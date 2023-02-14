«Услышал крики «Слава Украине», ответил: «Слава России». Это спланированная акция украинского клуба, ребята говорят». Игрок «Шинника» Семейкин о драке с «Минаем»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия происшествия Первая лига Вадим Евсеев Шинник Политика Минай Артем Семейкин Футбол

Защитник «Шинника» Артем Семейкин прокомментировал драку с игроками «Миная».

Драка между игроками российского и украинского клубов произошла вечером 13 февраля в отеле Royal Seginus.

По данным российских СМИ, причиной конфликта стали провокации со стороны представителей «Миная». Представители украинского клуба утверждают, что причиной стало хамство игроков «Шинника» в адрес персонала отеля. Обе команды уже покинули отель.

– Как себя чувствуете? Писали, что у вас подозрение на тяжелое сотрясение мозга.

– Все в порядке, чувствую себя хорошо. Великолепно!

– Правда, что бросились в одиночку на 30 человек?

– Ну, тридцати все-таки не было.

– А как было на самом деле?

– Честно, полностью всей истории не знаю, я вообще спал у себя в номере. Потом услышал крики и фразу «Слава Украине», выбежал в коридор, сказал: «Нет, слава России».

– Что дальше?

– Вкинулся в толпу просто. Человек 20 там было. Понятное дело, что я не Геракл, но когда оскорбляют мою страну, считаю, что по-другому поступить нельзя. Как только увидел неподобающее поведение, то вступился за Россию.

– Версия «Миная» про пьяного игрока «Шинника», который неуважительно общался с сотрудницей отеля. Насколько близко к правде?

– Бред. Ребята говорят, что это была спланированная акция со стороны украинского клуба. Они толпой зашли в наш корпус. Еще был случай в лифте.

– А что произошло в лифте?

– Наш пацан возвращался с ужина, был один. В лифте несколько человек с украинской стороны к нему подошли, начали провоцировать и бить.

– Как игроки «Шинника» себя чувствуют? В СМИ была информация о переломах пальцев и сотрясениях.

– Нет, ничего такого. Информация, что нас поломали – бред. Все находятся в добром здравии. Максимум – синяки и ссадины.

– Как Евсеев отреагировал?

– У нас выходной был, поэтому мы еще не виделись с главным тренером. Думаю, накричит за то, что повелись на провокации. А, может, наоборот, скажет, что красавцы. Не знаю.

– Кто кого победил в итоге?

– Победила дружба, ха-ха. Там уже больше не драка была в конце, а балаган. Не хочу назначать виновных и победителей. Было и было.

– Как вас разнимали?

– Приехала полиция и всех утихомирила. Нас потом развели по разным местам, больше никаких попыток выяснить отношения не было.

– Сейчас «Шинник» и «Минай» покинули этот отель?

– Да, все разъехались.

– Где будете базироваться дальше?

– Пока точно неизвестно, но где-то тут, в Белеке.

– Известно, когда «Шинник» возобновит тренировки?

– Расписание еще не скидывали, так что, пока нет, – рассказал Семейкин.

