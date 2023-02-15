Кучеров забросил 21-ю шайбу в сезоне в матче против «Колорадо». Он набирает очки в 11 играх подряд

забросил 21-ю шайбу в сезоне в матче с « ».

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата против «Эвеланш» (4:3 Б) и был признан 2-й звездой.

На счету россиянина стало 78 (21+57) очков в 53 играх сезона. Он набирает баллы за результативность в 11 играх подряд (4+12 на отрезке).

Личный рекорд Никиты – 12 игр подряд с очками (2 серии, 2018/19 и 2019/20), рекорд клуба – 18 (Стивен Стэмкос, сезон-2009/10).

Сегодня Кучеров (20:52, 5:45 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 2:1. Свой буллит в серии не реализовал.