Да Коста на русском выругался в адрес оператора и ударил по камере во время матча с «Амуром»: «Иди отсюда, #####»

Французский форвард « » на русском языке выругался в адрес оператора.

Инцидент произошел во время матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Амуром» (2:3).

Во время тайм‑аута на последних минутах игроки клуба из Екатеринбурга слушали указания главного тренера . В этот момент к скамейке подъехал оператор.

Стефан Да Коста нецензурно выругался в прямом эфире и ударил по камере.

«Иди отсюда, ##### [блин]», – сказал нападающий на русском.

«Это ненормально», – добавил Да Коста.