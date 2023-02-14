Костомарову ампутировали кисти рук (Матч ТВ)

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду фигуристу Роману Костомарову ампутировали кисти рук.

Об этом со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщает «Комсомольская правда»

Ранее сообщалось, что фигуристу ампутировали левую стопу, чтобы убрать некроз и остановить процесс отмирания клеток.

Источник «Матч ТВ» подтвердил информацию.

«Первую ампутацию на руке у Костомарова провели еще на прошлой неделе, врачи откладывали решение по ампутации второй кисти до начала этой недели», – сообщил источник.

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31 комментарий

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Power Lifting
😭😭😭
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Svetlana Yablonskaya
Оксана просила оставить пока что их семью в покое, но журналистам закон не писан...
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MAKSIMKA
Ответ Irina037
Ну почему его отвезли в Коммунарку?
Наверное если бы не Коммунарка, вообще могли бы не спасти.
0
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Irina037
Максим была в 52 больнице на ивл и экмо и без ампутации
0
-1
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armageddon123456
Ответ Андрей Собченко
не хочу показаться бессердечным, но нафига такая жизнь после
На этот вопрос могут тысячи людей-ампутантов ответить, которые живут почти всю жизнь без частей тела
+2
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Victor Klimanoff
*****ец
+1
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Софья Гончарова
Даже если он и выживет, то будет всю оставшуюся жизнь мучаться от диких болей. Ампутация не проходит бесследно. От такого стресса сердце может не выдерживать. Бедный Роман😱😱😱😱😱😭
+2
0
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Irina037
Ну почему его отвезли в Коммунарку?
+2
-2
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S Olga
О боже! Сил Роману, чтобы вынести всё это...
+1
0
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Дарья Губанова
Ответ Forza
Ужас. Но, надеюсь, с современными возможностями протезирования удастся сохранить какую то работоспособность человеку
Люди и не в таком состоянии работают. А уж ему в Думе место обеспечено, не переживайте. Это совсем не сарказм, лишь бы морально справился, он и его семья. Жене и детям не менее сложно будет принять новую реальность
+1
-5
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Radik_2.0
вся эта история и ситуация - просто какая то жесть. за столь короткий срок молодой, здоровый мужик стал инвалидом. кошмар наяву
+7
0
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Андрей Собченко
не хочу показаться бессердечным, но нафига такая жизнь после
+1
-1
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Melnikov1968
Роману здоровья и терпения пережить все это.
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Andry 72
Рома,сил и терпения тебе 🙏🙏🙏
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armageddon123456
Господи... Дай человеку сил выкарабкаться и пережить. Это очень страшно - остался натурально без рук и без ног...
+8
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BuTaJIbKa
да лаадно? ужас... уже и не знаешь, чего тут пожелать: здоровья или не мучаться :-(
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Alsu89sha
Хоть бы остановилось все. Хоть бы это помогло.
+2
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Ярик01
Пзц, как так покатался на морозе
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lyubov61
Ромочка, пережить все это надо. Держись! Помоги ему, Господи, дай ему сил!!!
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Sky Smoker
Капец... Кто бы мог подумать, что одна запущенная болезнь может привести к такому ужасному исходу...
Роману - сил и здоровья. Безмерно печально.
+16
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Грибные песни
Ответ Alex1104
Искренне надеюсь, что Комсомолка как обычно...
Уже и Вести, и матч ТВ сообщили. Значит, правда. Эти проверяют и сплетни не публикуют.
+1
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Alexandra Lavrenova
Сил Роману! Все очень за него переживаем.
+3
0
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Анастасия Плинтусова
Грустно😕
+2
0
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Forza
Ужас. Но, надеюсь, с современными возможностями протезирования удастся сохранить какую то работоспособность человеку
+6
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Alex1104
Искренне надеюсь, что Комсомолка как обычно...
+3
0
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