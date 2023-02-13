Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Щербакова, Валиева, Трусова, Синицина и Кацалапов выйдут на лед, Загитова споет с Zivert
14 февраля в Москве пройдет фестиваль «Влюбленные в фигурное катание».
В шоу выступят российские фигуристы, а олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова после выступления на льду споет в дуэте с певицей Zivert.
«Влюбленные в фигурное катание»
Москва
Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – с 18:30 на «Матч ТВ»
Участники
Виктория Синицина – Никита Кацалапов
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Евгения Тарасова – Владимир Морозов
Дарья Бояринцева – Роман Плешков
Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев
Про новое от Адель с Майей - согласна полностью! Про Муру с Туктиком - не совсем) Муравьева - это везде и всегда одни и те же нудные страдания с заломами рук, Туктамышева опять давила бы эротизм с элементами стриптиза и пальчиком по губам. Ничего нового от них не дождешься. Вот КПшка Яметовой была бы интересна, такой свежий глоток, но не позвали ее...