Промес не полетел со «Спартаком» на сбор в Турцию

пропустит заключительный зимний сбор « ».

Глава пресс-службы московского клуба заявил, что нидерландец не полетел с командой в Турцию.

«Промес продолжает работать в индивидуальном режиме», – сказал Зеленов.

Напомним, футболист уже пропустил два сбора красно-белых по личным причинам.

Промес не поехал на сбор в ОАЭ – возможно, из-за риска экстрадиции. Как устроена выдача людей?

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