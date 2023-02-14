👑 Йоханнес Бо выиграл 4 золотых медали в 4 гонках на чемпионате мира в Оберхофе

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии Йоханнес Бо Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо завоевал четвертую золотую медаль на чемпионате мира в Оберхофе.

Сегодня спортсмен выиграл индивидуальную гонку. До этого также были победы в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования.

16 февраля на ЧМ пройдет сингл-микст, 18 февраля – мужская эстафета, 19 февраля – масс-старт.

Такого доминирования в биатлоне не было: Йоханнес Бо крушит всех и охотится за вечными рекордами Фуркада и Бьорндалена

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18 комментариев

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5658y8bs5f
Будущий абсолютный чемпион мира
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SiberMK
Ответ Лунев спасет
Что он принимает?
Умалат
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SiberMK
Ответ Додик Аксель
Ходом конечно фору даёт многим Йоха. При такой готовности может всё золото ЧМ собрать.
МС с огромной вероятностью заберёт, стафа это как у напарников пойдёт, но по текущим результатам и там соперников нет. Самые большие шансы проколоться на миксте, ибо женщина, она всегда женщина, если Оберг к примеру привезёт хороший задел для Себа, то они могут побороться за победу. Кроме шведов не вижу конкурентов у норвежцев, французы не впечатляют, а точнее мужская часть Бульон и Ко
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Maxximus
Ответ гилберт
Напрашивается выступление Йоси в чистых лыжах. В коньке спокойно даст бой основе.
В топ 15 без россиян точно будет
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Maxximus
Ответ Лунев спасет
Что он принимает?
Видимо то, что будет под запретом лет через 5
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Лунев спасет
Что он принимает?
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Katerinapv
Ответ encaro_one
Высота совсем другая, подготовка другая нужна была бы.
Конечно, понимаю, рельеф, высота. Да уже это так, из раздела, «если бы да кабы». А так, конечно, фантастика, молодец! Нечего сказать!
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encaro_one
Ответ Katerinapv
Шик, блеск. Йоха, ты бы поборолся за ТОП-3, ну ТОП-6 (уверена), коньковой разделки в Планице. Эх, жаль, что не увидим там…
Высота совсем другая, подготовка другая нужна была бы.
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Ебздрогыч
Без Латыпова и Серохвостова у Бё не медали, а фантики!
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гилберт
Напрашивается выступление Йоси в чистых лыжах. В коньке спокойно даст бой основе.
+1
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tonyadams
Превосходство Йоханнеса на лыжне пугающее. Он и с третьим промахом бы выиграл.
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Додик Аксель
Ходом конечно фору даёт многим Йоха. При такой готовности может всё золото ЧМ собрать.
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ОлесяОлеська
МОЩА. Как с космоса прилетел. Он не только к одному чемпионату подготовился, но и ко всему сезону. Просто недосягаем.
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fewral
Гонка же ещё идёт. Вдруг кто-то обойдёт его)
0
-2
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Ильназ Гимаев
Что м биатлоном происходит😭😭😭
+1
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Katerinapv
Шик, блеск. Йоха, ты бы поборолся за ТОП-3, ну ТОП-6 (уверена), коньковой разделки в Планице. Эх, жаль, что не увидим там…
+4
-3
+1
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гилберт
Уле Айнар Бё.
+8
-2
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tonyadams
Превосходство Йоханнеса на лыжне пугающее. Он и с третьим промахом бы выиграл.
+3
-3
0
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