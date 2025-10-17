Ассоциация футболистов Испании анонсировала протесты против игры «Барсы» в США перед всеми матчами 9-го тура Ла Лиги – из-за «недостатка прозрачности и последовательности»

Испанские футболисты выступили против решения Ла Лиги провести игру в США.

«Ассоциация футболистов Испании (AFE) при поддержке капитанов клубов Примеры объявляет, что в начале каждого матча 9-го тура чемпионата Испании игроки выразят символический протест против недостатка прозрачности, диалога и последовательности со стороны Ла Лиги относительно возможности проведения одного из матчей соревнования в Соединенных Штатах.

Профсоюз решил не привлекать к инициативе футболистов «Барселоны» и «Вильярреала », чтобы акция протеста не была истолкована как возможная мера против какого-либо клуба, несмотря на то, что они разделяют общую позицию и взгляд на ключевые проблемы.

В ответ на постоянные отказы и фантастические предложения Ла Лиги Ассоциация футболистов Испании категорически отвергает проект, который не одобрен протагонистами нашего вида спорта, и требует проведения переговоров, в ходе которых будет раскрыта вся информация, проанализированы исключительные особенности проекта, учтены нужды и опасения игроков, а также гарантирована защита их трудовых прав и соблюдение действующего законодательства», – говорится в заявлении.

Игроки «Овьедо» и «Эспаньола» 15 секунд после свистка не начинали матч в знак протеста против проведения игр в США. В трансляцию это не попало – показывали общие планы стадиона