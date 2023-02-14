Промес не полетел со «Спартаком» на сбор в Турцию

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Чемпионат.com Дмитрий Зеленов Футбол

Квинси Промес пропустит заключительный зимний сбор «Спартака».

Глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов заявил, что нидерландец не полетел с командой в Турцию.

«Промес продолжает работать в индивидуальном режиме», – сказал Зеленов.

Напомним, футболист уже пропустил два сбора красно-белых по личным причинам. 

Промес не поехал на сбор в ОАЭ – возможно, из-за риска экстрадиции. Как устроена выдача людей?

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39 комментариев

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Александр Романов
Ответ Андрей Яковлев
значит не дано
Ну когда их тряхонет в Анталии или куда они полетели все поймут
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avcgloronalduMU
Ответ Nastia Sergey
для тупых ещё в начале зимы представители клубов все объяснили. на югах РФ в несколько раз дороже, чем в Турции, условия намного хуже, погода непредсказуемая и нет соперников для спарингов.
это ты тупой, не патриотично
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Кирилл Пересыпкин
А что 2 матча с Локаматовом будут в Турции
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Никита Анохин
перевес багажа
0
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Счастье жить
залечь на дно в Тарасовке

бгг
+1
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+1
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Лучше б молчал
Как бы его в ЧВК не забрили, уголовника нашего :)
0
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Redmurza
Ответ atomio
Неужели Спартаку выгодно терпеть такой репутационный удар из-за него. Если бы в РФ существовал институт репутации - Спартак бы уже полоскали все кому не лень во всех СМИ, а спонсоры отвернулись.
Твиттерские все путают звёздное небо с его отражением в пруду, а институт репутации с культурой отмены
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Андрей Яковлев
Ответ Александр Романов
Я чёт не понял , почему они в Турцию летят , там же сейчас опасно
значит не дано
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-1
-1
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Честный контроль
Когда Промес прочитал новость о Шиннике
+1
0
+1
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Ильдар Фарукшин
Ответ Evgeny Trifonov
Своего Промеса с ножом не хватило Шиннику.
Помог точно бы,
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Alex1104
Ответ atomio
Неужели Спартаку выгодно терпеть такой репутационный удар из-за него. Если бы в РФ существовал институт репутации - Спартак бы уже полоскали все кому не лень во всех СМИ, а спонсоры отвернулись.
То-то и оно, что "полоскали бы" без какого-либо решения суда. "спонсоры отвернулись".
Кто вернет Джонни Деппу все потерянные деньги? Как вернуть обратно все возмущенные комментарии?
+3
0
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VanyaVanya063
Ответ Андрей Никитин99
Жаль От Промеса с Шамаром хохлы бы точно отхватили
Финкой в бочину)
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Ди Ди
Промес. Турчага. Ножик.
А хохлов он почикать может
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Nuraly Amirov
Ответ Winterburn
Бизнес не оставить
ясно, думал - кошка заболела
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Ильдар Фарукшин
Пусть ДОМА сидит
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DpeMa111
Значит продали кому то
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Александр Романов
Я чёт не понял , почему они в Турцию летят , там же сейчас опасно
0
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Nastia Sergey
Ответ avcgloronalduMU
не понимаю, почему не на юга РФ, ведь Турция не на стороне РФ
для тупых ещё в начале зимы представители клубов все объяснили. на югах РФ в несколько раз дороже, чем в Турции, условия намного хуже, погода непредсказуемая и нет соперников для спарингов.
+11
-1
+10
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Fanat1962
Квинси уже не тот..
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Kanan Jarrus
у турция есть соглашение с ес по экстрадиции
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Evgeny Trifonov
Своего Промеса с ножом не хватило Шиннику.
+1
-2
-1
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CBETEPKOM
Бекоз криминал?
0
0
0
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БолельщикСоСтажем
Тренируется тот, кто играть не умеет
+2
0
+2
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Sevuska
БезПромисный такой Промес
0
-1
-1
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Олег Лизин
Правда где они будут ведь в Турции прошло землетрясения
0
-1
-1
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