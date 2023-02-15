Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова резко ухудшилось («Известия»)

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова резко ухудшилось после ампутации кистей, сообщает источник «Известий». 

Отмечается, что сейчас 46-летний Костомаров не может дышать самостоятельно, до утра он пробудет под седацией. Врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за фиброза.

Информацию о резком ухудшении также подтверждает источник РЕН ТВ. По его данным, в левом легком был выявлен большой участок фиброза, а сам Костомаров сейчас подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?

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62 комментария

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Ir_rish
Ответ Lala M
А где написано, что он ковидом болел? Он болел гриппом и пневмонией, а прививку от чего он делал?
Во-первых, как показала практика- наличие прививки не освобождает от ковида. Но во-вторых- да, с самого начала говорили, что у Романа пневмония- не ковидная.
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Zarechnaya
Господи, помоги, исцели 🙏🏼
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UserFreud
Ответ Афанасия
У меня вопрос к таким как Авербух, к «дельцам». Что вообще за шоу на морозе? Почему эти представления не отменяли? Даёт ли врач допуск фигуристам к «стартам»? Да, Роман до последнего выходил на лёд, глупо поступил. Но почему его вообще допускали к этим прокатам? И почему их проводили на морозе? п.с. К сожалению от пневмонии умирают и в 21 веке, и даже в доковидные времена это было. И возраст тут неважен. Поэтому, если простывшее состояние - сидите дома, не надо на ногах переносить.
Шоу на морозе не Авербух инициировал, а люди повыше. Он там сам на птичьих правах.
Это, конечно, не отменяет того, что Илюша и свои шоу организует не лучшим образом. Особенно доставляет, как профи у него выходят катать свои проги на мелкие лягушатники для ЛП в темноте, прыгают там ультра-си и цепляются коньками за фонари, которыми Илья очерчивал территорию.
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Антон Karpin
Ответ ART DK
Я как и большинство тут не врач , и понятия не имел , что пневмония может привести к таким ужасным последствиям у достаточно молодого человека. В голове не укладывается. Роману -выкарабкаться, семье - сил все это пережить
И большинство так. Ковидный миллионный мор прошел незаметно для части общества, хотя живём вроде на одной земле.
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плюшевая Ракета
Ответ ART DK
Я как и большинство тут не врач , и понятия не имел , что пневмония может привести к таким ужасным последствиям у достаточно молодого человека. В голове не укладывается. Роману -выкарабкаться, семье - сил все это пережить
Что вас удивляет? 4‑е место среди причин смерти занимает пневмония после сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, травм и отравлений. Около 450 млн человек заболевают пневмонией в мире каждый год, около 7 млн случаев болезни заканчиваются летальным исходом. Понятно, что большинство из них старики и больные иммунодефицитом...Источник: https://aif.ru/health/life/v_cifrah_i_faktah_pnevmoniya_zanimaet_4-e_mesto_sredi_prichin_smerti
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AMS
Господи помоги, помоги Роману выздороветь.
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Сергей Орлов
Блин, держись, мужик, рано ещё (
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Lala M
Ответ alexnew
Отрицать научные исследования - это точно диагноз... Впрочем, современные научные исследования, зачастую являются антинаучными, тем не менее Вы же не поэтому их отрицаете, а просто априори, что называется, а вот это явно не от большого ума.
Вы больны, лечитесь
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alexnew
Ответ Lala M
Спокойной ночи. Это диагноз
Отрицать научные исследования - это точно диагноз... Впрочем, современные научные исследования, зачастую являются антинаучными, тем не менее Вы же не поэтому их отрицаете, а просто априори, что называется, а вот это явно не от большого ума.
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Glukinho
Ответ Kareglazaya
Сейчас во многих сферах такое же отношение. Я работаю в IT, и у нас тоже все выходили на работу в любом состоянии, вплоть до температуры 39. Больничный брать не разрешали, угрожая увольнением, а это для сотрудников смерти подобно, т.к у всех ипотека.
Вот вы лошары.
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Lala M
Ответ alexnew
А это как посмотреть. Сначала в Италии прописали, что все у кого обнаружили ковид, умерли от него, а потом, задним числом, провели исследование и сказали, что в 99% случаев смерть наступила вовсе не от ковида. Вы тут умничаете, а я Вам говорю, что есть научные исследования, опубликованные в научных журналах по ряду западных вакцин, которых характеризуют их весьма негативно. Вот и все, что я хотел сказать, а от чего умер пациент, вскрытие покажет.
Спокойной ночи. Это диагноз
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alexnew
Ответ Lala M
Доброе утро ещё раз, пневмония не равно ковид, ковид не равно пневмония. Не только от пневмонии умирают при ковиде, инсульты, инфаркты и т.д.
А это как посмотреть. Сначала в Италии прописали, что все у кого обнаружили ковид, умерли от него, а потом, задним числом, провели исследование и сказали, что в 99% случаев смерть наступила вовсе не от ковида. Вы тут умничаете, а я Вам говорю, что есть научные исследования, опубликованные в научных журналах по ряду западных вакцин, которых характеризуют их весьма негативно. Вот и все, что я хотел сказать, а от чего умер пациент, вскрытие покажет.
