Кучеров забросил 21-ю шайбу в сезоне в матче против «Колорадо». Он набирает очки в 11 играх подряд

Теги Тампа-Бэй Колорадо НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров забросил 21-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо».

Форвард «Тампы» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эвеланш» (4:3 Б) и был признан 2-й звездой. 

На счету россиянина стало 78 (21+57) очков в 53 играх сезона. Он набирает баллы за результативность в 11 играх подряд (4+12 на отрезке).

Личный рекорд Никиты – 12 игр подряд с очками (2 серии, 2018/19 и 2019/20), рекорд клуба – 18 (Стивен Стэмкос, сезон-2009/10). 

Сегодня Кучеров (20:52, 5:45 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 2:1. Свой буллит в серии не реализовал. 

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6 комментариев

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curdboy
Надеюсь, все промахи и штанги вернутся реализованными возможностями в ПО
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JuVero
Ответ liberal17
Я вот новость прочитал, но тоже этой информации не увидел. Если кому интересно по ходу серии у него 4+12
там не было про отрезок слов) исправил он)
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liberal17
Ответ JuVero
новость прочитай полностью, а не только заголовок.
Я вот новость прочитал, но тоже этой информации не увидел.
Если кому интересно по ходу серии у него 4+12
+1
0
+1
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JuVero
Ответ Bulat89
И сколько он набрал очков на данном отезке?
новость прочитай полностью, а не только заголовок.
0
-1
-1
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Bulat89
И сколько он набрал очков на данном отезке?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Загир Абый
Куч-могуч!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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