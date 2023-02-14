Трусову представили как чемпионку России на шоу «Влюбленные в фигурное катание». Комментатор «Матч ТВ» Журанков опроверг, а потом извинился

Теги сборная России чемпионат России женское катание Андрей Журанков Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова выступила на фестивале «Влюбленные в фигурному катание» в Москве.

Перед выходом на лед ведущие представили Трусову как чемпионку России, на что отреагировал комментатор «Матч ТВ» Андрей Журанков. «Маленькая поправочка: Трусова не выигрывала чемпионат России, ну да ладно. У нее другие большие заслуги», – произнес он в эфире.

Однако после выступления фигуристки Журанков извинился: «Я чуточку, кстати, должен извиниться перед Сашей. Да, она не выиграла чемпионат России, но она стала чемпионкой России после недавних событий, я думаю, всем понятных».

25 декабря 2021 года Трусова заняла на чемпионате России второе место. Победила Камила Валиева, результат которой позже был аннулирован из-за положительной допинг-пробы.

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

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82 комментария

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Владислава Крюкова
Ответ BeastI666I
нет. пока медаль ей не вручили она не ОЧ... ей даже медаль не дали!
Что за странная логика? А Саше кто-то медаль дал?
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76yjgh98tr675dyt45
Ответ Sobachkin
Ну она ж мученица! Плюс для основной аудитории и так сойдет, они ж промытые
Это ветка не про щербакову, не туда пришёл
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Sobachkin
Ответ Сережа-молодец!
Да там весь штат ведущих на мыло надо. Слушать невозможно
Скоро митинг Пу в Лужниках, ждем Губернеиева
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Sobachkin
Ну она ж мученица! Плюс для основной аудитории и так сойдет, они ж промытые
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Noname No
Ответ Delirium
Он просто пояснил свою ошибку, так как он помнил, что Саша золота ЧР не выигрывала, и забыл, что стала чемпионкой по итогу судебного разбирательства. Ошибка некрасивая, но никакой предвзятости или негатива к Саше не было, он сам же публично извинился и исправил свою ошибку. Так что остыньте, errare humanum est.
Это не отменяет того факта, что подготовился он к своей работе сегодня так себе
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Noname999
Ответ Шубы
насчёт ЧР окончательное. Если даже РУСАДА лишило ее этого титула, то что думаете КАС вернёт обратно что-ль) Да и к тому же проба была взята именно с этого турнира. Тут автоматический дисквал. Других вариантов быть не может. Не важно, виновен ты или не виновен. Результаты аннулируются.
Речь была о том, что решение официально вступает в силу после истечения сроков обжалования, после чего Сашу везде можно будет объявлять ЧР. А он встрял и поднял эту тему зачем то, кому оно вообще надо было на развлекательном шоу.
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NataliaB.3003
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
На своём месте такие проколы не делают.
А-ха-ха!. Где здесь проколы?.
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Виктория криворучко
Уже задолбали эти новости про Трусову, !!что в стране других фигуристов нет!!!??? Как погуляла,как покушала , как покакала, где.и чем поторговала... давно уже никакого прогресса кактспортсменки, один хайп! Надоела!!
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Delirium
Ответ BeastI666I
нет. пока медаль ей не вручили она не ОЧ... ей даже медаль не дали!
За командник никому медаль не вручили. До окончания разбирательств первое место занимает команда ОКР, а что будет по итогам суда посмотрим.
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Два евГения
Трусова связалась с кАналом под стать себе. Они стоят друг друга
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Olicha Kobina
Блин, какой стадион со светом перемудрили. Фигуристы даже боятся кататься без света
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Сергей Орлов
Ответ Noname999
Звучало стремно.. Понятно, решение не окончательное ещё, но зачем акцентировать на этом и ещё раз поднимать неприятную тему( и Сашу, и Камилу задел получается на ровном месте
