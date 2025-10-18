Канчельскис про Англию: «Не знаю, как они выживают, там тяжело. Люди недовольны – все повышается в цене, а зарплаты нет. Раньше было получше»

Андрей Канчельскис считает, что англичанам тяжело жить.

«На самом деле раньше было получше, поинтереснее, был другой образ жизни.

Сейчас все меняется: подорожало все очень сильно. Люди недовольны – все повышается в цене, а зарплаты нет.

Я не знаю, как они выживают, жить там тяжело», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед ».