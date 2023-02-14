IBU объявил о создании зала славы биатлона: в него включили Бьорндалена, Фишера, Хенкель и Вильхельм
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о создании зала славы биатлона.
Об этом IBU сообщил на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.
Первыми биатлонистами, введенными в зал славы, стали Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия), Свен Фишер (Германия), Андреа Хенкель (Германия) и Кати Вильхельм (Германия). Их выбрал исполнительный комитет IBU.
На четвертых у них 17 золотых медалей Олимпиад, 40 золотых медалей чемпионатов мира, 221 победа на Кубке мира и 10 Больших Хрустальных глобусов.
«Мы очень горды объявить о первых четырех членах зала славы IBU. Все четыре спортсмена заслуживают этого признания за свои невероятные достижения и выдающийся вклад, который они внесли в биатлон на протяжении всей своей карьеры.
Они вдохновили нас своими выступлениями и установили ориентир для бесчисленных спортсменов, которые пошли по их стопам», – сказал президент IBU Оле Далин.
IBU будет ежегодно выбирать новых членов зала славы.
Это просто политика.
При нормальном числе - пришлось бы включать кого сейчас нельзя.
Спорт в полной политике.
"Это какой-то позор..."
Свободу многодетным матерям.
В следующем году скорее всего Пуаре, Форсберг введут