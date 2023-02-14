👑 Йоханнес Бо выиграл 4 золотых медали в 4 гонках на чемпионате мира в Оберхофе
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо завоевал четвертую золотую медаль на чемпионате мира в Оберхофе.
Сегодня спортсмен выиграл индивидуальную гонку. До этого также были победы в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования.
16 февраля на ЧМ пройдет сингл-микст, 18 февраля – мужская эстафета, 19 февраля – масс-старт.
Такого доминирования в биатлоне не было: Йоханнес Бо крушит всех и охотится за вечными рекордами Фуркада и Бьорндалена
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