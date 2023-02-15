Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова резко ухудшилось («Известия»)
Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова резко ухудшилось после ампутации кистей, сообщает источник «Известий».
Отмечается, что сейчас 46-летний Костомаров не может дышать самостоятельно, до утра он пробудет под седацией. Врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за фиброза.
Информацию о резком ухудшении также подтверждает источник РЕН ТВ. По его данным, в левом легком был выявлен большой участок фиброза, а сам Костомаров сейчас подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?
Это, конечно, не отменяет того, что Илюша и свои шоу организует не лучшим образом. Особенно доставляет, как профи у него выходят катать свои проги на мелкие лягушатники для ЛП в темноте, прыгают там ультра-си и цепляются коньками за фонари, которыми Илья очерчивал территорию.
Открытый воздух не опасен, опасен при имеющейся уже вирусной и/или бактериальной инфекции спорт и активная деятельность потому что инфекция активно разносится по организму и размножается, а человек или не замечает или откладывает лечение.
И потом уже там, где в начальной стадии достаточно было покоя/постели и обильного питья, приходится интенсивно лечить, а интенсивное лечение само чревато осложнениями.
И человек со слабым иммунитетом просто сваливается в начальной стадии и излечивается дома.
С сильным же переносит на ногах до поры, пока сильный иммунитет не дает сильную же гиперреакцию с последующим воспалением всего организма.
При ковиде умирают именно от аномального иммунного ответа, названного цитокиновым штормом.
Относительно "ныряния в прорубь"- эти желтые сми работают так: ктото вбросит для хайпа, другие перепечатывают. Друзья Романа знать не могут про это, они не дежурят в его доме. Жена Романа вообще отказывается от комментариев. Отец Романа сказал, что ни в какие проруби он не нырял.