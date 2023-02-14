«Услышал крики «Слава Украине», ответил: «Слава России». Это спланированная акция украинского клуба, ребята говорят». Игрок «Шинника» Семейкин о драке с «Минаем»

Защитник «Шинника» прокомментировал драку с игроками «Миная».

Драка между игроками российского и украинского клубов произошла вечером 13 февраля в отеле Royal Seginus.

По данным российских СМИ, причиной конфликта стали провокации со стороны представителей «Миная». Представители украинского клуба утверждают, что причиной стало хамство игроков «Шинника» в адрес персонала отеля. Обе команды уже покинули отель.

– Как себя чувствуете? Писали, что у вас подозрение на тяжелое сотрясение мозга.

– Все в порядке, чувствую себя хорошо. Великолепно!

– Правда, что бросились в одиночку на 30 человек?

– Ну, тридцати все-таки не было.

– А как было на самом деле?

– Честно, полностью всей истории не знаю, я вообще спал у себя в номере. Потом услышал крики и фразу «Слава Украине», выбежал в коридор, сказал: «Нет, слава России».

– Что дальше?

– Вкинулся в толпу просто. Человек 20 там было. Понятное дело, что я не Геракл, но когда оскорбляют мою страну, считаю, что по-другому поступить нельзя. Как только увидел неподобающее поведение, то вступился за Россию.

– Версия « » про пьяного игрока « », который неуважительно общался с сотрудницей отеля. Насколько близко к правде?

– Бред. Ребята говорят, что это была спланированная акция со стороны украинского клуба. Они толпой зашли в наш корпус. Еще был случай в лифте.

– А что произошло в лифте?

– Наш пацан возвращался с ужина, был один. В лифте несколько человек с украинской стороны к нему подошли, начали провоцировать и бить.

– Как игроки « » себя чувствуют? В СМИ была информация о переломах пальцев и сотрясениях.

– Нет, ничего такого. Информация, что нас поломали – бред. Все находятся в добром здравии. Максимум – синяки и ссадины.

– Как Евсеев отреагировал?

– У нас выходной был, поэтому мы еще не виделись с главным тренером. Думаю, накричит за то, что повелись на провокации. А, может, наоборот, скажет, что красавцы. Не знаю.

– Кто кого победил в итоге?

– Победила дружба, ха-ха. Там уже больше не драка была в конце, а балаган. Не хочу назначать виновных и победителей. Было и было.

– Как вас разнимали?

– Приехала полиция и всех утихомирила. Нас потом развели по разным местам, больше никаких попыток выяснить отношения не было.

– Сейчас «Шинник» и «Минай» покинули этот отель?

– Да, все разъехались.

– Где будете базироваться дальше?

– Пока точно неизвестно, но где-то тут, в Белеке.

– Известно, когда «Шинник» возобновит тренировки?

– Расписание еще не скидывали, так что, пока нет, – рассказал Семейкин.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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