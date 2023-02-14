Да Коста на русском выругался в адрес оператора и ударил по камере во время матча с «Амуром»: «Иди отсюда, #####»

Теги Автомобилист Николай Заварухин телевидение КХЛ Стефан Да Коста КХЛ ТВ брань контент Хоккей

Французский форвард «Автомобилиста» на русском языке выругался в адрес оператора.

Инцидент произошел во время матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Амуром» (2:3).

Во время тайм‑аута на последних минутах игроки клуба из Екатеринбурга слушали указания главного тренера Николая Заварухина. В этот момент к скамейке подъехал оператор.

Стефан Да Коста нецензурно выругался в прямом эфире и ударил по камере.

«Иди отсюда, ##### [блин]», – сказал нападающий на русском.

«Это ненормально», – добавил Да Коста.

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10 комментариев

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Рамис Зарипов
Он неправ, снимать они должны, это часть шоу !!!
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Rjcnbr
Нужно понимать обиду Да Косты, ведь они всей командой выбирали санаторий в Ессентуках, в который поедут после 0-4 в первом раунде
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Тихий летун
Да чтобы не умел ругаться да Костя)
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Uriy1337
Ну эмоции у всех игроков клубов, ну и что?! Раздувать надо? Печать ни о чём?! А в плове все так делать будут и что?!
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Костя Кузнецов
Ответ Эд..19
Хех ))))) А зачем нам это знать? Нормальная реакция нормального человека. А Спортс.ру нынче - это вовсе не про спорт, это скандалы, интриги, расследования ) Тут борьба за лайки идёт полным ходом, а не за благопристойное освещение спорта.
Всмысле зачем знать. Потому что это шоу. Это интересно

В баскетбол,волейболе,гандболе вообще каждый таймаут записывают.
В нхл микрофоны на игроков вешают.
+4
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+3
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Darkhan Darkhan
адаптировался так сказать,в НХЛ 3 игры бы дали дисквала, все отбило бы желание
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Barsa! bolshe chem klub
так и сказал : *лиад....

бистро тоже французское слово
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Эд..19
Хех ))))) А зачем нам это знать? Нормальная реакция нормального человека. А Спортс.ру нынче - это вовсе не про спорт, это скандалы, интриги, расследования ) Тут борьба за лайки идёт полным ходом, а не за благопристойное освещение спорта.
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Максут Дюсембинов
Здравствуйте, будет ли штраф
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chto s licom?
что не так сделал-то? Единственное зря ударил по камере.
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