«Реал» следит за Хвичей на случай провала сделки по Беллингему, но платить 100 млн евро не будет (Cadena SER)

Полузащитник «Наполи» привлек внимание « ».

По данным Cadena SER, мадридцы намерены приложить все необходимые усилия для покупки хавбека « » Дортмунд Джуда Беллингема, однако на тот случай, если сделка сорвется, они ищут альтернативные варианты усиления атаки. В связи с этим клуб следит за грузинским футболистом « ».

Утверждается, что «Реал» не планирует платить за Кварацхелию 100 млн евро, которые могут потребовать неаполитанцы, но при подходящих условиях готов попытаться заключить сделку.

В текущем сезоне экс-игрок «Рубина» совершил 18 результативных действий за 18 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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