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102 комментария

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#SharkTeam
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
... спал у себя в номере. Потом услышал крики и фразу «Слава Украине», выбежал в коридор, сказал: «Нет, слава России». --------- Ну не дурачок ли?
> Они толпой зашли в наш корпус
А это для чего было со стороны минтаевцев? вы думаете этой фразой бы все и ограничилось?
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GLW
Аха-ха-ха. Никто не дискредитирует россиян лучше, чем они сами, когда рот открывают.
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All These Things I Hate
Ответ akula_ka-50
А теперь ты ответить, зачем приходить к русскому, и кричать слава Украине?) ну просто подумай)
Он за Ливер - он не умеет
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dimitrii36
походу енто будет продолжаться бесконечно, пока игроки ведущих клубов не встретятся где - нибудь
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Олег Ивакин
Ответ RSM-1930
не-не, правда что русский приставал к уборщице, а потом русские подрались между собой)) как сказали представители Минтая
Что там было на самом деле, мы уже не узнаем.
Всё утонет в десятках версий с обеих сторон.
Что можем сказать вполне определённо?
В турецкий отель въехали две команды, после неких событий, одна из них покинула его досрочно.
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HoratioH
Чего? То есть он услышал под дверью вопли «слава Украине», тут же выбежал, заорал в ответ «слава России» и начал всех мутузить? Бред какой-то
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Slavnov
агрессивные,опасные,не зря их денацифицируют..
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#SharkTeam
Ответ liverpoolart
«Услышал «Слава Украине», терпеть не могу когда мою страну оскорбляют» Он совсем дурачок?)
А что представители Миная делали в количестве 20 человек на этаже чужой команды? Кто тут дурачок еще
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akula_ka-50
Ответ liverpoolart
«Услышал «Слава Украине», терпеть не могу когда мою страну оскорбляют» Он совсем дурачок?)
А теперь ты ответить, зачем приходить к русскому, и кричать слава Украине?) ну просто подумай)
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Evgeny Trifonov
Ответ Ярик01
На.цисты это члены или последователи НСДАП, либо близкие по идеологии, попытайся узнать значения слов
ну так идеологи упа были завербованы абвером и соответственно членами нсдап
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schwein
Ответ Koulmann
Не понимаю. Почему немцев не прессуете за Deutchland uber alles например?
Например потому что немцы сами стесняются этой фразы капец.
По итогам второй мировой их научили платить и каяться.
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здоровяк
Ответ fil_spb
Там толпа не просто шла. Это толпа специально пришла на этаж Шинника и там начала орать и буянить, о чем проговорился даже сам руководитель пресс-службы ФК "Минай".
Это толпа жила на этом этаже
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Андрей Белов
Ответ liverpoolart
«Услышал «Слава Украине», терпеть не могу когда мою страну оскорбляют» Он совсем дурачок?)
"Слава Украине" это нациский лозунг, используемый карательными батальйонами украинской нацгвардии во 40ых и сейчас.
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evg-pro
Ответ Никита Доблер
Вообще-то правильно отвечать "Героям Слава", ну да ладно.
Правильно отвечать: Соболезную!
P.S минусуйте, псевдолибералы))
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Павел Мельников
"У нас выходной был, поэтому мы еще не виделись с главным тренером." (с)
Нет уж, точно вам говорю, ребята точно были трезвы, как стеклышко. Ну не могут они на сборах пить, хоть упрись, такой идейный трезвенник, как Евсеев, не поймет возлияний после игр. Он еще, говорят, сладкое им запретил, как Карпин.
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Леха Гибкий
Клоуны на комментаторах снова читают только заголовки. Сначала "соседи" отмудохали игрока Шинника в лифте, а потом через время зашли в корпус и начали кричать слава украине. Как себя вести?
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TOMSK
Слава великой России, где за правду и "нет войне" садят в тюрьму! Где 23 года правит один и тот же упырь. Слава! Слава!
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А я ясные дни оставляю себе
Ответ vattanen
В таком формате хорошо бы проговорить драку Зенита и Спартака. Ну, типа Барриос и Малком заставляли Промеса и Шамара кричать "Слава Украине", но тут прибежал Соболев и стал кричать "Слава России" ;)
Поклонник Зенита может хотя бы день обходиться без упоминания о той драке?
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RomkiN
Ответ Харламов Никита
вообще отвечать на провокацию, значит быть НЕ ОЧЕНЬ УМНЫМ 🤦🏼‍♂️
другое дело - устраивать
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Great ManUtd
Ответ Koulmann
Так а в чем оскорбление? Или надо бить каждому в морду, кто громко разговаривает или кричит в коридоре отеля?
Не ну если кричать нацистские приветствия, то реально за это можно в бубен получить.
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DemyanXXX
Блин, вот древние укры даже версию более правдоподобно составить не смогли... Пьяный русский приставал к сотруднице отеля... Какие же они тупые...
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здоровяк
Ну вот потихоньку все становится на свои места
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Ярик01
Ответ Evgeny Trifonov
а при чём ту окоп? это нормально нацисткое приветствие на русском сайте?
На.цисты это члены или последователи НСДАП, либо близкие по идеологии, попытайся узнать значения слов
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Андрей Балабаев
Ответ Никита Доблер
Вообще-то правильно отвечать "Героям Слава", ну да ладно.
Хероям в срало, селюк
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Evgeny Trifonov
Ответ Александр Горлов
Окоп здесь при том, что вы, людоеды, в коментах готовы крошить укроп, а как наводящие вопросы слышите, сразу: у меня грыжа, у меня мама, у меня ещё что-то там..
кто готов? кто крошит? мой ответ был только на нацисткое приветствие и относился к героям УПА.
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