Барбашев набрал 1+2 с «Флоридой» и стал 3-й звездой матча. У него 10+17 в 53 играх

набрал 1+2 с «Флоридой» и стал 3-й звездой матча.

Форвард « » отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (6:2).

В концовке игры он поразил пустые ворота, забросив 10-ю шайбу в сезоне. На счету россиянина 27 (10+17) баллов в 53 играх.

Сегодня Барбашев (15:23, 1:02 – в большинстве, 0:51 – в меньшинстве, полезность «+3») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и 1 перехват.