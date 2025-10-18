Гендиректор «Маккаби» о недопуске фанатов на игру с «Виллой»: «Cпрашивают: «Как выглядит антисемитизм?» Часто – как цепочка мелких событий, ведущих к чему-то более зловещему»

Гендиректор «Маккаби» Тель-Авив не понимает, почему фанатов не пустят на матч.

Ранее стало известно , что болельщикам израильского клуба запретили посещение выездной игры с «Астон Виллой » в Лиге Европы из-за возможных проблем с безопасностью.

Джек Ангелидес сказал, что не хочет относиться к вопросам безопасности несерьезно, но отметил, что команда ездила в такие места, как Турция, где, по его словам, отношение к израильским командам «не такое уж доброжелательное», но полиция «была в полной боевой готовности», поэтому никаких инцидентов не было.

«Поэтому мне трудновато понять, почему так вышло, почему наши болельщики не могут чувствовать себя в безопасности, посещая этот матч.

И это еще заставляет задаться вопросом, честно говоря: приезжает делегация в составе руководства, игроков и всего вспомогательного персонала – будет ли она в безопасности или тоже есть проблемы?» – сказал генеральный директор.

Ангелидес отметил, что понимает причины запрета и старается не диктовать другим странам, как себя вести.

«Но я думаю, это чрезвычайно важный момент из-за того, что он символизирует. Я не употребляю это слово легкомысленно, но люди спрашивают: «А как выглядит антисемитизм?»

И он часто проявляется как часть процесса – последовательности, иными словами, мелких событий, ведущих к чему-то более зловещему», – подчеркнул менеджер в разговоре с BBC.