IBU объявил о создании зала славы биатлона: в него включили Бьорндалена, Фишера, Хенкель и Вильхельм

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о создании зала славы биатлона.

Об этом IBU сообщил на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

Первыми биатлонистами, введенными в зал славы, стали (Норвегия), (Германия), (Германия) и (Германия). Их выбрал исполнительный комитет IBU.

На четвертых у них 17 золотых медалей Олимпиад, 40 золотых медалей чемпионатов мира, 221 победа на Кубке мира и 10 Больших Хрустальных глобусов.

«Мы очень горды объявить о первых четырех членах зала славы IBU. Все четыре спортсмена заслуживают этого признания за свои невероятные достижения и выдающийся вклад, который они внесли в биатлон на протяжении всей своей карьеры.

Они вдохновили нас своими выступлениями и установили ориентир для бесчисленных спортсменов, которые пошли по их стопам», – сказал президент IBU Оле Далин.

IBU будет ежегодно выбирать новых членов зала славы.