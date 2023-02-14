Овечкин покинул расположение «Вашингтона» из-за здоровья близкого и семейных обстоятельств
Александр Овечкин покинул расположение «Вашингтона» по семейным обстоятельствам.
«Старший вице-президент и генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталс» Брайан Маклеллан объявил, что капитан Алекс Овечкин отлучится из команды, чтобы заняться семейными делами и здоровьем близкого человека», – говорится в сообщении пресс-службы клуба НХЛ.
В нынешнем сезоне Овечкин провел 54 матча и набрал 54 (32+22) очка.
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