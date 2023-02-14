КХЛ. «Адмирал» примет «Ак Барс», «Сибирь» в гостях у «Торпедо», «Спартак» против «Динамо»

Теги Ак Барс Сибирь Амур Спартак Автомобилист Торпедо результаты КХЛ Динамо Адмирал Хоккей

«Торпедо» примет «Сибирь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Амур» сыграет с «Автомобилистом», «Адмирал» – с «Ак Барсом», «Спартак» будет противостоять московскому «Динамо». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – Автомобилист
Дата проведения
14 февраля, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Адмирал – Ак Барс
Дата проведения
14 февраля, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Сибирь
Дата проведения
14 февраля, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – Динамо Москва
Дата проведения
14 февраля, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

3 комментария

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Young Anton
эксперты-криминалисты скажите Авто заберёт матч в основное время?
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Back to the Future in 2012 :)!!!
ХК Автомобилист. Удачи, счастья и добра. Выиграли в октябре, выиграли и в ноябре. Зима, зимушка - зима. P.S. Всё, также будет как всегда ♥ :)!!!
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0
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Кеша
Спартак сегодня будет костьми ложится . Еще есть шансы зайти в восьмерку . У нас тоже еще есть все шансы на 3 строчку зайти .
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-2
-2
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