«Зенит» и «Волга» сыграют матч Кубка России в Ульяновске. Комиссию устроило качество поля

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Первая лига Волга Ульяновск стадион Труд Ульяновск стадионы Футбол

Матч Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» пройдет в Ульяновске.

Ранее сообщалось, что проведение матча в Ульяновске находится под сомнением, поскольку в РФС обеспокоены качеством поля.

Как сообщает телеграм-канал Кубка России, РФС и ФНЛ провели совместную проверку поля стадиона «Труд». Комиссия установила, что естественное покрытие поля соответствует стандартам РФС. Поле прошито и готово к интенсивным нагрузкам.

Матч 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Волгой и «Зенитом» запланирован на 25 февраля.

Фото: t.me/russiancup_official

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78 комментариев

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dimitrii36
Ответ Анатолий Дмитриевич
помню, Спартаку в Кубке досталась Истра, это ближайшее подмосковье. Но Истре не дали сыграть дома по какой-то надуманной причине. знаете, где сыграли в итоге? в Москве)
тьфу ты, ладно хоть не на Луне
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Волга Ульяновск вперед!!!
Ответ samarskij-kuzmich
Поздравляю с первой победой! Пока что победа в том, что отстояли законное право играть на своём поле. И желаю победы в матче против Зенита.
Спасибо! Взаимно удачи Крыльям в Кубке и Чемпионате.
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СИ
Волга, так теперь Вы поняли как надо вести разговор с рфс?
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samarskij-kuzmich
Ответ Волга Ульяновск вперед!!!
Вот и отлично!
Поздравляю с первой победой! Пока что победа в том, что отстояли законное право играть на своём поле. И желаю победы в матче против Зенита.
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Анатолий Дмитриевич
помню, Спартаку в Кубке досталась Истра, это ближайшее подмосковье. Но Истре не дали сыграть дома по какой-то надуманной причине. знаете, где сыграли в итоге? в Москве)
+2
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+2
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Волга Ульяновск вперед!!!
Вот и отлично!
+2
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samarskij-kuzmich
Ну и отлично. Можно порадоваться за ульяновских болельщиков. А "Зениту" надо осознать новую реальность: в Кубке России "Зенит" выбыл из РПЛ, играет в Первой лиге, то бишь в Пути Регионов, а не в РПЛ. А то замашки у них такие как будто они одолжение делают Ульяновску. Вот думаю, до Ульяновска недалеко, смотаться, что ли? Поугарать над "Зенитом"))
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ антон михайловский
дал сбой, да?
Да. Всё благодаря Заремочке и её непрестанной борьбе за правду. Напугала народным гневом, не иначе
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Данила Вишневский
Ответ bellyashe
злой и страшный зенитовский админресурс не смог одолеть админресурс ульяновской Волги, заранее начавшаяся красно-белая истерика оказалась напрасной. никогда такого не было и вот опять.
Так там баннер с Путиным за состоянием Аля следит, здесь крыша покруче
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Сергей Галынский
Так это и есть поле👍
Газоном не назвать же
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Вася Васильков
Отличное поле. Люди должны придти , поболеть за свою команду да и все 8 болельщиков зинита должны подтянуться
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Дмитрий Сотников
Какая хорошая фотография!
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Илья Богданов
Предлагаю обратиться в CAS
Нет необходимости. Заговор против Спартака здесь итак очевиден всем здравомыслящим людям.
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tolstiy
качество поля- бетон замёрзший....
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Кирилл Романьков
Ответ bellyashe
злой и страшный зенитовский админресурс не смог одолеть админресурс ульяновской Волги, заранее начавшаяся красно-белая истерика оказалась напрасной. никогда такого не было и вот опять.
И только северные истерички хотели провести матч у себя дома)
Какие же вы клоуны)
+1
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Александр Жердин
Ответ Илья Богданов
Предлагаю обратиться в CAS
Ну тебе лично лучше действовать по заветам Остапа : "Обратитесь во всемирную лигу сексуальных реформ. Может быть, там помогут"(С)
+1
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dimitrii36
Ответ Дмитрий9779
Он сейчас травмирован(занимается по индивидуальной программе) и через 10 дней его на это поле Семак в здравом уме не поставит играть.
лады, все же не проблемы с наркотиками, пущай индивидуально занимается
+1
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Serega_P
Ура!!! Живу в Ульяновске.
Этой интригой хорошо подогрели интерес и теперь на стадион в -5 пойдут люди, которые и летом на футбол не ходили.
+5
-1
+4
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Бухгалтер2021
Ответ Garikus89
Все подстроено! Газпром пытался под шумок перенести матч на соседний огород и лишить Ульяновск домашней поддержки, но все стало известно некой З., из-за чего под давлением общественности пришлось все планы свернуть!
Зе фейсбук
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Бухгалтер2021
я бы на месте зенита снялся бы с турнира
0
-4
-4
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Дмитрий9779
Ответ dimitrii36
Клаус выидет, без Санты
Он сейчас травмирован(занимается по индивидуальной программе) и через 10 дней его на это поле Семак в здравом уме не поставит играть.
0
0
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ЗЕНИТ65
Ответ Илья Богданов
Предлагаю обратиться в CAS
Обратись.
+1
-1
0
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ЗЕНИТ65
Ответ В Питере Пять
Пока не понял, в чём заговор против спортака, но он точно есть.
Как без этого...
+2
-2
0
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Alex Titov
Комиссия была из спартачей?
Искали вкусняшки по всему полю, но не нашли🎅🏿
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0
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В Питере Пять
Пока не понял, в чём заговор против спортака, но он точно есть.
+16
-4
+12
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