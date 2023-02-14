Алекс Волкановски сохранил первое место в рейтинге P4P после поражения от Махачева

На 284 и провели титульный бой в легком весе. Волкановски проиграл единогласным решением судей.

До боя он занимал первое место в рейтинге P4P, Махачев – второе. После обновлений их позиции сохранились.

Ранее пресс-служба UFC указала Махачева как первого номера рейтинга.

Мендес – о втором бое Махачева и Волкановски: «Алекс считает, что победил и жаждет реванша. Это нормально»