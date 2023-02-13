Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Щербакова, Валиева, Трусова, Синицина и Кацалапов выйдут на лед, Загитова споет с Zivert

14 февраля в Москве пройдет фестиваль «Влюбленные в фигурное катание».

В шоу выступят российские фигуристы, а олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова после выступления на льду споет в дуэте с певицей Zivert.

«Влюбленные в фигурное катание»

Москва

Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – с 18:30 на «Матч ТВ»

Участники

Алина Загитова

Дарья Усачева

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Дарья Бояринцева – Роман Плешков

Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев