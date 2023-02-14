«Шинник» о драке с игроками «Миная»: «Не являемся инициаторами конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за одноклубника»

«Шинник» выступил с заявлением относительно драки с участием игроков.

Напомним, между футболистами российского клуба и украинского « » возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.

«Вечером 13 февраля на территории отеля Seginus, находящегося в городе Белек, Турция, в котором проживает наша команда, произошел инцидент с футболистами украинской команды «Минай».

В связи с этим футбольный клуб « » официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение.

По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов «Шинника» выявлено не было. В настоящий момент наша команда находится в безопасности, и клубом было принято решение во избежание дальнейшего конфликта переместиться в другой отель.

Следует отметить, что бронирование данного отеля состоялось еще в ноябре 2022 года при соблюдении условий по безопасному нахождению нашей команды. Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия и будем отстаивать не только интересы клуба, но и интересы нашей страны.

В ситуации разбираются правоохранительные органы», – говорится в заявлении ярославцев.

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