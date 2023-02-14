Костомарову ампутировали кисти рук (Матч ТВ)

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду фигуристу Роману Костомарову ампутировали кисти рук.

Об этом со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщает «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что фигуристу ампутировали левую стопу, чтобы убрать некроз и остановить процесс отмирания клеток.

Источник «Матч ТВ» подтвердил информацию.

«Первую ампутацию на руке у Костомарова провели еще на прошлой неделе, врачи откладывали решение по ампутации второй кисти до начала этой недели», – сообщил источник.

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