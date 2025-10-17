  • Спортс
  Экс-менеджер «МЮ» об уровне клуба: «Если сравнить с игрой в кости, то «Юнайтед» для успеха достаточно выбрасывать 3 и 4. Проблема в том, что у них единицы и двойки, а у «Ливерпуля» и «Сити» серия шестерок»
Экс-менеджер «МЮ» об уровне клуба: «Если сравнить с игрой в кости, то «Юнайтед» для успеха достаточно выбрасывать 3 и 4. Проблема в том, что у них единицы и двойки, а у «Ливерпуля» и «Сити» серия шестерок»

Бывший менеджер «Манчестер Юнайтед» считает, что клуб вернется на вершину.

«Если успех в футболе сравнить с игрой в кости, то «Манчестер Юнайтед», чтобы преуспевать, достаточно выбрасывать тройки и четверки, – благодаря его истории, коммерческой мощи и глобальной фан-базе. Проблема в том, что они постоянно выбрасывают единицы и двойки, в то время как у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» серия пятерок и шестерок.

Все в конечном итоге зависит от суждений, удачи, стабильности и, в случае «Ливерпуля», от гения вроде [президента FSG] Майка Гордона, который принимает ключевые решения.

Однако в конечном счете «Юнайтед» начнет выбрасывать тройки и четверки, а потом и пятерки с шестерками. Просто нужно принимать правильные решения в ключевые моменты. Как только это произойдет, коммерческая мощь вполне может вернуть «Юнайтед» на вершину», – сказал бывший менеджер «МЮ».

