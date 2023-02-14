«Реал» следит за Хвичей на случай провала сделки по Беллингему, но платить 100 млн евро не будет (Cadena SER)

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Хвича Кварацхелия Джуд Беллингем Футбол

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия привлек внимание «Реала».

По данным Cadena SER, мадридцы намерены приложить все необходимые усилия для покупки хавбека «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема, однако на тот случай, если сделка сорвется, они ищут альтернативные варианты усиления атаки. В связи с этим клуб Ла Лиги следит за грузинским футболистом «Наполи».

Утверждается, что «Реал» не планирует платить за Кварацхелию 100 млн евро, которые могут потребовать неаполитанцы, но при подходящих условиях готов попытаться заключить сделку.

В текущем сезоне экс-игрок «Рубина» совершил 18 результативных действий за 18 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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32 комментария

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Алексей Ларёв
Ответ dfs af
А может на другой край атаки(может там место свободно)У реала состав не очень,надо многих менять ,они без покупок никак не могут) .Вроде их школа одна из лучших,а на самом деле,все покупают и покупают.Хвича ,тот же пуртугальский вингер из Милана(имя не помню).Де пауль из Атлетико взамен на Кроса и Модрича.
Это ты в менеджере можешь хвичу на другой фланг атаки поставить,а он всю жизнь слева играл,как он будет справа играть.Хотя если вы даже Леуа не запомните,о чем речь можно вести)))
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a.sh.s.
Ответ Мурик07
Хвича поклонник Мадрида, если встанет выбор между Мадридом и Барсой он даже не посмотрит в сторону каталонцев
Мудрик был поклонником Арсенала но выбрал Челси, Азар до перехода в Челси даже приходил на матч Сити но оказался в Челси, Коутиньо был поклонником Реала но оказался в Барсе, тем более у Реала на левом фланге играет Винисиус.
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Ибрагимкович
Ответ dfs af
А может на другой край атаки(может там место свободно)У реала состав не очень,надо многих менять ,они без покупок никак не могут) .Вроде их школа одна из лучших,а на самом деле,все покупают и покупают.Хвича ,тот же пуртугальский вингер из Милана(имя не помню).Де пауль из Атлетико взамен на Кроса и Модрича.
Куда вы со своими грузинами в Реал. Да, давайте купим Леаву и Кварадону на позицию бедного обиженного всеми негра. Не надо, спс.
P.S. У нас уже Милитава есть из грузии
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Демедрол
Ответ fargys
Помните истории вроде тех, как условного молодого Неймара просматривало условное Динамо, но из-за невменяемого ценника отказывалось от этой затеи? В них ещё никто не верит никогда. Вот у Кикнадзе похожая история есть и её даже доказывать не нужно.
причем здесь Кикнадзе?
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Мурик07
Ответ ubAA
Черти идите нафиг, Хвича если и перейдет то в Барсу
Хвича поклонник Мадрида, если встанет выбор между Мадридом и Барсой он даже не посмотрит в сторону каталонцев
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Дима Ермаков
Новость абсурдна по сути своей. Ради кликов нарисовали
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Марат Хапаев
Тогда и следить не йух🤦
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Машина Мощная
да да, пусть реал его купит ))
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Ответ Максим Горький
Главное чтобы не был заменой азара на скамейке, если продолжит играть так же как сейчас то зм через несколько лет точно уедет в Грузию)
Да блин, по-моему скоро будет больше шансов у скамейки регулярно быть в старте, чем у Азара
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ФК Пушкино
Ответ dfs af
А может на другой край атаки(может там место свободно)У реала состав не очень,надо многих менять ,они без покупок никак не могут) .Вроде их школа одна из лучших,а на самом деле,все покупают и покупают.Хвича ,тот же пуртугальский вингер из Милана(имя не помню).Де пауль из Атлетико взамен на Кроса и Модрича.
Де Пауль вообще не замена Кроосу и Модричу
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Иг0рямба
Абсолютно разные футболисты , играющие на разных позициях ! Где связь ? Очередной вброс , из серии что то лучше чем ничего !
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Spaten
Кварагеньо
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Mercedes
Агент выбивает зарплату Хвиче
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Иван Куянец
Не нужен он это две разные позиции
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Jurgen Klinsmann
не уверен что наполи продаст хвичу за 100 мультов.
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AlbertDav
Как показывает практика игроку лучше переходить в большой клуб имея хотя бы 2-3 сезона на топ уровне. Единственное с этим не согласны агенты, да и разные схемы менеджмента в клубах
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Вечно в бане
На случай провала сделки по покупке зимних ботинок, я слежу за шапками.

Примерно то же самое. Ну причём тут Хвича и Беллингем?
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ubAA
Черти идите нафиг, Хвича если и перейдет то в Барсу
+3
-3
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jwbmwbqvih
Ответ Андрей Хенто
Хвича вингер, а Беллингем дирижёр центра поля - абсолютно разные позиции. Да и вряд ли Мадрид будет покупать Хвичу, ведь для этого придётся усадить на скамейку Винисиуса.
Если Хвича в Мадриде будет играть так же как в Неаполе,то Вини сможет напомнить о себе,только очередным конфликтом с болельщиками. Но,я тоже,думаю,утка.
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s_kapa
Ответ fargys
Помните истории вроде тех, как условного молодого Неймара просматривало условное Динамо, но из-за невменяемого ценника отказывалось от этой затеи? В них ещё никто не верит никогда. Вот у Кикнадзе похожая история есть и её даже доказывать не нужно.
Кик мог выкупить Хвичу тогда за копейки, и выкупил бы, если бы хоть что-то понимал в профессии
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dfs af
Ответ Андрей Хенто
Хвича вингер, а Беллингем дирижёр центра поля - абсолютно разные позиции. Да и вряд ли Мадрид будет покупать Хвичу, ведь для этого придётся усадить на скамейку Винисиуса.
А может на другой край атаки(может там место свободно)У реала состав не очень,надо многих менять ,они без покупок никак не могут) .Вроде их школа одна из лучших,а на самом деле,все покупают и покупают.Хвича ,тот же пуртугальский вингер из Милана(имя не помню).Де пауль из Атлетико взамен на Кроса и Модрича.
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Антон Фалафель
Разные позиции у них. Бред какой то.
+4
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eskerro
А был бы не грузин или из какой нибудь Франции/бундеслиги , заплатили бы с радостью
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-2
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камикадзе
Хахаха
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fargys
Помните истории вроде тех, как условного молодого Неймара просматривало условное Динамо, но из-за невменяемого ценника отказывалось от этой затеи?
В них ещё никто не верит никогда.
Вот у Кикнадзе похожая история есть и её даже доказывать не нужно.
0
0
0
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