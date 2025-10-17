17

Стойкович покинул пост тренера сборной Сербии без компенсации

Драган Стойкович покинул должность главного тренера сборной Сербии.

Футбольный союз Сербии объявил, что стороны договорились о прекращении сотрудничества, начавшегося в 2021 году. Никакой денежной компенсации для 60-летнего специалиста не предусмотрено.

Сербы провели 55 матчей под руководством Стойковича – 26 побед, 14 ничьих, 15 поражений. В квалификации ЧМ-2026 они идут третьими в группе К, отставая от Албании на 1 очко и от Англии на 8.

«У Стойковича зарплата как у 70 хирургов, а он не переносил критики. Сербия дала ему все, а он бросил игроков. Работа и подготовка к матчам – катастрофа». Экс-игрок «Атлетико» Богданович о тренере

Станкович о работе в сборной Сербии: «Каждый сербский тренер мечтает об этом, включая меня. Но еще слишком рано для этого, у меня контракт со «Спартаком»

Кто победит в главном матче Бундеслиги?1794 голоса
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Футбольного союза Сербии
logoСборная Сербии по футболу
logoДраган Стойкович
Федерация футбола Сербии
logoКвалификация ЧМ
отставки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Станкович о работе в сборной Сербии: «Каждый сербский тренер мечтает об этом, включая меня. Но еще слишком рано для этого, у меня контракт со «Спартаком»
1115 октября, 15:02
Мостовой о работе в сборной Сербии: «С какого хрена меня должны туда позвать? Хотя есть люди, которые не знают, как по мячу ударить, но они почему-то все в футболе»
2914 октября, 17:15
Станкович – главный кандидат на пост тренера сборной Сербии (TPK News)
8213 октября, 16:52
Главные новости
«В семье не без Станковича. Раньше я думал, что он плохой тренер, а выясняется, что он еще и глупый человек. Выгнать – и все: чемодан, вокзал, Белград». Губерниев о словах Деяна про критику
715 минут назад
Британское правительство разбирается с недопуском фанатов «Маккаби»: «Никто не должен быть лишен возможности посмотреть матч просто из-за того, кто он такой. Делаем все возможное»
1125 минут назад
Канчельскис про Англию: «Не знаю, как они выживают, там тяжело. Люди недовольны – все повышается в цене, а зарплаты нет. Раньше было получше»
1141 минуту назад
Джон Терри: «Произошедшее с Абрамовичем омерзительно. Во время локдауна он помогал службе здравоохранения, открывал стадион для медсестер, давал людям приют. Прекрасный человек»
3546 минут назад
Гендиректор «Маккаби» о недопуске фанатов на игру с «Виллой»: «Cпрашивают: «Как выглядит антисемитизм?» Часто – как цепочка мелких событий, ведущих к чему-то более зловещему»
1958 минут назад
Ассоциация футболистов Испании анонсировала протесты против игры «Барсы» в США перед всеми матчами 9-го тура Ла Лиги – из-за «недостатка прозрачности и последовательности»
14сегодня, 20:53
Игроки «Овьедо» и «Эспаньола» 15 секунд после свистка не начинали матч в знак протеста против проведения игр в США. В трансляцию это не попало – показывали общие планы стадиона
78сегодня, 20:40Фото
«ПСЖ» отыгрался с 1:3 в матче со «Страсбуром» – Рамуш забил на 58-й минуте, Меюлю – на 79-й. Сафонов остался в запасе
69сегодня, 20:40
Чемпионат Франция. «ПСЖ» Сафонова и «Страсбур» сыграли вничью 3:3, «Монако» Головина сыграет с «Анже» в субботу
20сегодня, 20:39
Пол Мерсон: «Арсенал» легко выиграет АПЛ, если победит «Фулхэм»! Безумная глубина состава, невероятная команда. Сравним с «Ливерпулем»: сломаются ван Дейк или Салах – до свидания»
24сегодня, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Эспаньол» победил «Овьедо», «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье
3сегодня, 20:55
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах уступила «Униону», «Бавария» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в субботу
3сегодня, 20:25
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграл вничью с «Аль-Фейхой», «Аль-Ахли» Мареза – с «Аль-Шабабом», «Аль-Наср» Роналду встретится с «Аль-Фатехом» в субботу
2сегодня, 20:00
«Лион» арендовал Хатебура у «Ренна» по «правилу джокера»
1сегодня, 19:29Фото
Тренер «Порта» Мускат после 4:3 с «Циндао Хайню»: «Победа очень важна для нас, все счастливы и довольны. Мы много забили в гостях и вернулись в Шанхай с тремя очками»
сегодня, 17:50Видео
Пятибратов о «Спартаке»: «У Станковича феноменальный ресурс, один из самых сильных составов клуба. А что команда из себя представляет? Ни один специалист не скажет, и это печально»
20сегодня, 17:40
Слуцкий после 2:1 с «Циндао Вест Кост»: «Мы больше контролировали игру и мяч. Пенальти упростил задачу, но это не умаляет усилий команды»
1сегодня, 17:04Видео
«Спартак» принимает «Ростов». Ждем всех на «Лукойл Арене» на домашнем матче красно-белых!
сегодня, 17:00Реклама
Экс-менеджер «МЮ» об уровне клуба: «Если сравнить с игрой в кости, то «Юнайтед» для успеха достаточно выбрасывать 3 и 4. Проблема в том, что у них единицы и двойки, а у «Ливерпуля» и «Сити» серия шестерок»
10сегодня, 16:28
Рикарду Са Пинту: «Если Роналду завершит карьеру в «Спортинге», это будет прекрасно для всех, красивая история. Болельщики клуба этого заслуживают, и Криштиану тоже»
6сегодня, 16:16