Трусову представили как чемпионку России на шоу «Влюбленные в фигурное катание». Комментатор «Матч ТВ» Журанков опроверг, а потом извинился

Фигуристка Александра Трусова выступила на фестивале «Влюбленные в фигурному катание» в Москве.

Перед выходом на лед ведущие представили Трусову как чемпионку России, на что отреагировал комментатор «Матч ТВ» Андрей Журанков. «Маленькая поправочка: Трусова не выигрывала чемпионат России, ну да ладно. У нее другие большие заслуги», – произнес он в эфире.

Однако после выступления фигуристки Журанков извинился: «Я чуточку, кстати, должен извиниться перед Сашей. Да, она не выиграла чемпионат России, но она стала чемпионкой России после недавних событий, я думаю, всем понятных».

25 декабря 2021 года Трусова заняла на чемпионате России второе место. Победила Камила Валиева, результат которой позже был аннулирован из-за положительной допинг-пробы.

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