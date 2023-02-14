Подписать Захаряна пытается «Галатасарай» (Fotomac)

Полузащитник « » может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как утверждает Fotomac, над подписанием 19-летнего футболиста начал работать « ».

Ранее сообщалось, что следующим летом для представителей топ-лиг Европы опция выкупа Захаряна составит 25 миллионов евро. Ранее она была равна 15 млн евро.

В текущем сезоне Захарян провел 16 матчей в Мир и отдал 5 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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