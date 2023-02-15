У Месси нет результативных действий за 3 матча в плей-офф ЛЧ за «ПСЖ» – против «Реала» и «Баварии»

У Лионеля Месси нет ни голов, ни ассистов в составе « » в плей-офф чемпионов.

Аргентинец провел за парижан три игры в 1/8 финала турнира. В 2022 году французский клуб обыграл « » (1:0) в первом матче и уступил в ответном (1:3), а сегодня проиграл «Баварии» (0:1).

Ни в одной из этих игр у Месси не было результативных действий. Он отыграл их без замен.

Подробно со статистикой 35-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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