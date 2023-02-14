Подписать Захаряна пытается «Галатасарай» (Fotomac)

Теги премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как утверждает Fotomac, над подписанием 19-летнего футболиста начал работать «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что следующим летом для представителей топ-лиг Европы опция выкупа Захаряна составит 25 миллионов евро. Ранее она была равна 15 млн евро.

В текущем сезоне Захарян провел 16 матчей в Мир РПЛ и отдал 5 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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35 комментариев

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Игорь Чернецов
Ответ Доктор Верховцев
Захарян в Турцию? Не поймёт парня остальное армянское сообщество.
Не скажи...
В Турции есть даже Армянский клуб.
А вот Арас Азбилис игравший за Бешикташ был любимцем местных фанов.
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Сергей Орлов
Ответ Алексей Никитин
не туда. Просто вы акцентировали на национальности. Что молодой армянин не может играть в Турции. Например, молодой итальянец Дзаньоло перешел в Турцию.
Вы об исторических взаимоотношениях турок и армян не слышали? Погуглите.
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Akademik77
От аристократичного дворца до сарая.
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Данил Кублицкий
Какая жирная утка👍🏻😂
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Алексей Никитин
Ответ Сергей Орлов
Прекрасно. Только зачем вы всё это написали?)
не туда. Просто вы акцентировали на национальности. Что молодой армянин не может играть в Турции. Например, молодой итальянец Дзаньоло перешел в Турцию.
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BeastI666I
пытается... тайно? незаметно? ахаха
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-1
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DM.Man
Бред полнейший)
+3
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Доктор Верховцев
Захарян в Турцию? Не поймёт парня остальное армянское сообщество.
+3
-1
+2
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Сергей Орлов
Ответ Алексей Никитин
в Турции живет около 500т армян. При чем Трабзон, Эрзурум и территории около - исторически территории армян. И вообще исторически армянам много досталось и не справедливо.
Прекрасно. Только зачем вы всё это написали?)
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BananaMama
Ответ Magzzz
Ага с такой фамилией только и ехать в Турцию играть
Ну Озбилис (который еще и гнал на Мурата Якина по национальному признаку) же играл и ничего
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GLW
был ли хоть один турецкий инсайд, который оказался правдивым?
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ДМ-1чемпион
За 25 лямов можно и продать. Не меньше.
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Алексей Никитин
Ответ Сергей Орлов
Молодой армянин в Турцию? Сомнительно.
в Турции живет около 500т армян. При чем Трабзон, Эрзурум и территории около - исторически территории армян. И вообще исторически армянам много досталось и не справедливо.
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Mechel**
Так через турков будет проще обналичить трансфер далее в Лондон)) с туркам за % и договорятся
0
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Mechel**
Так через турков будет проще обналичить трансфер далее в Лондон)) с туркам за % и договорятся
0
-1
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lkongo
надо ехать!
0
-1
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krealpmoney
Ответ Sinister Kid
Знаменитый Сарай из Галата.
Гарай из Салата
+8
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Smutske
Ответ Пол Ганарара:
Учитель Йода заголовок писал?
На это и расчёт. Кликбейт, чтоб его...
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Viktor Martunov
Какая Турция для Арсена? Очередная утка по пекински. Кстати в перекрëстке она сегодня по акции 199,90(владимирская).
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Сергей Орлов
Молодой армянин в Турцию? Сомнительно.
+3
-1
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Фут.Боль
После событий в Турции новость выглядит бредовой.
+4
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Пол Ганарара:
Учитель Йода заголовок писал?
+4
-1
+3
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App. Bs
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Nuraly Amirov
Норм, сейчас все в Европу через Турцию катаются
0
0
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Magzzz
Ага с такой фамилией только и ехать в Турцию играть
+3
0
+3
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