Тыкать острой палкой допингисток надо при любом удобном случае.
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пильмень недожаренный
Как не красиво себя Журнаков повëл, хорошо хоть извинился
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FatPony
Ответ ssd125
Два. Не имеет значения, кого там чего лишили на бумаге вразрез всякой логике и здравому смыслу, ЧР-22 была, есть и будет Камила Валиева, можешь запомнить это как аксиому.
Запомни ты как аксиому, которую признали на официальном уровне — проба Камилы Валиевой в день произвольной программы оказалась положительной, в связи с чем Камила Валиева дисквалифицирована и лишена титула чемпионки России, что признает, к своей чести, и сама Камила, указав на своей официальной странице в инстаграме, что она двукратная серебряная призерка чемпионата России. Но ты можешь продолжать жить в своей альтернативной реальности, где Камила ЧР-2022, кто тебе запретит.
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76yjgh98tr675dyt45
Ответ NataliaB.3003
И что вы предлагаете?. Он по-моему вполне на своем месте.
На своём месте такие проколы не делают.
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Delirium
Ответ Natalia Solomakha
Журанков в своих "чуточку" извинениях поясняет, что "она "стала чемпионкой" и далее по тексту. Значит, дело не в том, что "считает итоги" временными. Набросил и струсил элементарно. Кто-то настучал по шапке уже, пока спортсменка катала. Сколько можно вообще предвзятость комментаторов (!)оправдывать? Какое дело зрителю, кто ему нравится или нет, с чем он согласен, что он считает правильным? Это же позорище так делать свою работу. Тем более, позволять себе подобные выпады во время праздничного концерта.
Он просто пояснил свою ошибку, так как он помнил, что Саша золота ЧР не выигрывала, и забыл, что стала чемпионкой по итогу судебного разбирательства. Ошибка некрасивая, но никакой предвзятости или негатива к Саше не было, он сам же публично извинился и исправил свою ошибку. Так что остыньте, errare humanum est.
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шампион
Некомпетентность 80 лвл
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artpal
Ответ Olicha Kobina
отпечатка, если что. как у вас горит трусоботы фанаты :)))
Ну мы хотя бы фамилию своей любимицы знаем)
Не то, что у вас - каждые полгода надо новую учить: Валиева, Калиева - да какая разница
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76yjgh98tr675dyt45
Ответ Евгения Гринева
Все правильно он сказал, расследование еще не завершено, Валиева может подать апелляцию, вот когда официально передадут медаль, тогда и можно будет говорить, что Трусова чр
Расследование чего? Допинг в пробе исчезнет?
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Леди Брэкнелл
вообще шоу полный кринж, от и до
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ssd125
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
Валиева стала чемпионкой под допингом. Это все что нужно знать о этом прокате.
Под допингом Петарда всю жизнь каталась. Без допинга разнесло в несколько раз, растеряла квады и даже тройные еле прыгает и двоит.
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Два евГения
Ответ Этери горячая
Какая-то провокация. Обратите внимание на пухлого и запыхавшегося Шурика. Она не будет кататься в финале Гран-при. Она придумает какое-нибудь фальшивое оправдание, например, перед чемпионатом страны.
Там уже градусники наготове! Ракета ушла в утиль
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76yjgh98tr675dyt45
Просто его нужно уволить. Трусова официально представляет канал который её же и оскорбляет. Вот дела так дела. Она к слову из за этого потеряла первый канал. Это серьёзная потеря. И безусловно рассчитывает на 100% лояльность от матч тв.
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Sincere
Ответ Lala M
А что официально все уже отдали?
ЧР официально отдали, да.
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BeastI666I
Ответ Delirium
Пока суд не дисквалифицирует ее, она ОЧ в командном турнире. Так же как Щербакова все-еще серебряная призерка ЧЕ, пока не наступит ясность с этим делом.
нет. пока медаль ей не вручили она не ОЧ... ей даже медаль не дали!
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