«Услышал крики «Слава Украине», ответил: «Слава России». Это спланированная акция украинского клуба, ребята говорят». Игрок «Шинника» Семейкин о драке с «Минаем»
Защитник «Шинника» Артем Семейкин прокомментировал драку с игроками «Миная».
Драка между игроками российского и украинского клубов произошла вечером 13 февраля в отеле Royal Seginus.
По данным российских СМИ, причиной конфликта стали провокации со стороны представителей «Миная». Представители украинского клуба утверждают, что причиной стало хамство игроков «Шинника» в адрес персонала отеля. Обе команды уже покинули отель.
– Как себя чувствуете? Писали, что у вас подозрение на тяжелое сотрясение мозга.
– Все в порядке, чувствую себя хорошо. Великолепно!
– Правда, что бросились в одиночку на 30 человек?
– Ну, тридцати все-таки не было.
– А как было на самом деле?
– Честно, полностью всей истории не знаю, я вообще спал у себя в номере. Потом услышал крики и фразу «Слава Украине», выбежал в коридор, сказал: «Нет, слава России».
– Что дальше?
– Вкинулся в толпу просто. Человек 20 там было. Понятное дело, что я не Геракл, но когда оскорбляют мою страну, считаю, что по-другому поступить нельзя. Как только увидел неподобающее поведение, то вступился за Россию.
– Версия «Миная» про пьяного игрока «Шинника», который неуважительно общался с сотрудницей отеля. Насколько близко к правде?
– Бред. Ребята говорят, что это была спланированная акция со стороны украинского клуба. Они толпой зашли в наш корпус. Еще был случай в лифте.
– А что произошло в лифте?
– Наш пацан возвращался с ужина, был один. В лифте несколько человек с украинской стороны к нему подошли, начали провоцировать и бить.
– Как игроки «Шинника» себя чувствуют? В СМИ была информация о переломах пальцев и сотрясениях.
– Нет, ничего такого. Информация, что нас поломали – бред. Все находятся в добром здравии. Максимум – синяки и ссадины.
– Как Евсеев отреагировал?
– У нас выходной был, поэтому мы еще не виделись с главным тренером. Думаю, накричит за то, что повелись на провокации. А, может, наоборот, скажет, что красавцы. Не знаю.
– Кто кого победил в итоге?
– Победила дружба, ха-ха. Там уже больше не драка была в конце, а балаган. Не хочу назначать виновных и победителей. Было и было.
– Как вас разнимали?
– Приехала полиция и всех утихомирила. Нас потом развели по разным местам, больше никаких попыток выяснить отношения не было.
– Сейчас «Шинник» и «Минай» покинули этот отель?
– Да, все разъехались.
– Где будете базироваться дальше?
– Пока точно неизвестно, но где-то тут, в Белеке.
– Известно, когда «Шинник» возобновит тренировки?
– Расписание еще не скидывали, так что, пока нет, – рассказал Семейкин.
Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
А это для чего было со стороны минтаевцев? вы думаете этой фразой бы все и ограничилось?
Всё утонет в десятках версий с обеих сторон.
Что можем сказать вполне определённо?
В турецкий отель въехали две команды, после неких событий, одна из них покинула его досрочно.
По итогам второй мировой их научили платить и каяться.
P.S минусуйте, псевдолибералы))
Нет уж, точно вам говорю, ребята точно были трезвы, как стеклышко. Ну не могут они на сборах пить, хоть упрись, такой идейный трезвенник, как Евсеев, не поймет возлияний после игр. Он еще, говорят, сладкое им запретил, как Карпин.