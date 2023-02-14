Пеп Гвардиола: «Прошу прощения у Джеррарда за свои необязательные и глупые комментарии. Мне стыдно»
Пеп Гвардиола извинился за слова о Стивене Джеррарде.
Напомним, главный тренер «Манчестер Сити», комментируя обвинения в финансовых нарушениях, сказал: «Виноват ли «Ман Сити», что Джеррард поскользнулся на «Энфилде»?»
«Я прошу прощения у Стивена Джеррарда за свои необязательные и глупые комментарии, которые я сделал в прошлый раз.
Мне стыдно за себя, потому что он этого не заслуживает», – сказал Гвардиола.
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Наоборот, конформист и слабак.
Не сказал ничего оскорбительного, нормально пошутил. Но потом решил включить ангелочка с крыльями.
Зачем? Чисто ради пиара и поддержания образа интеллектуала. Лицемерие чистой воды. Будь настоящим. Пошутил, мы посмеялись, все отлично.
Там никакого оскорбления лично Джерарда не было.
но он спалил себя, будто с пепом что-то не так в этом сезоне. неспроста всякие конфликты внутри клуба