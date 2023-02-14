Захарян отказался переходить в «Галатасарай» («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

Полузащитник Арсен Захарян не собирается переходить в чемпионат Турции.

По данным источника «Чемпионата», «Галатасарай» связывался с «Динамо» по поводу трансфера 19-летнего футболиста, но сам игрок отказался от переговоров.

В текущем сезоне Захарян отдал 5 голевых передач за 16 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев

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AlainProst
Ответ Бакинский Кот
В Лондоне аж подпрыгнули от радости ...😄😄😄
"Подпрыгнули" как раз в 4урции. Говорят в "вашем" Баку уже готовятся.
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Shuller18
Ответ КостяТ
Да да, армянин в Турцию👍🏻 это у кого ума хватило на такое предложение. Его либо там затюкали либо тут диаспора заклеймила бы.
Кстати, по данным ТМ, ни одного армянина в Турции сейчас нет среди футболистов
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Бакинский Кот
В Лондоне аж подпрыгнули от радости ...😄😄😄
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AlainProst
Ответ jepp ebriloff
Озбилиз вот в Бешикташе был, например
Да, он даже родился там (в Стамбуле) и жил некоторое время. Но нам, армянам, всё-равно было неприятно и непонятно, почему он пошёл на это.
С другой стороны, то, что сейчас называют Турцией – часть нашей Родины (другая половина принадлежит Греции). И армяне, проживающие там, на самом деле у себя дома.
Однажды всё встанет на свои места...
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Висита Эльмурзаев
Ответ КостяТ
Да да, армянин в Турцию👍🏻 это у кого ума хватило на такое предложение. Его либо там затюкали либо тут диаспора заклеймила бы.
Там его никто не затюкал бы
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trpetz
Ответ КостяТ
Да да, армянин в Турцию👍🏻 это у кого ума хватило на такое предложение. Его либо там затюкали либо тут диаспора заклеймила бы.
Арас Озбилиз выступал в Турции и играл за Армению
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Влад Кокорин
Опять Челси сорвался….
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Фёдор Кузнецов
Даже чисто из футбольных причин логично, там непонятно как доигрывать сезон будут
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Виталий Желтоусов
Сырой он ещё и нестабильный для любой из топ лиг, а в Турцию зачем ему ехать?
Он то и в Динамо себя толком не проявил.
Много у нас было молодых и ранних. Лишь бы не перегорел.
Здоровья и удачи ему.
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Северный болельщик
Если это так, очень плохо для него. Играет не стабильно, нужен новый чемпионат и еврокубки.
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pannik-88@mail.ru
Красавец!
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Максим Семин
Ответ bellyashe
Заху и так в Армении многие недолюбливают за то, что сборную России выбрал, а если б он ещё и в Турцию играть поехал, вообще бы жесть была)
Захарян родился и вырос как футболист в России. Почему он должен был выбрать Армению, не понятно.
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Пуп Ппп
Разрывается между двумя родинами Рф и Турцией.
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Рамзан Нальгиев
Ответ bellyashe
Заху и так в Армении многие недолюбливают за то, что сборную России выбрал, а если б он ещё и в Турцию играть поехал, вообще бы жесть была)
Фрунзик Осман Джан))))
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Ка Ман
Летят перелетные птицы
Ушедшее лето искать.
Летят они в жаркие страны,
А я не хочу улетать,
А я остаюся с тобою,
Родная моя сторона!
Не нужно мне солнце чужое,
Чужая земля не нужна.
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Рамзан Нальгиев
в должунси же переходил?
+1
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Atsuktuvas
Ответ bellyashe
Заху и так в Армении многие недолюбливают за то, что сборную России выбрал, а если б он ещё и в Турцию играть поехал, вообще бы жесть была)
Случаи, когда человеку наплевать на свою этническую культуру и историю - увы, нередки. Люди, иногда, просто продаются. Я сейчас не про Захаряна, а в общем..
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jepp ebriloff
Ответ КостяТ
Да да, армянин в Турцию👍🏻 это у кого ума хватило на такое предложение. Его либо там затюкали либо тут диаспора заклеймила бы.
Озбилиз вот в Бешикташе был, например
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Viktor Martunov
Ну вот и вопрос по утке разрешился.
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Кеша
Что и требовалось доказать ! Не поедет этнический армянин в Турцию.
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LIBerly
Было бы странно, если бы согласился
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Никому_никабельный
Оперативно
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Mr Hgaar
Не удивительно
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КостяТ
Да да, армянин в Турцию👍🏻 это у кого ума хватило на такое предложение. Его либо там затюкали либо тут диаспора заклеймила бы.
+18
-6
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bellyashe
Заху и так в Армении многие недолюбливают за то, что сборную России выбрал, а если б он ещё и в Турцию играть поехал, вообще бы жесть была)
+31
-8
+23
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