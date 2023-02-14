Порно снимали в туалете стадиона «Ниццы» во время матча с «Лиллем». Клуб подал жалобу

Теги Лилль Ницца лига 1 Франция происшествия Альянц Ривьера девушки и спорт контент Футбол

В туалете домашнего стадиона «Ниццы» снимали порно.

29 января во время матча 20-го тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Лиллем» (1:0) в кабинке туалета стадиона «Альянц Ривьера» снимался порнографический ролик. Об этом сообщали болельщики «Ниццы» в социальных сетях.

«Ницца» и компания Nice Eco Stadium, управляющая стадионом клуба, подали жалобы о нанесении имиджевого вреда арене.

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59 комментариев

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Vatikan
Главная новость в завтрашнюю подборку готова!
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Ильдар М
Ответ Лимит Лимитович
В смысле имиджевого вреда? Офигенного пиара!
Наверное снимали традиционный секс - М+Ж. Поэтому и имиджевый вред) Если бы голубков снимали, то вот тогда пиар, туалет раскрасили бы в шесть цветов и превратили бы в достопримечательность. А надпись Туалет заменили бы на "Центр гордости"
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Nick Crosier
Когда матч настолько скучный,что решил отбить цену на билеты.
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Вечно в бане
Ответ London-D
Ну вы понимаете, друг просит...)
А друг уверен что порно не с двумя мужиками, или ему все равно?
А то всякое нынче в тренде.
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Дмитрий Шеховцов
Ответ Marchenni
Надо оформлять fan id быстрее
Задолбали, клоуны, хватит приплетать везде Fan ID, это несмешно, если приняли такой закон, значит, надо исполнять.
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-3
-3
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Stewart Downing
Ключевое слово поставили на 1 место ради кликов. Позоришься спорц снова
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Арсен Венгер (копия)
Будем надеяться, что гендерный состав порно отличается от состава обычного мужского туалета на стадионе
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Пинающий Достоинства
А у них точно туалеты раздельные?
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shooher
Дзюба вторую часть снимал?
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исянов
там жахали бездарей из апл?
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mr kovalsky
Ужасно, как таким можно заниматься на стадион? А видео есть?
+3
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And-Rover
Элитный туалет стадиона Ниццы оскорбили.
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Dexter Dallas
Алвес позвал оператором Бензема?
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Kit244098
В туалете? Кино что ли про подвиги Алвеса снимали? Шустро. Куют деньги не отходя от кассы))
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Сергей Логинов
Сиффреди? Вудман?
елфи, сола
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Егор Антипов
а фулл будет?
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Матрёшка Ефросиьевна
на Спортс есть новости на любую тему) жаль спорта всё меньше
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Александр Максаков
Странный, наверно, комментарий под такой новостью... - но почему такой порядок слов в заголовке? Речь же не о каком-то всем известном случае.
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DiZ0893
Эх старина, Вудман, может ещё удивить)
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Ярик01
Ответ London-D
Ну вы понимаете, друг просит...)
Точно другу нужно туалетное порно? Обычно в массовые туалеты проходят вместе не М+Ж ...
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-1
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Artem Gavrishov
Хотелось бы посмотреть шедевр.)
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exbmw
А где-то заплакал Вальбуэна
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Hrenus Cazzius
надо пруфы
+2
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San Lorenso
Не поверю пока сам не увижу. Так что давайте ссылку.
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Pb-SE
Где ссылка?
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