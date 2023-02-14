Пеп Гвардиола: «Прошу прощения у Джеррарда за свои необязательные и глупые комментарии. Мне стыдно»

извинился за слова о .

Напомним, главный тренер « », комментируя обвинения в финансовых нарушениях, сказал: «Виноват ли «Ман Сити», что Джеррард поскользнулся на «Энфилде»?»

«Я прошу прощения у Стивена Джеррарда за свои необязательные и глупые комментарии, которые я сделал в прошлый раз.

Мне стыдно за себя, потому что он этого не заслуживает», – сказал Гвардиола.

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