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James Voron
Мда. Скоро будем прощаться. Ему уже не помочь. Очень жаль.
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Lala M
Ответ alexnew
Это когда непривитый умирает, он умирает от ковида, а привитый от гриппа или от пневмонии. Это же как посмотреть, что называется.
Доброе утро ещё раз, пневмония не равно ковид, ковид не равно пневмония. Не только от пневмонии умирают при ковиде, инсульты, инфаркты и т.д.
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Лакс
Ответ Прокси
Рома, зачем нужны были эти выступления в легких костюмах за деньги на открытом воздухе в -25 -30 градусов ?? Ты уже давно все заработал. А здоровье не купить ни за какие коврижки. Теперь еще обе стопы ампутировали... Ужас
на открытом воздухе не подхватывают инфекцию и сепсис. А вот в больницах обитают устойчивые к антибиотикам супербактерии и болеют специально так называемой из-за опасности внутрибольничной пневмонией, которая действительно опасна потому что не поддается даже госпитальным инъекционным антибиотикам.
Открытый воздух не опасен, опасен при имеющейся уже вирусной и/или бактериальной инфекции спорт и активная деятельность потому что инфекция активно разносится по организму и размножается, а человек или не замечает или откладывает лечение.
И потом уже там, где в начальной стадии достаточно было покоя/постели и обильного питья, приходится интенсивно лечить, а интенсивное лечение само чревато осложнениями.
И человек со слабым иммунитетом просто сваливается в начальной стадии и излечивается дома.
С сильным же переносит на ногах до поры, пока сильный иммунитет не дает сильную же гиперреакцию с последующим воспалением всего организма.
При ковиде умирают именно от аномального иммунного ответа, названного цитокиновым штормом.
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alexnew
Ответ Lala M
А где написано, что он ковидом болел? Он болел гриппом и пневмонией, а прививку от чего он делал?
Это когда непривитый умирает, он умирает от ковида, а привитый от гриппа или от пневмонии. Это же как посмотреть, что называется.
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Lala M
Ответ alexnew
А раз не причем, то зачем вакцинироваться? Ну, получается не защищает прививка что ли?
А где написано, что он ковидом болел? Он болел гриппом и пневмонией, а прививку от чего он делал?
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alexnew
Ответ Lala M
Вакцинация головного мозга, конечно. Доброе утро, от пневмонии умирали за очень-очень-очень долго до Ковида, и молодые, и старые. При чем тут вакцинация?
А раз не причем, то зачем вакцинироваться? Ну, получается не защищает прививка что ли?
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Kareglazaya
Ответ Alealeale
Это организаторы, продюсеры, режиссеры оказывают психологическое давление. Плюс у тебя нет замены, не отменить же из-за тебя одного всё шоу. Зрители разочаруются, коллеги останутся без зарплаты, все понесут убытки. Я сам в этой сфере работаю и знаю как там происходит. А если ты выберешь здоровье и уйдешь, тебя всего обговнят и больше никогда никуда не позовут. Мне продюсер лично говорил, что я не профессионал, если не выхожу на сцену с температурой 39. Хотя профессионализм актера заключается вообще не в этом. Но такие вот способы воздействия. На тебе зарабатывают деньги. Если ты сдохнешь, тебя выкинут и поставят кого-то другого. Плюс личная выгода, это может вам кажется, что денег может быть слишком много, но может Костомаров на дорогую квартиру копил или ещё на что-то шикарное.
Сейчас во многих сферах такое же отношение. Я работаю в IT, и у нас тоже все выходили на работу в любом состоянии, вплоть до температуры 39. Больничный брать не разрешали, угрожая увольнением, а это для сотрудников смерти подобно, т.к у всех ипотека.
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vanessa2021
Ответ lukaz
а еще он кровью харкал прямо на холодный бездушный лед. Другие фигуристы так говорили. Инфу про ныряние в прорубь подтвердили в нескольких сми. И никто из его друзей ее не опроверг. Даже жена не захотела врать.
Слушайте, у вас здравый смысл есть? Вы понимаете, что если человека госпитализировали в тяжелейшем состоянии, то эта пневмония не за несколько дней началасээь? И что, очевидно, в уличном шоу Авербуха, накануне своей госпитализации Роман катался очень сильно больной.

Относительно "ныряния в прорубь"- эти желтые сми работают так: ктото вбросит для хайпа, другие перепечатывают. Друзья Романа знать не могут про это, они не дежурят в его доме. Жена Романа вообще отказывается от комментариев. Отец Романа сказал, что ни в какие проруби он не нырял.
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Adeen
Ответ Pema
Состояние со стороны легких же ухудшилось.
Это реакция всего организма. Блин, долго объяснять.
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Lala M
Ответ alexnew
Это не пневмония, это пневмония вместе с гриппом. И как пишут, что при этом Роман вакцинировался, защитился значит от известного заболевания.
Вакцинация головного мозга, конечно. Доброе утро, от пневмонии умирали за очень-очень-очень долго до Ковида, и молодые, и старые. При чем тут вакцинация?
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Pema
Ответ alexnew
Как же так? Улучшалось состояние, улучшалось, отрезали одну ступню, другую, несколько пальце на руках и вдруг состояние ухудшилось, да еще и резко.
Состояние со стороны легких же ухудшилось.
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fasfas fsaffdsa
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Виктор Ковач
Ответ Игорь Горочкин
пневмония совсем не безобидное заболевание, особенно если её запустить
Было отморожение.Спал на улице
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