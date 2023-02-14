Овечкин прилетит в Москву 15 февраля во второй половине дня («СЭ»)
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прилетит в Москву 15 февраля во второй половине дня.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что Овечкин покинул расположение «Вашингтона», «чтобы заняться семейными делами и здоровьем близкого человека».
Сообщалось, что в ближайшее время он вылетит в Россию в связи со срочной госпитализацией отца.
Овечкин срочно летит в Москву из-за болезни отца. Все, что известно на эту минуту
Давайте уважать частную жизнь спортсмена, особенно в такой момент
... папарацци!!!