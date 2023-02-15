Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова резко ухудшилось («Известия»)

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова резко ухудшилось после ампутации кистей, сообщает источник «Известий».

Отмечается, что сейчас 46-летний Костомаров не может дышать самостоятельно, до утра он пробудет под седацией. Врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за фиброза.

Информацию о резком ухудшении также подтверждает источник РЕН ТВ. По его данным, в левом легком был выявлен большой участок фиброза, а сам Костомаров сейчас подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?