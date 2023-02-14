Захарян отказался переходить в «Галатасарай» («Чемпионат»)

Полузащитник Арсен Захарян не собирается переходить в чемпионат Турции.

По данным источника «Чемпионата», « » связывался с « » по поводу трансфера 19-летнего футболиста, но сам игрок отказался от переговоров.

В текущем сезоне Захарян отдал 5 голевых передач за 16 матчей в Мир . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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