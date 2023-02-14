КХЛ. «Адмирал» примет «Ак Барс», «Сибирь» в гостях у «Торпедо», «Спартак» против «Динамо»

« » примет « » в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« » сыграет с « », « » – с «Ак Барсом», «Спартак» будет противостоять московскому «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