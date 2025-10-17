Игроки «Овьедо» и «Эспаньола» 15 секунд после свистка не начинали матч в знак протеста против проведения игр в США. В трансляцию это не попало – показывали общие планы стадиона

Игроки «Овьедо» и «Эспаньола» протестовали против проведения матча Ла Лиги в США.

Сегодня команды из Астурии и Каталонии встречаются на «Нуэво Карлос Тартьере» в 9-м туре чемпионата Испании . Ранее стало известно, что Ла Лига организует декабрьскую игру «Вильярреал » – «Барселона » в США.

В знак протеста против этого футболисты «Реал Овьедо » и «Эспаньола » решили ничего не делать первые 15 секунд после стартового свистка. О планах клубов Примеры провести подобную акцию стало известно сегодня днем.

Примечательно, что протест игроков не попал в трансляцию – вместо этого демонстрировались кадры, снятые из-за пределов стадиона.

Фото: Gettyimages.ru /Juan Manuel Serrano Arce