«Шинник» о драке с игроками «Миная»: «Не являемся инициаторами конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за одноклубника»
«Шинник» выступил с заявлением относительно драки с участием игроков.
Напомним, между футболистами российского клуба и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.
«Вечером 13 февраля на территории отеля Seginus, находящегося в городе Белек, Турция, в котором проживает наша команда, произошел инцидент с футболистами украинской команды «Минай».
В связи с этим футбольный клуб «Шинник» официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение.
По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов «Шинника» выявлено не было. В настоящий момент наша команда находится в безопасности, и клубом было принято решение во избежание дальнейшего конфликта переместиться в другой отель.
Следует отметить, что бронирование данного отеля состоялось еще в ноябре 2022 года при соблюдении условий по безопасному нахождению нашей команды. Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия и будем отстаивать не только интересы клуба, но и интересы нашей страны.
В ситуации разбираются правоохранительные органы», – говорится в заявлении ярославцев.
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видимо промазал, сорян)