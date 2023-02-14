«Реал» следит за Хвичей на случай провала сделки по Беллингему, но платить 100 млн евро не будет (Cadena SER)
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия привлек внимание «Реала».
По данным Cadena SER, мадридцы намерены приложить все необходимые усилия для покупки хавбека «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема, однако на тот случай, если сделка сорвется, они ищут альтернативные варианты усиления атаки. В связи с этим клуб Ла Лиги следит за грузинским футболистом «Наполи».
Утверждается, что «Реал» не планирует платить за Кварацхелию 100 млн евро, которые могут потребовать неаполитанцы, но при подходящих условиях готов попытаться заключить сделку.
В текущем сезоне экс-игрок «Рубина» совершил 18 результативных действий за 18 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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P.S. У нас уже Милитава есть из грузии
Примерно то же самое. Ну причём тут Хвича и Беллингем?
В них ещё никто не верит никогда.
Вот у Кикнадзе похожая история есть и её даже доказывать не нужно.