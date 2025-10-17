Пятибратов о «Спартаке»: «У Станковича феноменальный ресурс, один из самых сильных составов клуба. А что команда из себя представляет? Ни один специалист не скажет, и это печально»
Дмитрий Пятибратов не впечатлен работой Деяна Станковича во главе «Спартака».
– Я бы не хотел быть голословным критиком, но тренер – это человек, который показывает дорогу. И идут за тем, кто знает, куда придет.
У Станковича есть феноменальный ресурс. Это один из самых сильных составов «Спартака». И я хотел бы, чтобы серб был нам понятен. А что команда Станковича из себя представляет? Ни один специалист не скажет. И это печально.
– Виной всему Станкович?
– Он ответственен за результат, – сказал бывший главный тренер «Факела».
