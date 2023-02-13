Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Щербакова, Валиева, Трусова, Синицина и Кацалапов выйдут на лед, Загитова споет с Zivert

Теги танцы на льду пары мужское катание женское катание Никита Кацалапов Виктория Синицина Евгения Тарасова Владимир Морозов Александр Самарин Анастасия Мишина Роман Плешков Александр Галлямов Алина Загитова Александра Бойкова Дмитрий Козловский Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Дарья Усачева Софья Акатьева Майя Хромых Дмитрий Чигирев Аделия Петросян Марк Кондратюк Дарья Бояринцева Екатерина Гейниш ледовые шоу Фигурное катание

14 февраля в Москве пройдет фестиваль «Влюбленные в фигурное катание».

В шоу выступят российские фигуристы, а олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова после выступления на льду споет в дуэте с певицей Zivert.

«Влюбленные в фигурное катание»

Москва

Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – с 18:30 на «Матч ТВ»

Участники

Алина Загитова

Анна Щербакова

Камила Валиева

Александра Трусова

Майя Хромых

Дарья Усачева

Софья Акатьева

Аделия Петросян

Марк Кондратюк

Александр Самарин

Виктория СиницинаНикита Кацалапов

Анастасия МишинаАлександр Галлямов

Александра БойковаДмитрий Козловский

Евгения ТарасоваВладимир Морозов

Дарья Бояринцева – Роман Плешков

Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев

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57 комментариев

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Vladimir Arutin
Ответ Маргарита Михайловна
Наверное Матч-ТВ в основном Трусову будет показывать.
У нее же одной нашивка матч ТВ .А начали с сегодняшнего дня с интервью.
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Tan Tan
Ответ lanfqk
Кстати, удивительно, что никого из штаба Мишина не позвали. Ни Туктика, ни парней...
Может к ФГП готовятся? Болели же все
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garovatat
Ответ Пользователь Гугла
самое лучшее это шоу Тутберидзе, где спортивные проги и плказалки, а тут будет куча всяких акрабатов, гимнастов и еще куча разной фигни на коньках, от которых зрители устают и всегда жалуются, что пришли посмотреть на топ спортсменок, а вынуждены смотреть на всякую ерунду в нагрузку, не пойми кого, а в шоу Тутберидзе одни топы и спорт и все, без всякой лабуды и долгими разгаворами ведущих, их там обычно четыре, пять человек и все трещат по пять, десять минут
верно! Я тоже из шоу смотрю лишь кубок первого и формат ТШТ - приближенные к соревновательному. Остальная дребедень, всякие так аквариумы, пуанты, сказки, балет, воздушный эквилибр, цирк, дрессированные медведи и прочее, вот это все не интересно от слова совсем. Хотя как видим есть любители и такого контента)).
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Мар-ина
А Алина как всегда интригует и заставляет волноваться. Не просто девушка, а огонь🔥🌹💥
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Маргарита Михайловна
Наверное Матч-ТВ в основном Трусову будет показывать.
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Ekoplane
Ответ Ирина Петрова
Нет
Значит дело не в "Тбилиси". Тутберидзе хочет напихать себе карманы монетками, вот в чем дело. Как же она надоела со своими мафиозными замашками!
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Мар-ина
Туктамышева и Косторная не будут участвовать?
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-2
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Ekoplane
Фестиваль «Влюбленные в кошелек Тутберидзе».
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-4
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Дружба11
Ответ Tan Tan
О, Майя будет! Ура
Майя-трогательный человече, выступит наконец.
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Ирина Петрова
Ответ Ekoplane
А про Мориса Вы тоже так напишите?
Нет
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Ekoplane
Ответ Ирина Петрова
Будет шоу в Тбилиси, обязательно сходите
А про Мориса Вы тоже так напишите?
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garovatat
Ответ Пользователь Гугла
Яметова будет в шоу Тутберидзе в сибири
одно другому не мешает)) девочки ТШТ тоже естественно будут с шоу тимтут
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Elena Polkina
Ответ Tan Tan
О, Майя будет! Ура
Майя , Даша будут, просто супер. Жаль, что показалка Майи скорее всего новая. Очень хотелось бы увидеть ее блюзы прошлого года. Но тоже интересно, ее руки красивущие - просто вау . Ждем с нетерпением!
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Светлана Менова
Ответ lanfqk
Кстати, удивительно, что никого из штаба Мишина не позвали. Ни Туктика, ни парней...
Да никого из питерских ребят. Ну ок, Семененко и Гуменник болели, так есть же Алиев и Игнатов.
