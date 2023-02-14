Пеп Гвардиола: «Прошу прощения у Джеррарда за свои необязательные и глупые комментарии. Мне стыдно»

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола извинился за слова о Стивене Джеррарде

Напомним, главный тренер «Манчестер Сити», комментируя обвинения в финансовых нарушениях, сказал: «Виноват ли «Ман Сити», что Джеррард поскользнулся на «Энфилде»?»

«Я прошу прощения у Стивена Джеррарда за свои необязательные и глупые комментарии, которые я сделал в прошлый раз.

Мне стыдно за себя, потому что он этого не заслуживает», – сказал Гвардиола.

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40 комментариев

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savik-A.M.
Ответ Pertinax Gandi
Мог и не извиняться, сказал бы: "Мой есть эспаньол и плохо говорить английский язык. Я не понимай, что иметь в виду".
И перейти резко на арабский )
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Влад161
Ответ Artem Sarapulov
Также Джерард: "Я не виноват, в том, что Пеп облысел и шарлатанит"
В чем заключается шарлатанство ?!)
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CherenkovF
А в чем сила Пепа?
Наоборот, конформист и слабак.
Не сказал ничего оскорбительного, нормально пошутил. Но потом решил включить ангелочка с крыльями.
Зачем? Чисто ради пиара и поддержания образа интеллектуала. Лицемерие чистой воды. Будь настоящим. Пошутил, мы посмеялись, все отлично.
Там никакого оскорбления лично Джерарда не было.
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Антон Киселёв
На нервах сморозил лишнего, бывает
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Моутиньо оформляет 40
Ответ инок
Хорошо, что извинился. Пеп не виноват, что Джерард поскользнулся, но виноват в том, что об этом до сих пор помнят.
При чем тут Пеп-то, он тогда в другой стране был
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Dimonty
Ответ Pertinax Gandi
Мог и не извиняться, сказал бы: "Мой есть эспаньол и плохо говорить английский язык. Я не понимай, что иметь в виду".
Слишком плоско
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Artem Sarapulov
Ответ Aleksey Yashin
Джеррард: Этого недостаточно, я хотел бы услышать извинения в прямом эфире
Также Джерард: "Я не виноват, в том, что Пеп облысел и шарлатанит"
+1
-3
-2
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Isshin88
Ответ Aleksey Yashin
Джеррард: Этого недостаточно, я хотел бы услышать извинения в прямом эфире
На одном колене.
+5
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+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Анатольевич
Стивен Кадыров получается
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кактус Каким
Гвардиола родом с украйны
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Давыдов
протрезвел что ли? ну ладно
0
-1
-1
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red hikkikomori
Ответ Aleksey Yashin
Джеррард: Этого недостаточно, я хотел бы услышать извинения в прямом эфире
Ещё пусть Пеп споёт гимн Ливерпуля)
+15
-1
+14
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Cemal Mustafaoglu
Ответ Эксперимент
Не понимаю что такого сказал Пеп, это разве оскорбление?
Гвардиола очень корректный и хорошо воспитанный человек. думаю, это не оскорбление, но так как момент был неприятным для Джеррарда, выглядело как злопамятство или глумление. Гвардиола решил показать, что это было неправильно. вот и все.
+8
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+8
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Last Hero
Малиновский позвонил, заставил извиниться
+2
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Last Hero
Ответ инок
Хорошо, что извинился. Пеп не виноват, что Джерард поскользнулся, но виноват в том, что об этом до сих пор помнят.
Что значит подскользнулся? Новое слово?
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Dizzod
Ответ Pertinax Gandi
Мог и не извиняться, сказал бы: "Мой есть эспаньол и плохо говорить английский язык. Я не понимай, что иметь в виду".
Тогда уж: мой есть каталана и кастильяна
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ПравдоРуб
Ответ инок
Хорошо, что извинился. Пеп не виноват, что Джерард поскользнулся, но виноват в том, что об этом до сих пор помнят.
Виноват что напомнил, а помнить он это будет всегда так как забыть такое трудно
+4
-1
+3
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Dr.Hapot
R
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Niko [Ars]
Ответ Insan
Сильные люди умеют признавать свои ошибки. Причём, признавать их также публично, как и ошиблись.
пеп молодец, что извинился
но он спалил себя, будто с пепом что-то не так в этом сезоне. неспроста всякие конфликты внутри клуба
+16
-3
+13
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Он оступился на банановой кожуре, а это попахивает расизмом
0
-1
-1
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hwttm264n2
Шарлатану пояснили походу чем это может закончится!!!
+1
-2
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Вазген, друг Мхитаряна.
Зачем нужно было извиняться. Разве пеп виноват что жиррард поскользнулся и ливирпуль тридцать с лишним лет не брал трофей
+3
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rcbkz6mrtd
Молодец что извинился
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-1
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Maggio 13
Ответ Pertinax Gandi
Мог и не извиняться, сказал бы: "Мой есть эспаньол и плохо говорить английский язык. Я не понимай, что иметь в виду".
😂
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alim_liver_kz
Нежданчик. Не все потеряно значить. Уйдешь в норм клуб тренить, больше зауважаю однако
+1
-2
-1
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