драка между игроками «Шинника» и украинского «Миная» произошла в турецком отеле

В турецком отеле произошла драка между игроками российского и украинского клубов.

Как сообщает телеграм-канал Baza, в отеле Royal Seginus, расположенном в Анталье, произошла массовая драка между футболистами «Шинника» и « ».

Утверждается, что конфликт начался вечером 13 февраля, когда несколько представителей «Миная» подошли к начальнику ярославского клуба и потребовали от него спеть украинский гимн. Тот предложил украинцам разобраться на улице, однако сотрудникам отеля удалось уладить конфликт.

Через некоторое время, по данным Baza, несколько игроков украинского клуба избили футболиста « » в лифте. Когда лифт приехал на этаж, его встретила группа футболистов российской команды, и между игроками вспыхнула массовая драка. В отель пришлось вызывать полицию и скорую помощь.

Украинский журналист Михаил Спиваковский в телегам-канале «ТаТоТаке» подтвердил сообщение о драке, но при этом заявил, что конфликт возник не из-за требования исполнить гимн .

По данным украинского ютуб-канала «Бомбардир», «Минай» требовал не размещать команду в одном отеле с российскими клубами, однако из-за землетрясения в Турции возникли проблемы с гостиницами. В результате «Шинник» заселился в тот же отель, где проживали игроки «Миная».

Украинский источник отмечает, что причиной конфликта стала бытовая ситуация: российский игрок якобы был пьян и хамил персоналу отеля, ему сделал замечание футболист «Миная», после чего они подрались. Затем игрок «Шинника» привел одноклубников, за этим последовала еще одна драка.

Сейчас в отеле дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны. Отмечается, что между между футболистами и представителями команд до сих пор происходят единичные стычки. В самом отеле подтвердили информацию о драке.

В «Шиннике» заявили, что проведут расследование этой ситуации.

«Мы сейчас проводим расследование, выясняем обстоятельства происшествия», – сказал генеральный директор клуба Сергей Кулаков.

Форвард «Шахтера» Сикан в ответ на выкрик «Слава России!» нанес черепно-мозговую травму россиянину в турецком отеле

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!