Мостовой об Абаскале: «Можете представить, чтобы кто-то в Испании платил ему 1,5 млн евро? Да никогда в жизни!»

высказался о продлении контракта со « ».

«Чисто по-футбольному продление контракта, конечно, было правильным: команда идет на втором месте в чемпионате. Здесь, конечно же, все логично. Другое дело, что появилась информация о сумме контракта, и здесь много вопросов.

Несколько недель назад говорили, что кто-то из клубов в Испании интересуется Абаскалем. Можете себе представить, чтобы кто-то в Испании платил Абаскалю полтора миллиона евро? Да никогда в жизни! Конечно, никто не платил бы ему столько», – сказал бывший игрок «Спартака».

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