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garovatat
Ответ lanfqk
Самое лучшее из всех шоу этого года. Никаких сказок и т д, только красивое катание наших спортсменов и спортсменок. Всем участникам шоу удачи, хочу посмотреть на новое показательное Сашеньки, увидеть наконец-то Аню, посмотреть еще раз на "Уэнсдей" Камилы. Очень давно все наши звездочки не собирались на одном льду! Жалко, что нет Алены Косторной. Конечно же, очень жду, какой сюрприз нам покажет Алина, что представят Синицина/Кацалапов и в какой они форме. От Аделии и Майи надеюсь увидеть что-то новое, от первой крутую показательную, от второй что угодно, лишь бы выступила! Жалко, что не позвали Соню Муравьеву и Лизу Туктамышеву (насколько я понимаю из списка участников, их не будет), уж Туктика, как призерку ЧР могли и пригласить. В целом, желаю всем удачи и гладкого льда, такой состав - просто чудо!
о да!)) Венсдей Ками это что-то!)) отличная показалка, настоящее представление! Кстати смешной момент - Рудь уже вовсю форсит везде сюрприз - танец Венсдей учениц горок в рамках очередного плю-шоу))) Удивляюсь как это спортс до сих пор не запостил это на главной! В данных целях человек двадцать девочек нарядили соответственно, накрасили, заплели им косички, поставили двойным строем, наладили взгляд исподлобья и засняли в культовом моменте танца))) Даже руку Михайлову разрисовали соответственно)) Не смогла Рудь не повторить за Ками, причем типа у вас одна была Венсдей, а у меня их 20 штук будет! Ржу не могу с нее, старается, но постоянно лишь в догоняющих.
Про новое от Адель с Майей - согласна полностью! Про Муру с Туктиком - не совсем) Муравьева - это везде и всегда одни и те же нудные страдания с заломами рук, Туктамышева опять давила бы эротизм с элементами стриптиза и пальчиком по губам. Ничего нового от них не дождешься. Вот КПшка Яметовой была бы интересна, такой свежий глоток, но не позвали ее...
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Ирина Петрова
Ответ Ekoplane
Новоиспеченную ЧЕ, Анастасию Губанову, "ушли" из шоу, чтобы запихать Петросян. Тутберидзе получает бабло от своих учениц с каждого гонорара за их выступление, вот в чем причина. И катается Анастасия покрасивее многих.
Будет шоу в Тбилиси, обязательно сходите
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Elena Polkina
Ответ Пользователь Гугла
Яметова будет в шоу Тутберидзе в сибири
Тоже не плохо, но и сюда могли бы пригласить, все -таки звездочка сезона.
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EmperorNazer
Практически всех возможных звезд собрали на одном льду, должно получиться очень зрелищное мероприятие. Особенно хотелось бы увидеть новый показательный у Ани, ничего против ангела не имею, но он немного приелся уже.
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Ekoplane
Тутберидзе может испоганить любое мероприятие. Было так радостно от анонса этого шоу, все радовались и ждали. А теперь это опять распил бабла для Тутберидзе. Противно.
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Elena Polkina
Ответ lanfqk
Самое лучшее из всех шоу этого года. Никаких сказок и т д, только красивое катание наших спортсменов и спортсменок. Всем участникам шоу удачи, хочу посмотреть на новое показательное Сашеньки, увидеть наконец-то Аню, посмотреть еще раз на "Уэнсдей" Камилы. Очень давно все наши звездочки не собирались на одном льду! Жалко, что нет Алены Косторной. Конечно же, очень жду, какой сюрприз нам покажет Алина, что представят Синицина/Кацалапов и в какой они форме. От Аделии и Майи надеюсь увидеть что-то новое, от первой крутую показательную, от второй что угодно, лишь бы выступила! Жалко, что не позвали Соню Муравьеву и Лизу Туктамышеву (насколько я понимаю из списка участников, их не будет), уж Туктика, как призерку ЧР могли и пригласить. В целом, желаю всем удачи и гладкого льда, такой состав - просто чудо!
Точно, точно. Сказки с нудным подвыванием вокалистов вообще не мое. А вот показалки - супер.
+2
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Ekoplane
О, и Усачеву тоже запихали? Тутберидзе будет ухмылятся, считать, персчитывать монетки в кошельке.
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Enchanter WIZZARD
ZагитоVа и ZiVetr споют дуэтом))
+3
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Пользователь Гугла
ха, Саша выложила фото в обнимку с Губером и благадарностью за приглашение губеру и матчу, хотя это шоу Мозер при поддержке мосспорта и она решает кого позвать, правда всегда советуется с Тутберидзе, без ее девочек не будет успеха и аншлага
+3
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Ekoplane
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-9
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Ольга Ольгина
Очень жду Алину на льду и на сцене. И вообще всех хрустальных девчат. Состав шикарный. Всем удачи.
+4
-4
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