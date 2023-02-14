Промес не полетел со «Спартаком» на сбор в Турцию
Квинси Промес пропустит заключительный зимний сбор «Спартака».
Глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов заявил, что нидерландец не полетел с командой в Турцию.
«Промес продолжает работать в индивидуальном режиме», – сказал Зеленов.
Напомним, футболист уже пропустил два сбора красно-белых по личным причинам.
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бгг
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