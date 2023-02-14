Да Коста на русском выругался в адрес оператора и ударил по камере во время матча с «Амуром»: «Иди отсюда, #####»
Французский форвард «Автомобилиста» на русском языке выругался в адрес оператора.
Инцидент произошел во время матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Амуром» (2:3).
Во время тайм‑аута на последних минутах игроки клуба из Екатеринбурга слушали указания главного тренера Николая Заварухина. В этот момент к скамейке подъехал оператор.
Стефан Да Коста нецензурно выругался в прямом эфире и ударил по камере.
«Иди отсюда, ##### [блин]», – сказал нападающий на русском.
«Это ненормально», – добавил Да Коста.
В баскетбол,волейболе,гандболе вообще каждый таймаут записывают.
В нхл микрофоны на игроков вешают.
бистро тоже французское слово