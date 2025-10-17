  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игроки «Овьедо» и «Эспаньола» 15 секунд после свистка не начинали матч в знак протеста против проведения игр в США. В трансляцию это не попало – показывали общие планы стадиона
Фото
59

Игроки «Овьедо» и «Эспаньола» 15 секунд после свистка не начинали матч в знак протеста против проведения игр в США. В трансляцию это не попало – показывали общие планы стадиона

Игроки «Овьедо» и «Эспаньола» протестовали против проведения матча Ла Лиги в США.

Сегодня команды из Астурии и Каталонии встречаются на «Нуэво Карлос Тартьере» в 9-м туре чемпионата Испании. Ранее стало известно, что Ла Лига организует декабрьскую игру «Вильярреал» – «Барселона» в США.

В знак протеста против этого футболисты «Реал Овьедо» и «Эспаньола» решили ничего не делать первые 15 секунд после стартового свистка. О планах клубов Примеры провести подобную акцию стало известно сегодня днем.

Примечательно, что протест игроков не попал в трансляцию – вместо этого демонстрировались кадры, снятые из-за пределов стадиона.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce

Кто победит в главном матче Бундеслиги?1751 голос
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoЛа Лига
logoВильярреал
logoРеал Овьедо
происшествия
logoЭспаньол
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Канчельскис про Англию: «Не знаю, как они выживают, там тяжело. Люди недовольны – все повышается в цене, а зарплаты нет. Раньше было получше»
410 минут назад
Джон Терри: «Произошедшее с Абрамовичем омерзительно. Во время локдауна он помогал службе здравоохранения, открывал стадион для медсестер, давал людям приют. Прекрасный человек»
1215 минут назад
Гендиректор «Маккаби» о недопуске фанатов на игру с «Виллой»: «Cпрашивают: «Как выглядит антисемитизм?» Часто – как цепочка мелких событий, ведущих к чему-то более зловещему»
1127 минут назад
Ассоциация футболистов Испании анонсировала протесты против игры «Барсы» в США перед всеми матчами 9-го тура Ла Лиги – из-за «недостатка прозрачности и последовательности»
1249 минут назад
«ПСЖ» отыгрался с 1:3 в матче со «Страсбуром» – Рамуш забил на 58-й минуте, Меюлю – на 79-й. Сафонов остался в запасе
70сегодня, 20:40
Чемпионат Франция. «ПСЖ» Сафонова и «Страсбур» сыграли вничью 3:3, «Монако» Головина сыграет с «Анже» в субботу
20сегодня, 20:39
Стойкович покинул пост тренера сборной Сербии без компенсации
17сегодня, 20:22
Пол Мерсон: «Арсенал» легко выиграет АПЛ, если победит «Фулхэм»! Безумная глубина состава, невероятная команда. Сравним с «Ливерпулем»: сломаются ван Дейк или Салах – до свидания»
22сегодня, 20:07
«Барселона» следит за лучшим бомбардиром «Хоффенхайма» Аслани. Форвард сборной Косово говорил, что мечтает играть за «блауграну»
5сегодня, 19:53
Лидер Консервативной партии Великобритании Баденок о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Виллой»: «Национальный позор. Если у нас есть места, куда евреям нельзя, это ужасный сигнал»
48сегодня, 19:47
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Эспаньол» победил «Овьедо», «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье
347 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах уступила «Униону», «Бавария» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в субботу
3сегодня, 20:25
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграл вничью с «Аль-Фейхой», «Аль-Ахли» Мареза – с «Аль-Шабабом», «Аль-Наср» Роналду встретится с «Аль-Фатехом» в субботу
2сегодня, 20:00
«Лион» арендовал Хатебура у «Ренна» по «правилу джокера»
1сегодня, 19:29Фото
Тренер «Порта» Мускат после 4:3 с «Циндао Хайню»: «Победа очень важна для нас, все счастливы и довольны. Мы много забили в гостях и вернулись в Шанхай с тремя очками»
сегодня, 17:50Видео
Пятибратов о «Спартаке»: «У Станковича феноменальный ресурс, один из самых сильных составов клуба. А что команда из себя представляет? Ни один специалист не скажет, и это печально»
17сегодня, 17:40
Слуцкий после 2:1 с «Циндао Вест Кост»: «Мы больше контролировали игру и мяч. Пенальти упростил задачу, но это не умаляет усилий команды»
1сегодня, 17:04Видео
«Спартак» принимает «Ростов». Ждем всех на «Лукойл Арене» на домашнем матче красно-белых!
сегодня, 17:00Реклама
Экс-менеджер «МЮ» об уровне клуба: «Если сравнить с игрой в кости, то «Юнайтед» для успеха достаточно выбрасывать 3 и 4. Проблема в том, что у них единицы и двойки, а у «Ливерпуля» и «Сити» серия шестерок»
10сегодня, 16:28
Рикарду Са Пинту: «Если Роналду завершит карьеру в «Спортинге», это будет прекрасно для всех, красивая история. Болельщики клуба этого заслуживают, и Криштиану тоже»
6сегодня, 16:16