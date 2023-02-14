Нападающий «Вашингтона» прилетит в Москву 15 февраля во второй половине дня.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Овечкин покинул расположение « », «чтобы заняться семейными делами и здоровьем близкого человека».

Сообщалось, что в ближайшее время он вылетит в Россию в связи со срочной госпитализацией отца.

Овечкин срочно летит в Москву из-за болезни отца. Все, что известно на эту минуту