«Зенит» и «Волга» сыграют матч Кубка России в Ульяновске. Комиссию устроило качество поля
Матч Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» пройдет в Ульяновске.
Ранее сообщалось, что проведение матча в Ульяновске находится под сомнением, поскольку в РФС обеспокоены качеством поля.
Как сообщает телеграм-канал Кубка России, РФС и ФНЛ провели совместную проверку поля стадиона «Труд». Комиссия установила, что естественное покрытие поля соответствует стандартам РФС. Поле прошито и готово к интенсивным нагрузкам.
Матч 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Волгой и «Зенитом» запланирован на 25 февраля.
Фото: t.me/russiancup_official
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