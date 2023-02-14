КХЛ. «Адмирал» примет «Ак Барс», «Сибирь» в гостях у «Торпедо», «Спартак» против «Динамо»
«Торпедо» примет «Сибирь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Амур» сыграет с «Автомобилистом», «Адмирал» – с «Ак Барсом», «Спартак» будет противостоять московскому «Динамо».
- Дата проведения
- 14 февраля, 12.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 14 февраля, 12.30, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 14 февраля, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 14 февраля, 19.30, «ДС Мегаспорт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
3 комментария