Слуцкий после 2:1 с «Циндао Вест Кост»: «Мы больше контролировали игру и мяч. Пенальти упростил задачу, но это не умаляет усилий команды»

Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Циндао Вест Кост» (2:1).

Команды встречались в 27-м туре Суперлиги Китая, Спортс’’ показал матч в прямом эфире. Прокомментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский. На 13-й минуте «Циндао Вест Кост» вышел вперед после гола Матеуса Индио, на 20-й минуте У Си сравнял счет с пенальти.

На 38-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления защитника Сунь Цзе, на 45-й вторую красную карточку у «Циндао» получил Чжан Чэндун. На 58-й минуте Юй Ханьчао забил второй гол шанхайцев.

«Шэньхуа» выиграл во втором матче Суперлиги подряд, в прошлом туре разгромили «Мэйчжоу Хакка» (6:1). До этого команда не побеждала три игры в чемпионате Китая.

Леонид Слуцкий похвалил команду за игру.

«Мы плохо играли в начале игры, внимание и концентрация у нас не были на высоком уровне. После пропущенного гола производительность команды значительно улучшилась, дальше мы создали несколько моментов и быстро сравняли счет. Пенальти упростил задачу, но это не умаляет усилий команды.

Имея на два игрока меньше, соперник глубоко защищался, поэтому я попросил футболистов использовать фланги, чтобы играть интенсивнее. Мы больше контролировали игру и мяч. Я неоднократно говорил, что Юй Ханьчао и У Си не имеют себе равных. Они не только лидеры команды, но и подают пример молодым игрокам», – заявил главный тренер «Шанхай Шэньхуа».

В следующем матче «Шанхай» 22 октября сыграет дома с корейским «Сеулом» в азиатской Лиге чемпионов, начало трансляции в 15:15 по московскому времени. В Суперлиге команда Леонида Слуцкого 26 октября примет «Далянь Инбо», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире – старт в 14:35 по московскому времени.