Овечкин покинул расположение «Вашингтона» из-за здоровья близкого и семейных обстоятельств

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Брайан Маклеллан Здоровье Хоккей

Александр Овечкин покинул расположение «Вашингтона» по семейным обстоятельствам.

«Старший вице-президент и генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталс» Брайан Маклеллан объявил, что капитан Алекс Овечкин отлучится из команды, чтобы заняться семейными делами и здоровьем близкого человека», – говорится в сообщении пресс-службы клуба НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 54 матча и набрал 54 (32+22) очка.

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64 комментария

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Павел Троицкий
Ответ АГОШКИН Алексей
Наверное с дедом из бункера что то!!
сдохни!
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Белый офицер
Храни Господь Владимира Владимировича! А Великом терпения.
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Artem Sarapulov
Ответ Chyngyz Orozaliev
Путин живи!
Не забываем прописные истины: болезнь одного человека - трагедия. Смерть многих - статистика
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Бобынин
Пофиг на это ...но
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PEREGRINATOR
Ответ Александр Селютин
Уже древние, по нашим меркам, уже много лет.
А какие у Вас мерки?
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ Chyngyz Orozaliev
Путин живи!
Если бы можно было ответить матом, я бы тебе ответил...
+1
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АГОШКИН Алексей
Ответ Антон Антонов
Да это не моя фамилия, дурачок, а вот ты гандошкин
Считай себя самым умным)))
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Игорь Серебренников
Ответ Евгений Норин
Знаете, есть такая штука, называется уместность. Например, пускать ветры стоит в уборной, а на званом обеде этого не стоит делать. Вот у вас с чувством уместности проблемы.
Ты бы прикрыл грызло
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GLW
Зализал? Дед покакать не может?
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Антон Антонов
Ответ АГОШКИН Алексей
Сказал гандонов!!
Да это не моя фамилия, дурачок, а вот ты гандошкин
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Ми Ша
Самое главное в жизни это близкие люди, родители и дети,жёны и мужья. Берегите их и цените каждый день прожитый вместе. Никакие деньги и награды вам не заменят их
+2
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Тимоха
Ответ АГОШКИН Алексей
Наверное с дедом из бункера что то!!
🤣🤣😛😜😝🤪🤪👍👍👍
+1
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Павел Мельников
Ответ karimALI
он покинул Америку или расположение команды?
Во втором случае вряд ли бы это выносилось, тут явно больше 2-3 суток.
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aptemii
Ответ Евгений Норин
Знаете, есть такая штука, называется уместность. Например, пускать ветры стоит в уборной, а на званом обеде этого не стоит делать. Вот у вас с чувством уместности проблемы.
Не ожидал увидеть вас тут, Евгений) Спасибо за книги!
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Сергей Вольфрам
Говорят,что -то с мамой - здоровья Татьяне Николаевне и крепости духа Александру!
+4
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karimALI
Ответ Павел Мельников
Похоже, семья Овечкина не живет в Америке в полном составе, как можно было бы подумать. В таком случае он скорее планировал возвращение после карьеры хоккеиста.
он покинул Америку или расположение команды?
+1
0
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Геннадий Тёкин
Всем, всем здоровья,здоровья и еще раз здоровья!!!
+3
0
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Tomas Nepotrebko
Ответ Павел Мельников
Похоже, семья Овечкина не живет в Америке в полном составе, как можно было бы подумать. В таком случае он скорее планировал возвращение после карьеры хоккеиста.
Про родителей никто никогда не говорил, что они там живут
+1
0
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
Ответ Евгений Норин
А вы правда не видите, как дрянно выглядите? Это не про Путина, не про личность Овечкина, это про какие-то базовые человеческие качества.
Не обращайте внимания. Таких могила исправляет.
+3
-1
+2
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Вася Васильков
Сразу видно по комментариям кто есть кто... Здоровья Саше и его семье
+7
-3
+4
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Константин Алабин
Дай Бог здоровья всей его семье.
+3
-1
+2
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Крис Лобков
Ответ Евгений Норин
А вы правда не видите, как дрянно выглядите? Это не про Путина, не про личность Овечкина, это про какие-то базовые человеческие качества.
По-моему, это как раз-таки про личность Овечкина.
+1
-9
-8
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korobokchekhova
Ответ Марсель Объелся
А к чему это?
Да он Дебил. Зачем обращаться к такому?
+3
0
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kenny_182
Ответ jokerino
Здоровья кому бы то ни было!!!
Ну не надо передёргивать, уж точно не "кому бы то ни было".
+2
-8
-6
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Александр Сас
Ответ Евгений Норин
Знаете, есть такая штука, называется уместность. Например, пускать ветры стоит в уборной, а на званом обеде этого не стоит делать. Вот у вас с чувством уместности проблемы.
Да у них в принципе серьёзные проблемы
+3
-1
+2
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