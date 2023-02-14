Мостовой об Абаскале: «Можете представить, чтобы кто-то в Испании платил ему 1,5 млн евро? Да никогда в жизни!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой деньги Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался о продлении контракта Гильермо Абаскаля со «Спартаком».

«Чисто по-футбольному продление контракта, конечно, было правильным: команда идет на втором месте в чемпионате. Здесь, конечно же, все логично. Другое дело, что появилась информация о сумме контракта, и здесь много вопросов.

Несколько недель назад говорили, что кто-то из клубов в Испании интересуется Абаскалем. Можете себе представить, чтобы кто-то в Испании платил Абаскалю полтора миллиона евро? Да никогда в жизни! Конечно, никто не платил бы ему столько», – сказал бывший игрок «Спартака».

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71 комментарий

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KOTOV71
Ответ Ivan Petrov
Я знаю где он играл. Не плохо бы и не образованному болельщику зенита знать где родился один из лучших игроков
" мелко"
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Le Chan
Ответ Злобный Конь
А на какие средства живёт великовозрастный оболтус Мостовой?
Харей светит на тв и ютубе на это и живет наверно
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Le Chan
Саша не считай чужие деньги и сразу на душе станет легче
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nikitoq
Ответ d.xoxlov
Рабочая неделя Мостового: с понедельника по четверг обсирать иностранных тренеров "Спартака", в пятницу ныть, что никуда не берут; в выходные пробухать честно заработанные три тыщи.
РАБОЧАЯ СХЕМА!
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markoolio
Ответ d.xoxlov
Рабочая неделя Мостового: с понедельника по четверг обсирать иностранных тренеров "Спартака", в пятницу ныть, что никуда не берут; в выходные пробухать честно заработанные три тыщи.
Ему здесь платят по 600 за каждый выхлоп?
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Vatikan
Ответ d.xoxlov
Рабочая неделя Мостового: с понедельника по четверг обсирать иностранных тренеров "Спартака", в пятницу ныть, что никуда не берут; в выходные пробухать честно заработанные три тыщи.
Почему сразу три? Может там и четыре?
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Злобный Конь
А на какие средства живёт великовозрастный оболтус Мостовой?
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Сергей Илюшенков
Бедный Саша!Как он радовался,что его наконец-то позвали в футбол поиграть,что даже с поля не хотел уходить пока не забьёт,думал наверное ну вот сейчас попрёт,везде позовут!А тут на тебе новость-Абоскаль продлён,да ещё и зарплата 1,5 ляма!Теперь год будет оскорблять человека!
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vmakarov
Ответ Tpy6kaMerlina
Объективно, нынче такие деньги платить неразумно и абсурдно. Зп тренеров и футболистов должны соответствовать реалиям
Да и Сечину с Миллером платить "нынче такие деньги" неразумно и абсурдно
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Eden Hazard
Можете себе представить, чтоб в Испании все ещё куда то приглашали человека, который лет 10 ежедневно несёт чушь? Нет. А у нас приглашают на ТВ. И печатают его мысли.
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piper65
Мне уже просто жаль Сашу…
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Geronimo Good
>Можете себе представить, чтобы кто-то в Испании платил Абаскалю полтора миллиона евро

А у Мостового есть список тренеров Ла Лиги с размеров их контрактов, что бы какие-то выводы делать?
Сомневаюсь.
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Abu Ibrahim
Ответ qqblt
Александр, конечно, не прав что жизнь свою тратит на зависть и копания в том кто сколько зарабатывает. Но, как, ни странно, тут клнцептуально с ним согласен. Погуглил немного, Ваноли сейчас работает за 300 тыс евро в Вероне. По Тедеску не скажу, но Мартинес вроде работал за 1,2 ляма в Бельгии на евро. Поэтому есть вопрос по 1,5 ляма для конкуренции Зениту. Но опять же, это не мои деньги, пусть сходят с ума сами
Руи Виктории платили 3 млн
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Digger86
Ответ dr. cage
Почему Газпром до сих пор к его пылающей духовке какую-нить ТЭС не прикрутил? Возобновляемвй источник энергии просто..
КПД низкий. Слишком большой расход спирта
+11
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+11
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qqblt
Александр, конечно, не прав что жизнь свою тратит на зависть и копания в том кто сколько зарабатывает. Но, как, ни странно, тут клнцептуально с ним согласен. Погуглил немного, Ваноли сейчас работает за 300 тыс евро в Вероне. По Тедеску не скажу, но Мартинес вроде работал за 1,2 ляма в Бельгии на евро. Поэтому есть вопрос по 1,5 ляма для конкуренции Зениту. Но опять же, это не мои деньги, пусть сходят с ума сами
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Владимир Молявин
Царь, не завидуй.
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hulk&boloto
Ответ d.xoxlov
Рабочая неделя Мостового: с понедельника по четверг обсирать иностранных тренеров "Спартака", в пятницу ныть, что никуда не берут; в выходные пробухать честно заработанные три тыщи.
Три тыщи ли спортс ему даёт или просто кидает?
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Tpy6kaMerlina
Объективно, нынче такие деньги платить неразумно и абсурдно. Зп тренеров и футболистов должны соответствовать реалиям
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Зубы Дзюбы
Ответ Wagner
Саша, тебе пятнадцать лет талдычили, да закончи какие-то тренерские курсы, получи лицензию, и получай свои 1.5 млн. А ты, да я и так всё про футбол знаю! Только не летаю.
И кстати если бы получил, вполне сам мог в Испании тренировать
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Ivan Petrov
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Шутка повторенная сотый раз перестает быть шуткой
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Ivan Petrov
Ответ KOTOV71
1987-1991,игрок Спартак ( Москва)
Я знаю где он играл. Не плохо бы и не образованному болельщику зенита знать где родился один из лучших игроков
+3
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мидас
А кто-то может представить что когда-то Мостовой перестанет обсирать иностранцев ? Да никогда в жизни
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-1
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Ivan Petrov
Ответ pashajj
Ждём экспертизу из Тушино, пока все спят завтра в школу...
Откуда в Тушино болельщики зенита?
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mikhuil
Можете представь, что нашему тренеру в Испании платили бы хотя бы миллион???
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nmnackjbxkasbk
и вроде буква "р" в имени есть, а поди ж ты -- не берут.
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