«Минай» о причинах драки с игроками «Шинника»: «Позорное поведение россиян по отношению к работнице отеля и провокационные выкрики в нашу сторону»
«Минай» опубликовал заявление относительно драки с участием игроков.
Напомним, между футболистами украинского клуба и российского «Шинника» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.
«Вчера, 13 февраля, в турецком отеле Royal Seginus произошла драка с участием ФК «Минай» и представителей ярославского «Шинника». Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице отеля и провокационные выкрики в сторону закарпатцев.
Информация российских СМИ о том, что минайцы заставляли представителей «Шинника» петь гимн и избили игрока в лифте – традиционный бред. Драка действительно состоялась, но уже на этаже, где остановились русские, и в равных составах.
Уже после окончания схватки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили драку между собой. Тех, кто пытался остановить схватку, обвинили в поддержке Украины. Местной полиции пришлось вмешаться, чтобы успокоить россиян.
Перед началом собрания главным требованием ФК «Минай» к организаторам было отсутствие в отеле российских команд. Сами же организаторы утверждают, что поселить «Шинник» согласился отель», – говорится в заявлении клуба.
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и ты хотя бы немного отдупляешь, что не существует такой партии, организации... кто такие бендеровцы?! ))))))))))))