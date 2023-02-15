У Месси нет результативных действий за 3 матча в плей-офф ЛЧ за «ПСЖ» – против «Реала» и «Баварии»
У Лионеля Месси нет ни голов, ни ассистов в составе «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов.
Аргентинец провел за парижан три игры в 1/8 финала турнира. В 2022 году французский клуб обыграл «Реал» (1:0) в первом матче и уступил в ответном (1:3), а сегодня проиграл «Баварии» (0:1).
Ни в одной из этих игр у Месси не было результативных действий. Он отыграл их без замен.
Подробно со статистикой 35-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
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Месси для 8 ЗМ сейчас достаточно на клермонах статку набивать и с сигарой по полю ходить.
Перебить ЧМ невозможно, журналисты всегда за ЧМ вручают ЗМ :
Зидан 1998
Зубастик 2002
Каннаваро 2006
Модрич 2018
исключения 2010 и 2014 ибо там голосрвали тренеры и капитаны, с 2016 снова голосуют журналисты.
Зубастик в 2002 на пол года пропал, но за ЧМ получил ЗМ.
Ответьте хейтером Месси
Это они говорят что Месси в плей офф не может забить некому
Ни хера твой бледный цвет текста не видно.
😂😂😂