Алекс Волкановски сохранил первое место в рейтинге P4P после поражения от Махачева

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Бокс/MMA/UFC

На UFC 284 Алекс Волкановски и Ислам Махачев провели титульный бой в легком весе. Волкановски проиграл единогласным решением судей.

До боя он занимал первое место в рейтинге P4P, Махачев – второе. После обновлений их позиции сохранились.

Ранее пресс-служба UFC указала Махачева как первого номера рейтинга.

Мендес – о втором бое Махачева и Волкановски: «Алекс считает, что победил и жаждет реванша. Это нормально»

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39 комментариев

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Pikachu Pikachu
Ответ DenizKios
Российских бойцов прокатывают раз за разом. Это политика
В данном случае, это справедливо.
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Vladlen Mironov
Махачев выиграл, но не так уверенно, как ожидалось некоторыми Поэтому впринципе можно и оставить Волку п4п С другой стороны, а для чего тогда дрался Махачев и зачем он тормозил дивизион? Теперь ещё возможный реванш будет тормозить два дивизиона...
1. Защита пояса
2. Этот бой намного громче чем с другим соперником из лёгкого веса.
3. Думаю уже все в ожидании второго боя , продажи будут огромными. Махачев получил своего "Конора" . От этого боя выиграли обе стороны, Юфс и зрители
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Адекватный дед
По бою много вопросов. Говорили, что взвешивание было в 3 часа ночи по дагестанскому времени. Сам бой был рано утром, когда организм еще не проснулся. Наверное поэтому Тухугов выглядел бледно. Если реванш пройдет на Ближнем Востоке, тогда у Махачева будет преимущество из-за часового пояса. Но посмотрим, как в реванше пройдет бой, и тогда сделаем выводы. А пока у меня лишь вопросы.
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DenizKios
Российских бойцов прокатывают раз за разом.
Это политика
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космонавт на дереве
Ответ Вадим Сидоров
А кто-то говорил что будут драться за 1 место р4р???))
Вообще то да, этот бой преподносили как битву за первое место p4p
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Ермолов генерал
Махачев не заслужил быть первым номером р4р.
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ROBINZON
Волк напоследок(в пятом) рейтингово укусил.
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Всем мир
На самом деле, это было ожидаемо. Ислам выиграл , заслужил 1 место , но волк тоже заслужил тем, что дал такой конкурентный бой. Ислам рисковал поясом , но рисковал против бойца на дивизион ниже (хоть тот и дрался ранее в разных дивизионах). Но мне непонятно одно , зачем после боя юфс в соц сетях писали , что Ислам король и номер 1 pfp? Для чего это переобувание?
Хотят реванш , хотят больше резонанса для раскрутки боя, сейчас эксперты будут говорить, что волк выиграл , чтоб навести смуту и снова провести такой великолепный бой между двумя гигантами своего дела.
На самом деле, от этого выиграют все, юфс и бойцы заработают , как следует, а мы с вами снова увидим одно из лучших противостояний в истории юфс. Хотя я не думал, что бой будет столь интересным и интригующим.
Ну а в реванше , думаю , Ислам навяжет свою игру в борьбе. В этот раз все будет немного по другому.
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Вадим Сидоров
Ответ космонавт на дереве
Тогда не дрались первое и второе место общего рейтинга
А кто-то говорил что будут драться за 1 место р4р???))
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космонавт на дереве
Ответ Вадим Сидоров
Когда Адесанья поднялся и проиграл чемпиону Блаховичу поставили поляка выше нигерийца, сомневаюсь
Тогда не дрались первое и второе место общего рейтинга
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Vladlen Mironov
Ответ Sgi
Пусть спускается в вес Волка и там докажет состоятельность. Или… не сможет ?)
А волк сможет спуститься ниже?)(
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Sgi
Ответ 6aTbKa MaxHo
Я бы на месте Махачева после такого отказался бы от реванша. Ислам в этом бою рисковал своим поясом, а Волкановски нет. Единственное, что мог получить Ислам за победу - это 1 номер p4p. Где гарантия, что после победы в реванше его снова не прокатят с этим.
Пусть спускается в вес Волка и там докажет состоятельность. Или… не сможет ?)
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космонавт на дереве
Надо подождать ещё неделю, есть вероятность что на следующей неделе обновят и Махачева поставят на первое место. ЮФС иногда так делает
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Игорь Пырегов
Когда-нибудь журналисты российский изданий поймут, что рейтинг Р4Р составляет не UFC и перестанут использовать заголовки "UFC обокрали Махачева", "Дана Уайт обиделся и лишил Ислама первого места в Р4Р" и "UFC вновь засудили россиянина".

Рейтинг Р4Р составляется ЖУРНАЛИСТАМИ 30 спортивных изданий, которым после турнира высылается форма для голосования, которую они заполняют и отправляют обратно, где ее приводят к общему знаменателю и публикуют на сайте UFC.
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Раз-два
Мне кажется справедливо. У Волка куча защит и доминирование в своём дивизионе. Ислам только в начале пути.
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\\\ VORON ///
Ответ Вадим Сидоров
В весе Махача есть хоть один боец ростом 168 см? Самый маленький Чендлер 173 Так что правильно что сохранили - малыш бился достойно и заслужил сохранение.
При чем здесь рост? Рич у Волка на 2см больше, чем у Махачева, у него низкий центр тяжести и короткая шея. Это все плюсы, особенно против Махачева. Единственный минус роста Алекса - противникам в голову проще бить ногами, но это не очень серьезный минус для ММА.

В целом произошло то, что я прогнозировал перед боем. Бой был близкий, поэтому бойцы остались на своих местах. Победил бы Махачев Волка нокаутом/сдачей в первых раундах, был бы первым.
+3
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sanek maloi
По делу)
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космонавт на дереве
Ответ Вадим Сидоров
В весе Махача есть хоть один боец ростом 168 см? Самый маленький Чендлер 173 Так что правильно что сохранили - малыш бился достойно и заслужил сохранение.
Этот малыш начинал с полусреднего, а во времена игры регби весил за сотку
+2
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Вадим Сидоров
Когда Адесанья поднялся и проиграл чемпиону Блаховичу поставили поляка выше нигерийца, сомневаюсь
+1
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Ussaev M
издевательство
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Никита Борисенко
Ответ Вадим Сидоров
В весе Махача есть хоть один боец ростом 168 см? Самый маленький Чендлер 173 Так что правильно что сохранили - малыш бился достойно и заслужил сохранение.
чего?
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неВолкЛарсен
Ответ Вадим Сидоров
В весе Махача есть хоть один боец ростом 168 см? Самый маленький Чендлер 173 Так что правильно что сохранили - малыш бился достойно и заслужил сохранение.
Волк разберет всех топов в весе Махачева,бой это показал
+3
-1
+2
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неВолкЛарсен
Ну тут ведь по факту.Ислам чуть не отлетел в 5 раунде чуваку который зашел к нему в вес..Если Махачев поднимется и уронит чемпиона в следующей весовой,то тогда да,он будет номер один
+6
-2
+4
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Vladlen Mironov
Махачев выиграл, но не так уверенно, как ожидалось некоторыми
Поэтому впринципе можно и оставить Волку п4п
С другой стороны, а для чего тогда дрался Махачев и зачем он тормозил дивизион?
Теперь ещё возможный реванш будет тормозить два дивизиона...
+16
-1
+15
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Костя Кот
это подтверждает, то что это была максимум ничья
+2
-4
-2
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