«Минай» о причинах драки с игроками «Шинника»: «Позорное поведение россиян по отношению к работнице отеля и провокационные выкрики в нашу сторону»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия происшествия Первая лига Шинник Минай Футбол

«Минай» опубликовал заявление относительно драки с участием игроков.

Напомним, между футболистами украинского клуба и российского «Шинника» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка. 

«Вчера, 13 февраля, в турецком отеле Royal Seginus произошла драка с участием ФК «Минай» и представителей ярославского «Шинника». Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице отеля и провокационные выкрики в сторону закарпатцев.

Информация российских СМИ о том, что минайцы заставляли представителей «Шинника» петь гимн и избили игрока в лифте – традиционный бред. Драка действительно состоялась, но уже на этаже, где остановились русские, и в равных составах.

Уже после окончания схватки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили драку между собой. Тех, кто пытался остановить схватку, обвинили в поддержке Украины. Местной полиции пришлось вмешаться, чтобы успокоить россиян.

Перед началом собрания главным требованием ФК «Минай» к организаторам было отсутствие в отеле российских команд. Сами же организаторы утверждают, что поселить «Шинник» согласился отель», – говорится в заявлении клуба.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

131 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Inspectorate
18 из 12 футболистов Шинника мы избили, бгг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xan.sher.76@gmail.com
Ответ pulyalke
когда такое читаешь уже ясно кто врет))
Какая страна такие же люди.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Невский
Украинцы заслужили такого отношения , их бьют на всех фронтах .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Скорее всего кого-то вырвало в туалете, а игрок Шинника заставил игрока Миная убрать, но почему-то тот вначале не хотел этого делать, вот и вся проблема конфликта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergej
Ответ Александр Невский
Украинцам верить нельзя , их Зеленский всех обманул . В команду Шинник нужно тавгая он бы разматал чубатых или если был там хоккейный клуб Авангард то этой украинской команды больше бы не было .
Это скажи спасибо, что Селезнев на эти сборы с Минаем не поехал. Тогда бы точно, не смогли бы сказать "потерь нет".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pol Belov
Ответ Роберт Дауни-средний
ты не поверишь, но даже к пленным немцам относились по человечески, в рамках разумного. а вот кто их презирал после войны, так это европейские цивилизованные поляки и чехи
в 1941 году или в 1945 году "относились по-человечески"? не надоело изворачивать историю?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Давыдов
Ответ teddy10
Даже не знаю, что вызывает больший фейспалм - эта "увлекательная" история в заявлении Миная о том, что игроки Шинника, оказывается между собой дрались, или фраза в заявлении Шинника о том, что они готовы защащать "интересы страны". Уровень безумства, конечно, зашкаливает
да достойны друг друга просто они, истина видимо в этом случае реально в полу правде, все накосячили и винят друг друга 😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Невский
Ответ MU-SAF. Scorp.
Очень похоже на правду!! В России сейчас раскол общества !! В "праведной" войне не может быть такого, вот и думайте сами дальше ....
Ни какого раскола в России нет , все жители России полностью поддерживают президента РФ Путина и СВО а вот на Украине да вы правы там раскол , эту команду украинскую отправят под Бахмут пусть там бегают от калибров .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pulyalke
когда такое читаешь уже ясно кто врет))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Давыдов
Ответ luu
Верим, конечно, украинцы и ложь вещи вообще несовместимые же
да россияне ваще никогда не врут 😂
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Давыдов
что ж поделать, и те не виноваты, и эти, и такое бывает 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ovsyankin
Больные люди, честное слово
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Невский
Украинцам верить нельзя , их Зеленский всех обманул . В команду Шинник нужно тавгая он бы разматал чубатых или если был там хоккейный клуб Авангард то этой украинской команды больше бы не было .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Ответ cektor
минтай запросили помощи у евро союза
Попросили увеличить квоту на вылов минтая.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Ответ justbored
А еще говорят chivalry is dead. Вот же они, совершенные джентльмены с Закарпатья.
Напились скорее всего не меньше, чем оппоненты. Но кто признается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игореха Веселов
Надо немедленно созвать экстренное заседание ООН и принять резолюцию с осуждением преступного поведения Шинника) Также должен вновь выступить Зеленский и жестко потребовать у Запада еще больше оружия. ибо без него игрокам Миная уже просто невозможно спокойно ходить и ездить в лифтах!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeny Trifonov
Ответ tyuiop tyuiop
надо было оставить Украину с Белгородом и Таганрогом и кубанскую народную республику?
нет, с территорией Запорожской сечи в границах которых она входила в Русское царство
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Val Smith
Ответ Pol Belov
более тупого вывода я еще не встречал... да, за бугром всегда они наезжают на ссыкливых россиян, которые делают вид "а мы не виноваты"... так кто к кому в хату приперся? когда гитлеровцы вторглись в СССР много советских граждан улыбались немцам при встрече где нить за бугром?...
Причем тут футболисты в Турции. Совсем всё в голове смешалось. Последняя извилина не признает хоть какого-то нюанса или контекста. Мощностей хватает лишь на бинарный чёрно-белый мир?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Ответ tyuiop tyuiop
Комментарий удален модератором
Понял . Надеюсь , что на российской границе вы будете общаться с соответствующими службами . Рано или поздно вы на ней объявитесь .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Камеры в отеле есть? А то у местных комментаторов критерием истины является национальность источника.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
А еще говорят chivalry is dead. Вот же они, совершенные джентльмены с Закарпатья.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AgnosticFrontLES
жаба с гадюкой)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dr Gonzo
О. Ярославцы потом ещё и между собой подрались? Вот ведь звери. И это в то время когда защитившие даму синайские рыцари тихо и мирно читали классику в своих номерах. Держим уши для лапши ещё шире и верим каждому слову. Да, да.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tyuiop tyuiop
Ответ Кеша
Мне не нравится , что вы на российском ресурсе ведете антироссийскую пропаганду . Я могу вас встретить на границе с трансфером .
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BeastI666I
Ответ SPB Patriot
Комментарий удален модератором
интересно где это ты с бендеровцами пересекался?
и ты хотя бы немного отдупляешь, что не существует такой партии, организации... кто такие бендеровцы?! ))))))))))))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий