У Месси нет результативных действий за 3 матча в плей-офф ЛЧ за «ПСЖ» – против «Реала» и «Баварии»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

У Лионеля Месси нет ни голов, ни ассистов в составе «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов.

Аргентинец провел за парижан три игры в 1/8 финала турнира. В 2022 году французский клуб обыграл «Реал» (1:0) в первом матче и уступил в ответном (1:3), а сегодня проиграл «Баварии» (0:1).

Ни в одной из этих игр у Месси не было результативных действий. Он отыграл их без замен.

Подробно со статистикой 35-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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40 комментариев

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Амин Чич
Ответ Yavich
А зачем ему? Он уже всё всем доказал (с) 😂😂😂
футбол не теорема, тут постоянно играть надо )))
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Cim Bom
Ответ people people
ЗМ идет в учет прошлого сезона если по нормальному, а не этого. Так что максимум Месси должны дать The Best и все, а ЗМ дать ему это будет позором если сейчас от Баварии отлетят
а что ему первый липовый золотой мяч дадут чтоли? как минимум 4 из 7 он не заслужил а теперь и будет 5 из 8 незаслуженных. если мячик будут давать за чм,то его заслужил Мбаппе. Модричу же дали за серебро.
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МагаданФКБ
Осточертел ему этот Париж.Либо мысли о Барсе,либо о Росарио.
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people people
Ответ kvn9
Да ничего там он один бы не сделал, на него вся команда пахала, классическое идеальное совпадение командной самоотверженности и сыгранности, тактической мудрости тренера и таланта игрока. Говорю же, не люблю излишней восторженности и глупого хейта.
Ну так я его глупых фанатов цитировал. Когда фанаты неуместно возносят, то и дикий хейт в ответ будет, все просто
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kvn9
Ответ people people
Ну так он же супер пупер игрок, в "соло" ЧМ для аргов с пенок принес. Поэтому да, в соло должен
Да ничего там он один бы не сделал, на него вся команда пахала, классическое идеальное совпадение командной самоотверженности и сыгранности, тактической мудрости тренера и таланта игрока. Говорю же, не люблю излишней восторженности и глупого хейта.
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people people
Ответ Oleg
единственное это Холланд может вмешаться и то не борьбу за награду, а за второе место ибо что бы сдвинуть того же Мбаппе ему надо в соло затащить ЛЧ, но это сомнительно. Месси для 8 ЗМ сейчас достаточно на клермонах статку набивать и с сигарой по полю ходить.
Надеюсь все же Месси не дадут ЗМ чисто из-за ЧМ, ну хотя бы справедливость за левый ЗМ 2010 должна же восторжествовать
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Антон
Ответ people people
Забить с пенок же много ума надо)
Отдавать голевые передачи и забивать с игры в финале тоже, видимо, много ума не надо?))
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AnMe
Ответ kvn9
Да нормально Месси играл, началось разжигание и спекуляции, не люблю как чрезмерное превозношение, так и уничтожение на пустом месте. А что он должен был, в одиночку три мяча закинуть? Вполне мог и забить кстати, там был вопрос удачи.
Поздравляю с победой 🤝 редкие адекватные комментарии
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Oleg
Ответ people people
ЗМ идет в учет прошлого сезона если по нормальному, а не этого. Так что максимум Месси должны дать The Best и все, а ЗМ дать ему это будет позором если сейчас от Баварии отлетят
единственное это Холланд может вмешаться и то не борьбу за награду, а за второе место ибо что бы сдвинуть того же Мбаппе ему надо в соло затащить ЛЧ, но это сомнительно.
Месси для 8 ЗМ сейчас достаточно на клермонах статку набивать и с сигарой по полю ходить.
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Oleg
Ответ people people
ЗМ идет в учет прошлого сезона если по нормальному, а не этого. Так что максимум Месси должны дать The Best и все, а ЗМ дать ему это будет позором если сейчас от Баварии отлетят
ЗМ дают за сезон теперь. ЧМ входит в сезон 22 - 23.
Перебить ЧМ невозможно, журналисты всегда за ЧМ вручают ЗМ :
Зидан 1998
Зубастик 2002
Каннаваро 2006
Модрич 2018

исключения 2010 и 2014 ибо там голосрвали тренеры и капитаны, с 2016 снова голосуют журналисты.

Зубастик в 2002 на пол года пропал, но за ЧМ получил ЗМ.
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Имя Фамилия
Ответ kvn9
Где закинуть? Во влажных снах? А если серьёзно, то Мбаппе - супероружие, осебенно свежим на уставших защитников, вполне мог забить, может и не один. Только это при удачном раскладе, при котором и Бавария должна была к этому времени не в один мяч вести.
Вот именно, что Мбаппе супероружие, а меси это бесполезный балласт.
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kvn9
Ответ Имя Фамилия
Мбаппе полчаса хватило, чтобы в одиночку закинуть 2. Меси час на поле 0 опасных моментов.
Где закинуть? Во влажных снах? А если серьёзно, то Мбаппе - супероружие, осебенно свежим на уставших защитников, вполне мог забить, может и не один. Только это при удачном раскладе, при котором и Бавария должна была к этому времени не в один мяч вести.
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Имя Фамилия
Худший игрок в истории ПСЖ. Даже вдесятером с кучей травм ПСЖ в атаке создавал больше против того же Сити.
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people people
Ответ Виктор Петров
Аха, Голландия Хорватия и Франция тоже))>))
Забить с пенок же много ума надо)
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Max Payne
Гений! Игрок поколения! G.O.A.T 👑👑👑
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Ответ kvn9
Да нормально Месси играл, началось разжигание и спекуляции, не люблю как чрезмерное превозношение, так и уничтожение на пустом месте. А что он должен был, в одиночку три мяча закинуть? Вполне мог и забить кстати, там был вопрос удачи.
Ну так он же супер пупер игрок, в "соло" ЧМ для аргов с пенок принес. Поэтому да, в соло должен
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Я Гражданин Мира
Ответ Виктор Петров
У мессси в 35 матчах 20 голов 20 передач , у Кристинки в 33 матчах 7 голов 0 передач , ты о чем сейчас писала?
Зачем вы мне пишите этого?
Ответьте хейтером Месси
Это они говорят что Месси в плей офф не может забить некому
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Ответ rigobersong
Даже ребенку прости господи с синдромом дауна ясно, что ЗМ дадут за ЧМ, а не покер в дворовом чемпионате:)
ЗМ идет в учет прошлого сезона если по нормальному, а не этого. Так что максимум Месси должны дать The Best и все, а ЗМ дать ему это будет позором если сейчас от Баварии отлетят
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Имя Фамилия
Ответ kvn9
Да нормально Месси играл, началось разжигание и спекуляции, не люблю как чрезмерное превозношение, так и уничтожение на пустом месте. А что он должен был, в одиночку три мяча закинуть? Вполне мог и забить кстати, там был вопрос удачи.
Мбаппе полчаса хватило, чтобы в одиночку закинуть 2. Меси час на поле 0 опасных моментов.
+2
-2
0
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kvn9
Да нормально Месси играл, началось разжигание и спекуляции, не люблю как чрезмерное превозношение, так и уничтожение на пустом месте. А что он должен был, в одиночку три мяча закинуть? Вполне мог и забить кстати, там был вопрос удачи.
+1
-5
-4
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Роман
Ответ Виктор Петров
Ну ты здесь явно фанатки истерички у которой 0+0 в плей-офф на 5 чм
Ты вначале из дискв. статуса выберись, потом людям пиши.
Ни хера твой бледный цвет текста не видно.
+5
-1
+4
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Yavich
А зачем ему? Он уже всё всем доказал (с)

😂😂😂
+9
-1
+8
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ericssons
Месси был вообще сегодня на поле?
+3
-2
+1
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Виктор Петров
Ответ Роман
Дайте пенок, будут результаты (С) Месси
Ну ты здесь явно фанатки истерички у которой 0+0 в плей-офф на 5 чм
0
-5
-5
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Виктор Петров
Ответ Усама Бен Ладен
тут не играют клермоны и эспаньолы к сожалению
Аха, Голландия Хорватия и Франция тоже))>))
+3
-8
-5
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