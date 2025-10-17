Стойкович покинул пост тренера сборной Сербии без компенсации
Драган Стойкович покинул должность главного тренера сборной Сербии.
Футбольный союз Сербии объявил, что стороны договорились о прекращении сотрудничества, начавшегося в 2021 году. Никакой денежной компенсации для 60-летнего специалиста не предусмотрено.
Сербы провели 55 матчей под руководством Стойковича – 26 побед, 14 ничьих, 15 поражений. В квалификации ЧМ-2026 они идут третьими в группе К, отставая от Албании на 1 очко и от Англии на 8.
«У Стойковича зарплата как у 70 хирургов, а он не переносил критики. Сербия дала ему все, а он бросил игроков. Работа и подготовка к матчам – катастрофа». Экс-игрок «Атлетико» Богданович о тренере
Станкович о работе в сборной Сербии: «Каждый сербский тренер мечтает об этом, включая меня. Но еще слишком рано для этого, у меня контракт со «Спартаком»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Футбольного союза Сербии
