  Британское правительство разбирается с недопуском фанатов «Маккаби»: «Никто не должен быть лишен возможности посмотреть матч просто из-за того, кто он такой. Делаем все возможное»
Британское правительство разбирается с недопуском фанатов «Маккаби»: «Никто не должен быть лишен возможности посмотреть матч просто из-за того, кто он такой. Делаем все возможное»

Британские власти разбираются с ситуацией с фанатами «Маккаби».

Ранее стало известно, что болельщикам израильского клуба запретили посещение выездной игры с «Астон Виллой» в Лиге Европы из-за возможных проблем с безопасностью.

Как передает Sky News, с Даунинг-стрит получено подтверждение того, что обсуждения ведутся «быстро и на уровне правительства», а министры встречались в пятницу с целью обсудить снятие запрета.

«Никто не должен быть лишен возможности посмотреть футбольный матч просто из-за того, кто он такой. Правительство работает с полицией и другими партнерами, чтобы сделать все возможное для того, чтобы этот матч мог состояться в безопасных условиях в присутствии всех фанатов. Мы разбираемся, какие дополнительные ресурсы и поддержка потребуются, чтобы все фанаты могли присутствовать», – отметил представитель властей.

