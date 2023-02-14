Порно снимали в туалете стадиона «Ниццы» во время матча с «Лиллем». Клуб подал жалобу

В туалете домашнего стадиона «Ниццы» снимали порно.

29 января во время матча 20-го тура Лиги 1 между «Ниццей» и « » (1:0) в кабинке туалета стадиона « » снимался порнографический ролик. Об этом сообщали болельщики «Ниццы» в социальных сетях.

«Ницца» и компания Nice Eco Stadium, управляющая стадионом клуба, подали жалобы о нанесении имиджевого вреда арене.

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