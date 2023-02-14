Захарян отказался переходить в «Галатасарай» («Чемпионат»)
Полузащитник Арсен Захарян не собирается переходить в чемпионат Турции.
По данным источника «Чемпионата», «Галатасарай» связывался с «Динамо» по поводу трансфера 19-летнего футболиста, но сам игрок отказался от переговоров.
В текущем сезоне Захарян отдал 5 голевых передач за 16 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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С другой стороны, то, что сейчас называют Турцией – часть нашей Родины (другая половина принадлежит Греции). И армяне, проживающие там, на самом деле у себя дома.
Однажды всё встанет на свои места...
Он то и в Динамо себя толком не проявил.
Много у нас было молодых и ранних. Лишь бы не перегорел.
Здоровья и удачи ему.
Ушедшее лето искать.
Летят они в жаркие страны,
А я не хочу улетать,
А я остаюся с тобою,
Родная моя сторона!
Не нужно мне солнце чужое,
Чужая земля не нужна.