Овечкин прилетит в Москву 15 февраля во второй половине дня («СЭ»)

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Здоровье Хоккей

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прилетит в Москву 15 февраля во второй половине дня.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Овечкин покинул расположение «Вашингтона», «чтобы заняться семейными делами и здоровьем близкого человека».

Сообщалось, что в ближайшее время он вылетит в Россию в связи со срочной госпитализацией отца. 

Овечкин срочно летит в Москву из-за болезни отца. Все, что известно на эту минуту

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8 комментариев

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DimaNN
Ответ Егор Добрый
одного не понимаю зачем это афишировать... личная жизнь человека должна быть личной. зачем говорить когда прилетает или улетает
Так то оно так. Но, Александр - человек публичный. Внимание к нему всегда будет повышенным. Даже в неприятные и сложные моменты. Издержки профессии, что тут поделаешь... Да и вообще, думаю любой ажиотаж и интерес со стороны журналистов сейчас его беспокоит меньше всего - иначе не прилетел бы экстренно с другого конца света, в разгар сезона и борьбы за место в ПО. Действительно, в этой жизни нет ничего важнее жизни и здоровья родных людей. Я думаю, сейчас огромное количество людей, по обе стороны океана сопереживают Александру и его семье и желают только самого доброго.
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Новый Орлеан
Ответ Егор Добрый
одного не понимаю зачем это афишировать... личная жизнь человека должна быть личной. зачем говорить когда прилетает или улетает
Потому что он - звезда. А значит он у всех на виду.
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Оскар Муравьев
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Оскар Муравьев
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Darkhan Darkhan
Не вздумайте приезжать толпой как это у журналистов бывает
Давайте уважать частную жизнь спортсмена, особенно в такой момент
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Виталий Желтоусов
Журналисты прочь от Ови. Он прилетит к своему близкому человеку в больницу!
... папарацци!!!
+6
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+2
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Егор Добрый
Ответ Iuasamotu
Батя, это святое
одного не понимаю зачем это афишировать... личная жизнь человека должна быть личной. зачем говорить когда прилетает или улетает
+20
-4
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Iuasamotu
Батя, это святое
+8
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+7
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