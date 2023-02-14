IBU объявил о создании зала славы биатлона: в него включили Бьорндалена, Фишера, Хенкель и Вильхельм

Теги Кати Вильхельм Андреа Хенкель Уле Эйнар Бьорндален Свен Фишер IBU Биатлон

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о создании зала славы биатлона. 

Об этом IBU сообщил на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

Первыми биатлонистами, введенными в зал славы, стали Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия), Свен Фишер (Германия), Андреа Хенкель (Германия) и Кати Вильхельм (Германия). Их выбрал исполнительный комитет IBU.

На четвертых у них 17 золотых медалей Олимпиад, 40 золотых медалей чемпионатов мира, 221 победа на Кубке мира и 10 Больших Хрустальных глобусов.

«Мы очень горды объявить о первых четырех членах зала славы IBU. Все четыре спортсмена заслуживают этого признания за свои невероятные достижения и выдающийся вклад, который они внесли в биатлон на протяжении всей своей карьеры.

Они вдохновили нас своими выступлениями и установили ориентир для бесчисленных спортсменов, которые пошли по их стопам», – сказал президент IBU Оле Далин.

 IBU будет ежегодно выбирать новых членов зала славы.

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35 комментариев

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expertmer2020
Въехали - почему совсем мало.

Это просто политика.

При нормальном числе - пришлось бы включать кого сейчас нельзя.

Спорт в полной политике.
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expertmer2020
Пока это не Зал - а забегаловка.
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Demon_khv
лет 15 назад следил за биатлоном, с родителями по телеку смотрел почти все гонки..а сейчас даже и не знаю кто в биатлоне выступает. Андреа красавица была, да и сейчас хорошо выглядит)
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Shokitrepet
Ответ rashnew
Тихонова должны были включить сразу как лучшего биатлониста 20 века.
s под каждым постом будешь про Тихонова номер 1 20-го века писать? От его золота завоеванного только в командниках ни кому ни тепло ни холодно, да он в 20ке но точно не #1
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Dinamik1
Совсем офигели а где губер?
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Голос Губерниева
Ответ rashnew
А Роджер Уотерс внесен в зал славы? Если нет, то наверное уже не внесут.
Флойды точно есть, а вот насчёт Роджера не помню, вполне может быть что и нет.
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expertmer2020
И вообще, детей тоже нужно было учесть при включении в Зал славы.
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rashnew
Ответ Бобынин
Потому что это зал славы, а не кунсткамера.
Тихонов - лучший биатлонист 20 века
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rashnew
Ответ Голос Губерниева
Начинается. Нет того и этого. Да все будут, чего париться-то? Дип Пёпл, Тину Тёрнер и Дайр Стрэйтс только недавно включили в Зал славы рок-н-ролла. От них ни убыло, ни прибыло.
А Роджер Уотерс внесен в зал славы? Если нет, то наверное уже не внесут.
+1
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Alex1104
Я всё понимаю про политику, ну уж без Тихонова...
"Это какой-то позор..."
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Бобынин
Ответ rashnew
Почему нет Тихонова?
Потому что это зал славы, а не кунсткамера.
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expertmer2020
Есть только одна биатлонистка, которая в один год взяла БХГ, ОИ и ЧМ.

Свободу многодетным матерям.
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Голос Губерниева
Начинается. Нет того и этого. Да все будут, чего париться-то? Дип Пёпл, Тину Тёрнер и Дайр Стрэйтс только недавно включили в Зал славы рок-н-ролла. От них ни убыло, ни прибыло.
+3
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DpeMa111
Ответ havoc3
Уровень тестирования скакнул, можно залететь было.
Зачем на человека наговаривать, легче от этого стало?
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rashnew
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Интересно, почему до них это только сейчас дошло и когда туда включат первого российского/советского биатлониста и включат ли вообще? Сейчас это вызовет зуд по всему телу
Тихонова должны были включить сразу как лучшего биатлониста 20 века.
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rashnew
Ответ DenizKios
Бьорндален же там
лучший биатлонист 20 века не Бьерндален, а Александр Иванович Тихонов.
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Максим Пестов
Все легенд включат со временем, просто тут решили немцев по максимуму запихнуть, а без Уле ну просто никак нельзя было. Все-таки самый титулованный.
В следующем году скорее всего Пуаре, Форсберг введут
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Василий Батарейкин
Ответ expertmer2020
Забыть Королеву - как им не стыдно.
Наташу Королеву????
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expertmer2020
Андреа и Кати прекрасные спортсменки - но они лишь тень Королевы.
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havoc3
Ответ DpeMa111
Нойнер вообще монстром была, она довольно рано завершила карьеру ради семейного счастья, так бы все рекорды переписала в женском биатлоне
Уровень тестирования скакнул, можно залететь было.
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encaro_one
Ответ rashnew
Забыть лучшего биатлониста 20 века - вот это стыдно
Как только Тихонов получит личную олимпийскую золотую медаль, так сможет на это гордое звание претендовать
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DenizKios
Ответ rashnew
Забыть лучшего биатлониста 20 века - вот это стыдно
Бьорндален же там
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expertmer2020
Выбрали бы по шесть - цветочная церемония.
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DenizKios
Достойные ребята
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DpeMa111
Нойнер вообще монстром была, она довольно рано завершила карьеру ради семейного счастья, так бы все рекорды переписала в женском биатлоне
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