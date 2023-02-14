«Минай» о причинах драки с игроками «Шинника»: «Позорное поведение россиян по отношению к работнице отеля и провокационные выкрики в нашу сторону»

«Минай» опубликовал заявление относительно драки с участием игроков.

Напомним, между футболистами украинского клуба и российского « » возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.

«Вчера, 13 февраля, в турецком отеле Royal Seginus произошла драка с участием ФК « » и представителей ярославского «Шинника». Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице отеля и провокационные выкрики в сторону закарпатцев.

Информация российских СМИ о том, что минайцы заставляли представителей «Шинника» петь гимн и избили игрока в лифте – традиционный бред. Драка действительно состоялась, но уже на этаже, где остановились русские, и в равных составах.

Уже после окончания схватки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили драку между собой. Тех, кто пытался остановить схватку, обвинили в поддержке . Местной полиции пришлось вмешаться, чтобы успокоить россиян.

Перед началом собрания главным требованием ФК «Минай» к организаторам было отсутствие в отеле российских команд. Сами же организаторы утверждают, что поселить «Шинник» согласился отель», – говорится в заявлении клуба.

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