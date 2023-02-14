«Шинник» о драке с игроками «Миная»: «Не являемся инициаторами конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за одноклубника»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия происшествия Первая лига Шинник Минай Футбол

«Шинник» выступил с заявлением относительно драки с участием игроков. 

Напомним, между футболистами российского клуба и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка

«Вечером 13 февраля на территории отеля Seginus, находящегося в городе Белек, Турция, в котором проживает наша команда, произошел инцидент с футболистами украинской команды «Минай».

В связи с этим футбольный клуб «Шинник» официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение.

По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов «Шинника» выявлено не было. В настоящий момент наша команда находится в безопасности, и клубом было принято решение во избежание дальнейшего конфликта переместиться в другой отель.

Следует отметить, что бронирование данного отеля состоялось еще в ноябре 2022 года при соблюдении условий по безопасному нахождению нашей команды. Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия и будем отстаивать не только интересы клуба, но и интересы нашей страны.

В ситуации разбираются правоохранительные органы», – говорится в заявлении ярославцев.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

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120 комментариев

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воен
Ответ ДЖИН
Белоруссы вот молодцы. Сразу приняли сторону какую надо и у них все нормально. Эти же неее. Речь посполитую им снова. Вот таков итог.
Уже скоро увидим, чья сторона была правильная. Только с сайта не исчезай, ладно?)
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кракадил
Ответ Олег Ивакин
это запланированное отступление и жест доброй воли :) На самом деле, чтобы ещё раз ***** не отхватить :)
Ну хоть какая-то перемога. Иди накати на радостях
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Матрос Кот
Смешная команда Шинник,со смешным названием.
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гилберт
Шинник дал отпор этому нато.
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Денис Давыдов
Ответ Phantom1289
Ну вот это нормальная позиция. Подвергать сомнению обе версии, пока не будет каких то доказательств. А не так, как тут некоторые уже сразу начали говорить, что русские врут. А Украинцы святые.
ну так и наоборот тоже самое 😄
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Michael Boldyrev
Ответ шахматист-любитель
Вы зачем Путину В В противоречите? Он сказал, что Россия ни на кого не нападала...
А я сейчас вам покажу откуда на Беларусь готовилось нападение... 4 позиции, я сейчас покажу - карту принес.
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raptor86
Больше похоже на правду. А то там уже фейковозы повылазили, со своими версиями.
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шахматист-любитель
Ответ Михаил1970
если бы мы первыми не напали, то они напали бы на нас и жертв было бы намного больше
Вы зачем Путину В В противоречите? Он сказал, что Россия ни на кого не нападала...
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Идеальный шторм
Ответ Александр Горлов
Сегодня на работе имел такой разговор: речь зашла о звонках мошенников, оппонент утверждает, что звонят ему только с Днепра и поэтому, их следует немедленно разбомбить (с улыбкой). На вопрос, стоит ли бомбить его деревню в случае, если оттуда последуют подобные звонки, сабж отмалчивается
Как можно звонить из реки??
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Phantom1289
Ответ Денис Давыдов
ну ок, допустим я либерал и всячески осуждаю агрессию вне зависимости из-за чего и кого она началась, это куда относится? отвергаю обе версии как особо сомнительные. видимо промазал, сорян)
Ну вот это нормальная позиция. Подвергать сомнению обе версии, пока не будет каких то доказательств. А не так, как тут некоторые уже сразу начали говорить, что русские врут. А Украинцы святые.
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Денис Давыдов
Ответ Денис Давыдов
ну да ведь Спортс не может ошибаться, зайти на официальный сайт клуба и найти там "Данило Колесник Нападник" очень сложно, практически невозможная задача.
в Минае кстати Евгений Селезнев числится, интересно его послушать будет, если он там был)
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Александр Горлов
Ответ Александр Горлов
Сегодня на работе имел такой разговор: речь зашла о звонках мошенников, оппонент утверждает, что звонят ему только с Днепра и поэтому, их следует немедленно разбомбить (с улыбкой). На вопрос, стоит ли бомбить его деревню в случае, если оттуда последуют подобные звонки, сабж отмалчивается
Комментарий удален
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Ответ Heimdall
Есть новость про заявление Миная на спортсе?
Спортс за такие новости получит бан от РКН и кому он тогда будет рекламу показывать?
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Александр Горлов
Сегодня на работе имел такой разговор: речь зашла о звонках мошенников, оппонент утверждает, что звонят ему только с Днепра и поэтому, их следует немедленно разбомбить (с улыбкой). На вопрос, стоит ли бомбить его деревню в случае, если оттуда последуют подобные звонки, сабж отмалчивается
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Денис Давыдов
Ответ Гамарджоба Генацвале
А про землетрясение в Турции слышали и что отели переполнены людьми? Турки на пофиг поселили просто и все, думали обойдется. Претензии к ним.
и обошлось, пострадавших нет. Турки не виноваты, что эти поделить чего-то не могут.
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ДЖИН
Весь резерв ВсУ у нас в РФ, Аа-ха) Доказано Спортсом. !
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dimitrii36
Ответ сосед царя
Почитал я комменты : вот где резерв ВСУ укрывается , а они там по рынкам инвалидов отлавливают.
резерв весь в России, оных ещё с днем защитника поздравят через неделю
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DpeMa111
Ответ сосед царя
Почитал я комменты : вот где резерв ВСУ укрывается , а они там по рынкам инвалидов отлавливают.
Тут баталии тоже не хилые происходят, порой даже не поймешь кто выигрывает
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ДЖИН
Белоруссы вот молодцы. Сразу приняли сторону какую надо и у них все нормально. Эти же неее. Речь посполитую им снова. Вот таков итог.
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Михаил1970
если бы мы первыми не напали, то они напали бы на нас и жертв было бы намного больше
+2
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сосед царя
Почитал я комменты : вот где резерв ВСУ укрывается , а они там по рынкам инвалидов отлавливают.
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Денис Давыдов
Ответ Phantom1289
А где я писал, что ненавижу запад? И где я писал, что ненавижу либералов. К настоящим либералам у меня как раз вообще претензий нет. У меня претензии как раз к местным, так называемым либералам. Вот кто то, а они самые настоящие лицемеры каких только поискать. И которые порой несут такую чушь, что кремлеботы и ура патриоты просто отдыхают.
ну ок, допустим я либерал и всячески осуждаю агрессию вне зависимости из-за чего и кого она началась, это куда относится? отвергаю обе версии как особо сомнительные.
видимо промазал, сорян)
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сосед царя
Ответ Евгений Семенченко
его мама не отпускает ,ему школу нужно окончить )))
А ты окончил? ВСУ тебя ждёт.
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Phantom1289
Ответ Денис Давыдов
Ненавидеть запад и либералов, в итоге болеть за клуб из ВБ, как выражаются у нас - исторический враг, англосаксы, англичанка гадит. долгие годы ещё и владельцы американцы, тут уж ваще враг. Молчу еще про поддержку гей-прайдов 😄 если что-то из этого про тебя мимо, то ладно, значит это я промазал)
А где я писал, что ненавижу запад? И где я писал, что ненавижу либералов. К настоящим либералам у меня как раз вообще претензий нет. У меня претензии как раз к местным, так называемым либералам. Вот кто то, а они самые настоящие лицемеры каких только поискать. И которые порой несут такую чушь, что кремлеботы и ура патриоты просто отдыхают.
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Денис Давыдов
Ответ Lanc
"Нападающий «Миная» Даниил Колесник сделал россиянину замечание" Но в составе Миная по данным Спортс нет такого игрока. Загадка однако.. Мифический персонаж.
ну да ведь Спортс не может ошибаться, зайти на официальный сайт клуба и найти там "Данило Колесник Нападник" очень сложно, практически невозможная задача.
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