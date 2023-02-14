Алекс Волкановски сохранил первое место в рейтинге P4P после поражения от Махачева
На UFC 284 Алекс Волкановски и Ислам Махачев провели титульный бой в легком весе. Волкановски проиграл единогласным решением судей.
До боя он занимал первое место в рейтинге P4P, Махачев – второе. После обновлений их позиции сохранились.
Ранее пресс-служба UFC указала Махачева как первого номера рейтинга.
Мендес – о втором бое Махачева и Волкановски: «Алекс считает, что победил и жаждет реванша. Это нормально»
2. Этот бой намного громче чем с другим соперником из лёгкого веса.
3. Думаю уже все в ожидании второго боя , продажи будут огромными. Махачев получил своего "Конора" . От этого боя выиграли обе стороны, Юфс и зрители
Это политика
Хотят реванш , хотят больше резонанса для раскрутки боя, сейчас эксперты будут говорить, что волк выиграл , чтоб навести смуту и снова провести такой великолепный бой между двумя гигантами своего дела.
На самом деле, от этого выиграют все, юфс и бойцы заработают , как следует, а мы с вами снова увидим одно из лучших противостояний в истории юфс. Хотя я не думал, что бой будет столь интересным и интригующим.
Ну а в реванше , думаю , Ислам навяжет свою игру в борьбе. В этот раз все будет немного по другому.
Рейтинг Р4Р составляется ЖУРНАЛИСТАМИ 30 спортивных изданий, которым после турнира высылается форма для голосования, которую они заполняют и отправляют обратно, где ее приводят к общему знаменателю и публикуют на сайте UFC.
В целом произошло то, что я прогнозировал перед боем. Бой был близкий, поэтому бойцы остались на своих местах. Победил бы Махачев Волка нокаутом/сдачей в первых раундах, был бы первым.
Поэтому впринципе можно и оставить Волку п4п
С другой стороны, а для чего тогда дрался Махачев и зачем он тормозил дивизион?
Теперь ещё возможный реванш будет тормозить два дивизиона...