«Зенит» и «Волга» сыграют матч Кубка России в Ульяновске. Комиссию устроило качество поля

Матч Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» пройдет в Ульяновске.

Ранее сообщалось, что проведение матча в находится под сомнением, поскольку в РФС обеспокоены качеством поля.

Как сообщает телеграм-канал Кубка России, РФС и провели совместную проверку поля стадиона «Труд». Комиссия установила, что естественное покрытие поля соответствует стандартам . Поле прошито и готово к интенсивным нагрузкам.

Матч 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Волгой и « » запланирован на 25 февраля.

Фото: t.me/russiancup_official

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!