Овечкин покинул расположение «Вашингтона» из-за здоровья близкого и семейных обстоятельств

покинул расположение «Вашингтона» по семейным обстоятельствам.

«Старший вице-президент и генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталс» объявил, что капитан Алекс Овечкин отлучится из команды, чтобы заняться семейными делами и здоровьем близкого человека», – говорится в сообщении пресс-службы клуба .

В нынешнем сезоне Овечкин провел 54 матча и набрал 54 (32+22) очка.