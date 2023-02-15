Барбашев набрал 1+2 с «Флоридой» и стал 3-й звездой матча. У него 10+17 в 53 играх

Теги Флорида Сент-Луис НХЛ Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев набрал 1+2 с «Флоридой» и стал 3-й звездой матча.

Форвард «Сент-Луиса» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (6:2). 

В концовке игры он поразил пустые ворота, забросив 10-ю шайбу в сезоне. На счету россиянина 27 (10+17) баллов в 53 играх. 

Сегодня Барбашев (15:23, 1:02 – в большинстве, 0:51 – в меньшинстве, полезность «+3») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и 1 перехват. 

1 комментарий

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raspisanie77
Вышел на 0,5 за игру, для него хороший результат (прошлый год скорее аномалия, связанная с большим кол-вом наших в команде и поднятием духа:))
Думаю акции перед ДЛ его вырастут и его таки поменяют, Соте той же нужен такой игрок.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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